Matches (10)
Men's Hundred (1)
Bangladesh in Australia (1)
SL vs IND (1)
Women's Hundred (1)
TNPL (3)
One-Day Cup (ENG) (2)
IRE vs AFG (1)

Kings vs Falcons, 7th Match at Gros Islet, CPL, Aug 14 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
7th Match (N), Gros Islet, August 14, 2026, Caribbean Premier League
Summary
Bet
Stats
Squads
Table
What will be the toss result?
SLK Win & Bat
ABF Win & Bat
SLK Win & Bowl
ABF Win & Bowl
Ends before toss
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
5
Antigua and Barbuda FalconsAntigua and Barbuda Falcons
21102-0.075
6
St Lucia KingsSt Lucia Kings
21102-0.450
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
TL Seifert
8 M349 Runs49.86 Avg173.63 SR
AWJ Auguste
10 M227 Runs22.7 Avg146.45 SR
AA Jangoo
4 M185 Runs61.67 Avg113.49 SR
FA Allen
10 M160 Runs26.67 Avg156.86 SR
bowlers(Recent stats)
RL Chase
9 M11 Wkts7.5 Econ16.36 SR
M Theekshana
2 M4 Wkts5 Econ12 SR
JNT Seales
10 M9 Wkts8.18 Econ24.77 SR
Usama Mir
9 M6 Wkts8.3 Econ27 SR
Head to headLast 5 Matches
Squad
SLK
ABF
Roston Chase (c)
Allrounder
Jewel Andrew 
Wicketkeeper Batter
Charith Asalanka 
Batting Allrounder
Ackeem Auguste 
Top order Batter
Joshua Bishop 
Bowler
McKenny Clarke 
Bowler
Matthew Forde 
Bowler
Keon Gaston 
Bowler
Amari Goodridge 
Allrounder
Andries Gous 
Wicketkeeper Batter
Johann Jeremiah 
Top order Batter
Damion Joachim 
-
Darren Nedd 
Allrounder
Noor Ahmad 
Bowler
Kamil Pooran 
Opening Batter
Tim Seifert 
Wicketkeeper Batter
Maheesh Theekshana 
Bowler
Shadley van Schalkwyk 
Allrounder
Match details
GroundDaren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia
Series
Caribbean Premier League
Season2026
Hours of play (local time)19.00 start, First Session 19.00-20.30, Interval 20.30-20.50, Second Session 20.50-22.20
Match days14 August 2026 - night (20-over match)
Umpires
West Indies
Christopher Taylor
West Indies
Deighton Butler
TV Umpire
West Indies
Leslie Reifer
Reserve Umpire
West Indies
Ryan Banwarie
Match Referee
West Indies
Denavon Hayles
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