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Hampshire vs Yorkshire, 45th Match at Southampton, County DIV1, Aug 20 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
45th Match, Southampton, August 20 - 23, 2026, County Championship Division One
Hampshire FlagHampshire
Yorkshire FlagYorkshire
Today, 10:00 AM
1h:2m
Summary
Bet
Stats
Squads
Table
What will be the toss result?
HAM Win & Bat
YOR Win & Bat
HAM Win & Bowl
YOR Win & Bowl
Ends before toss
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
8
YorkshireYorkshire
823089
9
HampshireHampshire
824072
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
JS Lehmann
7 M666 Runs55.5 Avg54.85 SR
NRT Gubbins
10 M575 Runs28.75 Avg41.39 SR
A Lyth
10 M555 Runs32.65 Avg44.61 SR
GCH Hill
10 M501 Runs35.79 Avg57.45 SR
bowlers(Recent stats)
KJ Abbott
10 M49 Wkts2.69 Econ38.06 SR
S Baker
6 M22 Wkts3.48 Econ42.86 SR
GCH Hill
10 M37 Wkts2.77 Econ44.37 SR
CJ White
10 M29 Wkts2.65 Econ55.44 SR
Head to headLast 5 Matches
Squad
HAM
YOR
Ben Brown † (c)
Wicketkeeper Batter
Kyle Abbott 
Bowler
Toby Albert 
Opening Batter
Sonny Baker 
Bowler
Codi Yusuf 
Allrounder
Scott Currie 
Bowling Allrounder
Liam Dawson 
Allrounder
James Fuller 
Allrounder
Nick Gubbins 
Top order Batter
Eddie Jack 
Bowler
Jake Lehmann 
Middle order Batter
Ben Mayes 
Middle order Batter
Fletcha Middleton 
Top order Batter
Andrew Neal 
-
Felix Organ 
Opening Batter
Ali Orr 
Top order Batter
Delano Potgieter 
Middle order Batter
Tom Prest 
Top order Batter
Joe Weatherley 
Batter
Brad Wheal 
Bowler
Match details
GroundThe Rose Bowl, Southampton
Series
County Championship Division One
Season2026
Match days20,21,22,23 August 2026 - day (4-day match)
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