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Middlesex vs Kent, 33rd Match at Northwood, County DIV2, Aug 20 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
33rd Match, Northwood, August 20 - 23, 2026, County Championship Division Two
Middlesex FlagMiddlesex
Kent FlagKent
Today, 10:00 AM
1h
Summary
Bet
Stats
Squads
Table
What will be the toss result?
MID Win & Bat
KEN Win & Bat
MID Win & Bowl
KEN Win & Bowl
Ends before toss
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
2
KentKent
8410117
4
MiddlesexMiddlesex
833099
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
JL du Plooy
10 M1018 Runs67.87 Avg67.68 SR
MDE Holden
8 M625 Runs44.64 Avg47.49 SR
CG Benjamin
8 M639 Runs53.25 Avg67.83 SR
SA Northeast
8 M483 Runs32.2 Avg52.15 SR
bowlers(Recent stats)
TS Roland-Jones
10 M33 Wkts2.58 Econ54.39 SR
RF Higgins
8 M31 Wkts2.7 Econ52.74 SR
KJ Dudgeon
8 M29 Wkts3.89 Econ45.1 SR
ME Milnes
7 M26 Wkts3.18 Econ47.07 SR
Head to headLast 5 Matches
Squad
MID
KEN
Leus du Plooy (c)
Middle order Batter
Eathan Bosch 
Bowler
Joe Cracknell 
Batter
Joshua De Caires 
Top order Batter
Harry Duke 
Wicketkeeper Batter
Caleb Falconer 
Middle order Batter
Ben Geddes 
Top order Batter
Tom Helm 
Bowler
Ryan Higgins 
Allrounder
Max Holden 
Top order Batter
Sebastian Morgan 
Bowler
Sam Robson 
Opening Batter
Toby Roland-Jones 
Bowler
Naavya Sharma 
Bowler
Zafar Gohar 
Bowler
Match details
GroundMerchant Taylors' School Ground, Northwood
Series
County Championship Division Two
Season2026
Match days20,21,22,23 August 2026 - day (4-day match)
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