Kingsmen vs Patriots, 10th Match at Kingston, CPL, Aug 18 2026 - Live Cricket Score
What will be the toss result?
JAK Win & Bat
STKNP Win & Bat
JAK Win & Bowl
STKNP Win & Bowl
Ends before toss
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
JAK
4 M•138 Runs•46 Avg•138 SR
JAK
4 M•121 Runs•30.25 Avg•135.95 SR
STKNP
10 M•285 Runs•31.67 Avg•127.8 SR
STKNP
10 M•255 Runs•31.88 Avg•170 SR
bowlers(Recent stats)
JAK
4 M•7 Wkts•9.36 Econ•12 SR
JAK
4 M•4 Wkts•8.36 Econ•21 SR
STKNP
10 M•16 Wkts•7.22 Econ•13.5 SR
STKNP
10 M•11 Wkts•8.67 Econ•19.63 SR
Squad
|Middle order Batter
|Bowler
|Batter
|Allrounder
|Opening Batter
|Bowler
|Bowler
|Batting Allrounder
|Top order Batter
|Wicketkeeper Batter
|Top order Batter
|Allrounder
|Bowler
|Bowler
|Allrounder
|Allrounder
|Batter
|Bowling Allrounder
|Batter
|Wicketkeeper Batter
Match details
Series
Season2026
Hours of play (local time)19.00 start, First Session 19.00-20.30, Interval 20.30-20.50, Second Session 20.50-22.20
Match days18 August 2026 - night (20-over match)
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Reserve Umpire
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