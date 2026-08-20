Lancashire vs Northants, 35th Match at Manchester, County DIV2, Aug 20 2026 - Live Cricket Score
What will be the toss result?
LAN Win & Bat
NOR Win & Bat
LAN Win & Bowl
NOR Win & Bowl
Ends before toss
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
LAN
8 M•600 Runs•46.15 Avg•50.25 SR
LAN
6 M•535 Runs•48.64 Avg•53.66 SR
NOR
10 M•612 Runs•43.71 Avg•70.02 SR
8 M•589 Runs•49.08 Avg•51.94 SR
bowlers(Recent stats)
LAN
9 M•39 Wkts•2.8 Econ•36.64 SR
9 M•35 Wkts•3.03 Econ•46.25 SR
NOR
8 M•41 Wkts•2.86 Econ•41.63 SR
NOR
8 M•34 Wkts•3.02 Econ•47.26 SR
Head to headLast 5 Matches
Squad
|Bowler
|Bowling Allrounder
|Bowler
|Allrounder
|Wicketkeeper Batter
|Middle order Batter
|Bowling Allrounder
|Bowler
|Bowling Allrounder
|Opening Batter
|-
|-
|Bowler
|Wicketkeeper Batter
|Opening Batter
|Top order Batter
|Batting Allrounder
|Wicketkeeper Batter
|Wicketkeeper Batter
|Allrounder
|Bowler
|-
|Top order Batter
Match details
GroundOld Trafford, Manchester
Season2026
Match days20,21,22,23 August 2026 - day (4-day match)
County Championship Division Two News