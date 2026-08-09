Scotland vs U.A.E., 124th Match at Dundee, WCL 2, Aug 09 2026 - Live Cricket Score
What will be the toss result?
SCOT Win & Bat
UAE Win & Bat
SCOT Win & Bowl
UAE Win & Bowl
Ends before toss
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
SCOT
10 M•333 Runs•41.63 Avg•116.84 SR
SCOT
10 M•290 Runs•36.25 Avg•99.65 SR
bowlers(Recent stats)
SCOT
9 M•12 Wkts•4.67 Econ•27.5 SR
SCOT
10 M•11 Wkts•4.4 Econ•44.18 SR
Squad
|Middle order Batter
|Top order Batter
|Bowler
|Wicketkeeper Batter
|Bowler
|Bowler
|Bowler
|Bowler
|Bowler
|Allrounder
|Top order Batter
|Middle order Batter
|Batting Allrounder
|Opening Batter
|Bowler
|Wicketkeeper Batter
|Bowler
Match details
GroundForthill, Dundee
Season2026
Match numberODI no. 5001
Match days9 August 2026 - day (50-over match)
Umpires
Reserve Umpire
Match Referee
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