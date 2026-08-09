Matches (17)
CPL (2)
SL vs IND (1)
Women's Hundred (2)
Men's Hundred (2)
TNPL (2)
One-Day Cup (ENG) (8)

Scotland vs U.A.E., 124th Match at Dundee, WCL 2, Aug 09 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
124th Match, Dundee, August 09, 2026, ICC Men's Cricket World Cup League 2
Scotland FlagScotland
United Arab Emirates FlagUnited Arab Emirates
Today, 10:00 AM
1h:18m
Summary
Bet
Stats
Squads
Table
What will be the toss result?
SCOT Win & Bat
UAE Win & Bat
SCOT Win & Bowl
UAE Win & Bowl
Ends before toss
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
2
ScotlandScotland
3417107410.613
8
United Arab EmiratesUnited Arab Emirates
26717216-1.016
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
B McMullen
10 M333 Runs41.63 Avg116.84 SR
HG Munsey
10 M290 Runs36.25 Avg99.65 SR
bowlers(Recent stats)
B McMullen
9 M12 Wkts4.67 Econ27.5 SR
MRJ Watt
10 M11 Wkts4.4 Econ44.18 SR
Head to headLast 5 Matches
Squad
SCOT
UAE
Richie Berrington (c)
Middle order Batter
Tom Bruce 
Top order Batter
Charlie Cassell 
Bowler
Matthew Cross 
Wicketkeeper Batter
Brad Currie 
Bowler
Josh Davey 
Bowler
Jasper Davidson 
Bowler
Chris Greaves 
Bowler
Jack Jarvis 
Bowler
Michael Leask 
Allrounder
Christopher McBride 
Top order Batter
Finlay McCreath 
Middle order Batter
Brandon McMullen 
Batting Allrounder
George Munsey 
Opening Batter
Safyaan Sharif 
Bowler
Charlie Tear 
Wicketkeeper Batter
Mark Watt 
Bowler
Match details
GroundForthill, Dundee
Series
ICC Men's Cricket World Cup League 2
Season2026
Match numberODI no. 5001
Match days9 August 2026 - day (50-over match)
Umpires
Bangladesh
Gazi Sohel
Scotland
Iain McDonald
Reserve Umpire
Scotland
David McLean
Match Referee
Ireland
Graham McCrea
ICC Men's Cricket World Cup League 2 News
Shubman Gill returns to No. 1 in ODI batters' rankings

Shubman Gill returns to No. 1 in ODI batters' rankings

'Incredibly disappointing' - Associates criticise ICC's revamped ODI World Cup format

'Incredibly disappointing' - Associates criticise ICC's revamped ODI World Cup format

Netherlands recall Pringle, Zulfiqar for ODIs against Nepal and Namibia

Netherlands recall Pringle, Zulfiqar for ODIs against Nepal and Namibia

Johan Botha joins Netherlands men's team as consultant

Johan Botha joins Netherlands men's team as consultant