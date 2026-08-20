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Lancashire vs Northants, 35th Match at Manchester, County DIV2, Aug 20 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
35th Match, Manchester, August 20 - 23, 2026, County Championship Division Two
Summary
Bet
Stats
Squads
Table
What will be the toss result?
LAN Win & Bat
NOR Win & Bat
LAN Win & Bowl
NOR Win & Bowl
Ends before toss
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
3
NorthamptonshireNorthamptonshire
8320115
7
LancashireLancashire
824081
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
KK Jennings
8 M600 Runs46.15 Avg50.25 SR
MS Harris
6 M535 Runs48.64 Avg53.66 SR
SA Zaib
10 M612 Runs43.71 Avg70.02 SR
NA McSweeney
8 M589 Runs49.08 Avg51.94 SR
bowlers(Recent stats)
JM Anderson
9 M39 Wkts2.8 Econ36.64 SR
GP Balderson
9 M35 Wkts3.03 Econ46.25 SR
BW Sanderson
8 M41 Wkts2.86 Econ41.63 SR
HNA Conway
8 M34 Wkts3.02 Econ47.26 SR
Head to headLast 5 Matches
Squad
LAN
NOR
James Anderson (c)
Bowler
Tom Aspinwall 
Bowling Allrounder
Tom Bailey 
Bowler
George Balderson 
Allrounder
George Bell 
Wicketkeeper Batter
Josh Bohannon 
Middle order Batter
Paul Coughlin 
Bowling Allrounder
Ajeet Singh Dale 
Bowler
Chris Green 
Bowling Allrounder
Marcus Harris 
Opening Batter
Harry Singh 
-
Harry Singh 
-
Tom Hartley 
Bowler
Matty Hurst 
Wicketkeeper Batter
Keaton Jennings 
Opening Batter
Michael Jones 
Top order Batter
Liam Livingstone 
Batting Allrounder
Ben McDermott 
Wicketkeeper Batter
Joe Moores 
Wicketkeeper Batter
Arav Shetty 
Allrounder
Mitchell Stanley 
Bowler
Ollie Sutton 
-
Luke Wells 
Top order Batter
Match details
GroundOld Trafford, Manchester
Series
County Championship Division Two
Season2026
Match days20,21,22,23 August 2026 - day (4-day match)
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