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Defenders vs Zalm, Final at Kabul, Kabul Premier League, Aug 21 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
Final (N), Kabul, August 21, 2026, Kabul Premier League
Abasin Defenders FlagAbasin Defenders
Kabul Zalmi FlagKabul Zalmi
Today, 2:30 PM
1h:15m
Summary
Scorecard
Playing XI
Bet
Stats
Table
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
Mohammad Akram
6 M213 Runs42.6 Avg256.62 SR
Imran Mir
6 M197 Runs32.83 Avg211.82 SR
Masood Gurbaz
10 M331 Runs33.1 Avg201.82 SR
Noorullah Ayobi
10 M241 Runs26.78 Avg159.6 SR
bowlers(Recent stats)
Abdollah Ahmadzai
7 M14 Wkts9.04 Econ11.14 SR
Bashir Ahmad
6 M11 Wkts7.6 Econ9.9 SR
Lalbaz Sinzai
8 M10 Wkts9.68 Econ16.8 SR
Jumadin Sultani
8 M9 Wkts8.27 Econ17.33 SR
Head to headLast 3 Matches
Playing XI
Match details
GroundAyoubi Cricket Ground, Kabul
Tossno toss
Series
Kabul Premier League
Season2026
Match days21 August 2026 - night (20-over match)