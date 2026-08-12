Matches (12)
Men's Hundred (2)
Bangladesh in Australia (1)
IRE vs AFG (1)
Women's Hundred (2)
TNPL (4)
WCL 2 (1)
ENG vs PAK (1)

Kings vs Patriots, 5th Match at Gros Islet, CPL, Aug 12 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
5th Match (N), Gros Islet, August 12, 2026, Caribbean Premier League
Summary
Bet
Stats
Squads
Table
What will be the toss result?
SLK Win & Bat
STKNP Win & Bat
SLK Win & Bowl
STKNP Win & Bowl
Ends before toss
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
3
St Lucia KingsSt Lucia Kings
110020.200
6
St Kitts and Nevis PatriotsSt Kitts and Nevis Patriots
10100-1.267
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
TL Seifert
9 M349 Runs49.86 Avg173.63 SR
AWJ Auguste
10 M227 Runs25.22 Avg149.34 SR
ADS Fletcher
10 M297 Runs29.7 Avg133.18 SR
JO Holder
10 M252 Runs31.5 Avg169.12 SR
bowlers(Recent stats)
RL Chase
8 M10 Wkts7.42 Econ15.6 SR
M Theekshana
1 M2 Wkts4.5 Econ12 SR
JO Holder
10 M13 Wkts7.63 Econ16.15 SR
Waqar Salamkheil
10 M12 Wkts8.58 Econ19 SR
Head to headLast 5 Matches
Squad
SLK
STKNP
Roston Chase (c)
Allrounder
Jewel Andrew 
Wicketkeeper Batter
Charith Asalanka 
Batting Allrounder
Ackeem Auguste 
Top order Batter
Joshua Bishop 
Bowler
McKenny Clarke 
Bowler
Matthew Forde 
Bowler
Keon Gaston 
Bowler
Amari Goodridge 
Allrounder
Andries Gous 
Wicketkeeper Batter
Johann Jeremiah 
Top order Batter
Damion Joachim 
-
Darren Nedd 
Allrounder
Noor Ahmad 
Bowler
Kamil Pooran 
Opening Batter
Tim Seifert 
Wicketkeeper Batter
Maheesh Theekshana 
Bowler
Shadley van Schalkwyk 
Allrounder
Match details
GroundDaren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia
Series
Caribbean Premier League
Season2026
Hours of play (local time)19.00 start, First Session 19.00-20.30, Interval 20.30-20.50, Second Session 20.50-22.20
Match days12 August 2026 - night (20-over match)
Umpires
West Indies
Christopher Taylor
West Indies
Leslie Reifer
TV Umpire
West Indies
Ryan Banwarie
Reserve Umpire
West Indies
Deighton Butler
Match Referee
West Indies
Denavon Hayles
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