Defenders vs Band-e Amir, 5th Match at Kabul, Kabul Premier League, Aug 11 2026 - Live Cricket Score
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
ABD
4 M•138 Runs•34.5 Avg•200 SR
ABD
3 M•78 Runs•26 Avg•210.81 SR
BAS
5 M•220 Runs•55 Avg•165.41 SR
BAS
6 M•168 Runs•42 Avg•144.82 SR
bowlers(Recent stats)
3 M•8 Wkts•7.82 Econ•8.25 SR
ABD
3 M•4 Wkts•6.7 Econ•15 SR
BAS
9 M•12 Wkts•9.72 Econ•14.5 SR
BAS
5 M•7 Wkts•8.86 Econ•15.85 SR
Head to headLast 1 Match
Playing XI
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|Batter
|Top order Batter
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|Bowler
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|Bowler
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Match details
Tossno toss
Series
Season2026
Match days11 August 2026 - daynight (20-over match)