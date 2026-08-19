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Kingsmen vs Patriots, 10th Match at Kingston, CPL, Aug 18 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
10th Match (N), Kingston, August 18, 2026, Caribbean Premier League
Summary
Bet
Stats
Squads
Table
What will be the toss result?
JAK Win & Bat
STKNP Win & Bat
JAK Win & Bowl
STKNP Win & Bowl
Ends before toss
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
5
St Kitts and Nevis PatriotsSt Kitts and Nevis Patriots
21102-0.043
7
Jamaica KingsmenJamaica Kingsmen
41302-0.596
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
R Powell
4 M138 Runs46 Avg138 SR
RR Hendricks
4 M121 Runs30.25 Avg135.95 SR
ADS Fletcher
10 M285 Runs31.67 Avg127.8 SR
JO Holder
10 M255 Runs31.88 Avg170 SR
bowlers(Recent stats)
AD Russell
4 M7 Wkts9.36 Econ12 SR
Hunain Shah
4 M4 Wkts8.36 Econ21 SR
JO Holder
10 M16 Wkts7.22 Econ13.5 SR
Waqar Salamkheil
10 M11 Wkts8.67 Econ19.63 SR
Squad
JAK
STKNP
Rovman Powell (c)
Middle order Batter
Jediah Blades 
Bowler
Keacy Carty 
Batter
Hassan Khan 
Allrounder
Reeza Hendricks 
Opening Batter
Hunain Shah 
Bowler
Vitel Lawes 
Bowler
Maaz Sadaqat 
Batting Allrounder
Kirk McKenzie 
Top order Batter
Romaine Morris 
Wicketkeeper Batter
Shaqkere Parris 
Top order Batter
Keemo Paul 
Allrounder
Kelvin Pitman 
Bowler
Jeavor Royal 
Bowler
Andre Russell 
Allrounder
Saim Ayub 
Allrounder
Shayan Jahangir 
Batter
Odean Smith 
Bowling Allrounder
Tayyab Arif 
Batter
Usman Khan 
Wicketkeeper Batter
Match details
GroundSabina Park, Kingston, Jamaica
Series
Caribbean Premier League
Season2026
Hours of play (local time)19.00 start, First Session 19.00-20.30, Interval 20.30-20.50, Second Session 20.50-22.20
Match days18 August 2026 - night (20-over match)
Umpires
West Indies
Carl Tuckett
West Indies
Gregory Brathwaite
TV Umpire
West Indies
Chris Wright
Reserve Umpire
West Indies
Zahid Bassarath
Match Referee
West Indies
Reon King
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