Hampshire vs Yorkshire, 45th Match at Southampton, County DIV1, Aug 20 2026 - Live Cricket Score
What will be the toss result?
HAM Win & Bat
YOR Win & Bat
HAM Win & Bowl
YOR Win & Bowl
Ends before toss
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
HAM
7 M•666 Runs•55.5 Avg•54.85 SR
HAM
10 M•575 Runs•28.75 Avg•41.39 SR
YOR
10 M•555 Runs•32.65 Avg•44.61 SR
YOR
10 M•501 Runs•35.79 Avg•57.45 SR
bowlers(Recent stats)
HAM
10 M•49 Wkts•2.69 Econ•38.06 SR
HAM
6 M•22 Wkts•3.48 Econ•42.86 SR
YOR
10 M•37 Wkts•2.77 Econ•44.37 SR
YOR
10 M•29 Wkts•2.65 Econ•55.44 SR
Squad
|Wicketkeeper Batter
|Bowler
|Opening Batter
|Bowler
|Allrounder
|Bowling Allrounder
|Allrounder
|Allrounder
|Top order Batter
|Bowler
|Middle order Batter
|Middle order Batter
|Top order Batter
|-
|Opening Batter
|Top order Batter
|Middle order Batter
|Top order Batter
|Batter
|Bowler
Match details
Season2026
Match days20,21,22,23 August 2026 - day (4-day match)
County Championship Division One News