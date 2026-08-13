Scotland vs Canada, 126th Match at Dundee, WCL 2, Aug 13 2026 - Live Cricket Score
What will be the toss result?
SCOT Win & Bat
CAN Win & Bat
SCOT Win & Bowl
CAN Win & Bowl
Ends before toss
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
SCOT
10 M•333 Runs•41.63 Avg•116.02 SR
SCOT
9 M•274 Runs•34.25 Avg•71.54 SR
CAN
8 M•220 Runs•31.43 Avg•95.23 SR
CAN
7 M•211 Runs•35.17 Avg•68.06 SR
bowlers(Recent stats)
SCOT
9 M•13 Wkts•4.51 Econ•25.38 SR
SCOT
10 M•11 Wkts•4.56 Econ•43.09 SR
CAN
10 M•14 Wkts•4.57 Econ•34.78 SR
CAN
3 M•5 Wkts•5.74 Econ•27.6 SR
Squad
|Middle order Batter
|Top order Batter
|Bowler
|Wicketkeeper Batter
|Bowler
|Bowler
|Bowler
|Bowler
|Bowler
|Allrounder
|Top order Batter
|Middle order Batter
|Batting Allrounder
|Opening Batter
|Bowler
|Wicketkeeper Batter
|Bowler
Match details
GroundForthill, Dundee
Season2026
Match numberODI no. 5005
Match days13 August 2026 - day (50-over match)
Umpires
Reserve Umpire
Match Referee
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