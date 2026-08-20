Middlesex vs Kent, 33rd Match at Northwood, County DIV2, Aug 20 2026 - Live Cricket Score
What will be the toss result?
MID Win & Bat
KEN Win & Bat
MID Win & Bowl
KEN Win & Bowl
Ends before toss
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
MID
10 M•1018 Runs•67.87 Avg•67.68 SR
MID
8 M•625 Runs•44.64 Avg•47.49 SR
KEN
8 M•639 Runs•53.25 Avg•67.83 SR
KEN
8 M•483 Runs•32.2 Avg•52.15 SR
bowlers(Recent stats)
10 M•33 Wkts•2.58 Econ•54.39 SR
MID
8 M•31 Wkts•2.7 Econ•52.74 SR
KEN
8 M•29 Wkts•3.89 Econ•45.1 SR
KEN
7 M•26 Wkts•3.18 Econ•47.07 SR
Squad
|Middle order Batter
|Bowler
|Batter
|Top order Batter
|Wicketkeeper Batter
|Middle order Batter
|Top order Batter
|Bowler
|Allrounder
|Top order Batter
|Bowler
|Opening Batter
|Bowler
|Bowler
|Bowler
Match details
Season2026
Match days20,21,22,23 August 2026 - day (4-day match)
County Championship Division Two News