Defenders vs Stars, 9th Match at Kabul, Kabul Premier League, Aug 14 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
ABD
4 M•146 Runs•36.5 Avg•235.48 SR
ABD
4 M•145 Runs•145 Avg•201.38 SR
PS
8 M•282 Runs•40.29 Avg•179.61 SR
8 M•239 Runs•47.8 Avg•192.74 SR
bowlers(Recent stats)
4 M•10 Wkts•8.57 Econ•8.4 SR
4 M•6 Wkts•8.93 Econ•14 SR
PS
8 M•10 Wkts•8.64 Econ•16.8 SR
PS
6 M•8 Wkts•8.43 Econ•15.75 SR
Head to headLast 2 Matches
Playing XI
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|Top order Batter
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|Bowler
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Match details
Tossno toss
Series
Season2026
Match days14 August 2026 - daynight (20-over match)