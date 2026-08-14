Kingsmen vs Amazon, 6th Match at Kingston, CPL, Aug 13 2026 - Live Cricket Score
What will be the toss result?
JAK Win & Bat
GAW Win & Bat
JAK Win & Bowl
GAW Win & Bowl
Ends before toss
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
JAK
2 M•85 Runs•42.5 Avg•139.34 SR
JAK
2 M•76 Runs•38 Avg•158.33 SR
GAW
9 M•201 Runs•22.33 Avg•142.55 SR
5 M•177 Runs•35.4 Avg•182.47 SR
bowlers(Recent stats)
JAK
2 M•3 Wkts•8.25 Econ•16 SR
JAK
2 M•3 Wkts•10.63 Econ•16 SR
10 M•17 Wkts•7.84 Econ•12.82 SR
GAW
10 M•14 Wkts•6.6 Econ•17.14 SR
Squad
|Middle order Batter
|Bowler
|Batter
|Allrounder
|Opening Batter
|Bowler
|Bowler
|Batting Allrounder
|Top order Batter
|Wicketkeeper Batter
|Top order Batter
|Allrounder
|Bowler
|Bowler
|Allrounder
|Allrounder
|Batter
|Bowling Allrounder
|Batter
|Wicketkeeper Batter
Match details
Series
Season2026
Hours of play (local time)19.00 start, First Session 19.00-20.30, Interval 20.30-20.50, Second Session 20.50-22.20
Match days13 August 2026 - night (20-over match)
Umpires
TV Umpire
Reserve Umpire
Match Referee
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