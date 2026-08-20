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Somerset vs Essex, 44th Match at Taunton, County DIV1, Aug 20 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
44th Match, Taunton, August 20 - 23, 2026, County Championship Division One
Somerset FlagSomerset
Essex FlagEssex
Today, 10:00 AM
1h:1m
Summary
Bet
Stats
Squads
Table
What will be the toss result?
SOM Win & Bat
ESS Win & Bat
SOM Win & Bowl
ESS Win & Bowl
Ends before toss
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
2
SomersetSomerset
8320111
6
EssexEssex
8430105
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
TB Abell
7 M814 Runs81.4 Avg55.29 SR
JEK Rew
9 M661 Runs44.07 Avg61.26 SR
CWJ Allison
10 M658 Runs43.87 Avg55.85 SR
MJJ Critchley
10 M650 Runs50 Avg69 SR
bowlers(Recent stats)
C Overton
10 M39 Wkts2.61 Econ46.48 SR
L Gregory
7 M26 Wkts3.38 Econ42.03 SR
SR Harmer
9 M29 Wkts2.85 Econ60.13 SR
JA Porter
9 M28 Wkts2.69 Econ55.5 SR
Head to headLast 5 Matches
Squad
SOM
ESS
Craig Overton (c)
Bowling Allrounder
Tom Abell 
Middle order Batter
Jake Ball 
Bowler
Lewis Goldsworthy 
Allrounder
Lewis Gregory 
Allrounder
Jordan Hermann 
Middle order Batter
Tom Kohler-Cadmore 
Wicketkeeper Batter
Tom Lammonby 
Batting Allrounder
Jack Leach 
Bowler
Alfie Ogborne 
Bowler
Migael Pretorius 
Bowler
James Rew 
Wicketkeeper Batter
Thomas Rew 
Wicketkeeper Batter
Josh Shaw 
Bowler
Will Smeed 
Top order Batter
Joshua Thomas 
Bowling Allrounder
Archie Vaughan 
Batting Allrounder
Match details
GroundThe Cooper Associates County Ground, Taunton
Series
County Championship Division One
Season2026
Match days20,21,22,23 August 2026 - day (4-day match)
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