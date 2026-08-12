Kings vs Patriots, 5th Match at Gros Islet, CPL, Aug 12 2026 - Live Cricket Score
What will be the toss result?
SLK Win & Bat
STKNP Win & Bat
SLK Win & Bowl
STKNP Win & Bowl
Ends before toss
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
SLK
9 M•349 Runs•49.86 Avg•173.63 SR
SLK
10 M•227 Runs•25.22 Avg•149.34 SR
STKNP
10 M•297 Runs•29.7 Avg•133.18 SR
STKNP
10 M•252 Runs•31.5 Avg•169.12 SR
bowlers(Recent stats)
SLK
8 M•10 Wkts•7.42 Econ•15.6 SR
1 M•2 Wkts•4.5 Econ•12 SR
STKNP
10 M•13 Wkts•7.63 Econ•16.15 SR
STKNP
10 M•12 Wkts•8.58 Econ•19 SR
Squad
|Allrounder
|Wicketkeeper Batter
|Batting Allrounder
|Top order Batter
|Bowler
|Bowler
|Bowler
|Bowler
|Allrounder
|Wicketkeeper Batter
|Top order Batter
|-
|Allrounder
|Bowler
|Opening Batter
|Wicketkeeper Batter
|Bowler
|Allrounder
Match details
Series
Season2026
Hours of play (local time)19.00 start, First Session 19.00-20.30, Interval 20.30-20.50, Second Session 20.50-22.20
Match days12 August 2026 - night (20-over match)
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Reserve Umpire
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