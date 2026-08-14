Kings vs Falcons, 7th Match at Gros Islet, CPL, Aug 14 2026 - Live Cricket Score
What will be the toss result?
SLK Win & Bat
ABF Win & Bat
SLK Win & Bowl
ABF Win & Bowl
Ends before toss
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
SLK
8 M•349 Runs•49.86 Avg•173.63 SR
SLK
10 M•227 Runs•22.7 Avg•146.45 SR
ABF
4 M•185 Runs•61.67 Avg•113.49 SR
ABF
10 M•160 Runs•26.67 Avg•156.86 SR
bowlers(Recent stats)
SLK
9 M•11 Wkts•7.5 Econ•16.36 SR
2 M•4 Wkts•5 Econ•12 SR
ABF
10 M•9 Wkts•8.18 Econ•24.77 SR
ABF
9 M•6 Wkts•8.3 Econ•27 SR
Squad
|Allrounder
|Wicketkeeper Batter
|Batting Allrounder
|Top order Batter
|Bowler
|Bowler
|Bowler
|Bowler
|Allrounder
|Wicketkeeper Batter
|Top order Batter
|-
|Allrounder
|Bowler
|Opening Batter
|Wicketkeeper Batter
|Bowler
|Allrounder
Match details
Series
Season2026
Hours of play (local time)19.00 start, First Session 19.00-20.30, Interval 20.30-20.50, Second Session 20.50-22.20
Match days14 August 2026 - night (20-over match)
TV Umpire
Reserve Umpire
Match Referee
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