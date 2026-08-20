Somerset vs Essex, 44th Match at Taunton, County DIV1, Aug 20 2026 - Live Cricket Score
What will be the toss result?
SOM Win & Bat
ESS Win & Bat
SOM Win & Bowl
ESS Win & Bowl
Ends before toss
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
SOM
7 M•814 Runs•81.4 Avg•55.29 SR
SOM
9 M•661 Runs•44.07 Avg•61.26 SR
ESS
10 M•658 Runs•43.87 Avg•55.85 SR
ESS
10 M•650 Runs•50 Avg•69 SR
bowlers(Recent stats)
SOM
10 M•39 Wkts•2.61 Econ•46.48 SR
SOM
7 M•26 Wkts•3.38 Econ•42.03 SR
ESS
9 M•29 Wkts•2.85 Econ•60.13 SR
ESS
9 M•28 Wkts•2.69 Econ•55.5 SR
Squad
|Bowling Allrounder
|Middle order Batter
|Bowler
|Allrounder
|Allrounder
|Middle order Batter
|Wicketkeeper Batter
|Batting Allrounder
|Bowler
|Bowler
|Bowler
|Wicketkeeper Batter
|Wicketkeeper Batter
|Bowler
|Top order Batter
|Bowling Allrounder
|Batting Allrounder
Match details
Season2026
Match days20,21,22,23 August 2026 - day (4-day match)
County Championship Division One News