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IRE vs AFG (1)

Defenders vs Band-e Amir, 5th Match at Kabul, Kabul Premier League, Aug 11 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
5th Match (D/N), Kabul, August 11, 2026, Kabul Premier League
Summary
Scorecard
Playing XI
Bet
Stats
Table
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
1
Abasin DefendersAbasin Defenders
220041.350
Band-e Amir StarsBand-e Amir Stars
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Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
Imran Mir
4 M138 Runs34.5 Avg200 SR
Mohammad Akram
3 M78 Runs26 Avg210.81 SR
Farmanullah
5 M220 Runs55 Avg165.41 SR
Bahar Shinwari
6 M168 Runs42 Avg144.82 SR
bowlers(Recent stats)
Abdollah Ahmadzai
3 M8 Wkts7.82 Econ8.25 SR
Arab Gul
3 M4 Wkts6.7 Econ15 SR
Nijat Masood
9 M12 Wkts9.72 Econ14.5 SR
Farmanullah
5 M7 Wkts8.86 Econ15.85 SR
Head to headLast 1 Match
Playing XI
Match details
GroundAyoubi Cricket Ground, Kabul
Tossno toss
Series
Kabul Premier League
Season2026
Match days11 August 2026 - daynight (20-over match)