Defenders vs Zalm, Final at Kabul, Kabul Premier League, Aug 21 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
ABD
6 M•213 Runs•42.6 Avg•256.62 SR
ABD
6 M•197 Runs•32.83 Avg•211.82 SR
10 M•331 Runs•33.1 Avg•201.82 SR
10 M•241 Runs•26.78 Avg•159.6 SR
bowlers(Recent stats)
7 M•14 Wkts•9.04 Econ•11.14 SR
ABD
6 M•11 Wkts•7.6 Econ•9.9 SR
8 M•10 Wkts•9.68 Econ•16.8 SR
8 M•9 Wkts•8.27 Econ•17.33 SR
Playing XI
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|Opening Batter
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|Batter
|Top order Batter
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|Middle order Batter
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|Bowler
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|Bowler
|Bowler
|Bowler
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Match details
Tossno toss
Series
Season2026
Match days21 August 2026 - night (20-over match)