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Defenders vs Stars, 9th Match at Kabul, Kabul Premier League, Aug 14 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
9th Match (D/N), Kabul, August 14, 2026, Kabul Premier League
Abasin Defenders FlagAbasin Defenders
Pamir Stars FlagPamir Stars
Today, 11:30 AM
2h:24m
Summary
Scorecard
Playing XI
Bet
Stats
Table
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
1
Abasin DefendersAbasin Defenders
330063.752
3
Pamir StarsPamir Stars
312020.335
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
Mohammad Akram
4 M146 Runs36.5 Avg235.48 SR
Mohammad Amin
4 M145 Runs145 Avg201.38 SR
Emal
8 M282 Runs40.29 Avg179.61 SR
Atta Mohammad Zarmal
8 M239 Runs47.8 Avg192.74 SR
bowlers(Recent stats)
Abdollah Ahmadzai
4 M10 Wkts8.57 Econ8.4 SR
Faridoon Dawoodzai
4 M6 Wkts8.93 Econ14 SR
Amir Zazai
8 M10 Wkts8.64 Econ16.8 SR
Said Khan
6 M8 Wkts8.43 Econ15.75 SR
Head to headLast 2 Matches
Playing XI
Match details
GroundAyoubi Cricket Ground, Kabul
Tossno toss
Series
Kabul Premier League
Season2026
Match days14 August 2026 - daynight (20-over match)