Matches (10)
WCL 2 (1)
Bangladesh in Australia (1)
TNPL (4)
One-Day Cup (ENG) (2)
Women's Hundred (1)
Men's Hundred (1)

Kingsmen vs Amazon, 6th Match at Kingston, CPL, Aug 13 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
6th Match (N), Kingston, August 13, 2026, Caribbean Premier League
Jamaica Kingsmen FlagJamaica Kingsmen

#6

Guyana Amazon Warriors FlagGuyana Amazon Warriors
Tomorrow, 12:00 AM
2h:14m
Summary
Bet
Stats
Squads
Table
What will be the toss result?
JAK Win & Bat
GAW Win & Bat
JAK Win & Bowl
GAW Win & Bowl
Ends before toss
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
6
Jamaica KingsmenJamaica Kingsmen
20200-0.150
Guyana Amazon WarriorsGuyana Amazon Warriors
------
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
R Powell
2 M85 Runs42.5 Avg139.34 SR
AD Russell
2 M76 Runs38 Avg158.33 SR
Q Sampson
9 M201 Runs22.33 Avg142.55 SR
Rahmanullah Gurbaz
5 M177 Runs35.4 Avg182.47 SR
bowlers(Recent stats)
KMA Paul
2 M3 Wkts8.25 Econ16 SR
AD Russell
2 M3 Wkts10.63 Econ16 SR
D Pretorius
10 M17 Wkts7.84 Econ12.82 SR
Imran Tahir
10 M14 Wkts6.6 Econ17.14 SR
Squad
JAK
GAW
Rovman Powell (c)
Middle order Batter
Jediah Blades 
Bowler
Keacy Carty 
Batter
Hassan Khan 
Allrounder
Reeza Hendricks 
Opening Batter
Hunain Shah 
Bowler
Vitel Lawes 
Bowler
Maaz Sadaqat 
Batting Allrounder
Kirk McKenzie 
Top order Batter
Romaine Morris 
Wicketkeeper Batter
Shaqkere Parris 
Top order Batter
Keemo Paul 
Allrounder
Kelvin Pitman 
Bowler
Jeavor Royal 
Bowler
Andre Russell 
Allrounder
Saim Ayub 
Allrounder
Shayan Jahangir 
Batter
Odean Smith 
Bowling Allrounder
Tayyab Arif 
Batter
Usman Khan 
Wicketkeeper Batter
Match details
GroundSabina Park, Kingston, Jamaica
Series
Caribbean Premier League
Season2026
Hours of play (local time)19.00 start, First Session 19.00-20.30, Interval 20.30-20.50, Second Session 20.50-22.20
Match days13 August 2026 - night (20-over match)
Umpires
West Indies
Carl Tuckett
West Indies
Zahid Bassarath
TV Umpire
West Indies
Gregory Brathwaite
Reserve Umpire
West Indies
Chris Wright
Match Referee
West Indies
Reon King
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