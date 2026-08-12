Kingsmen vs Tridents, 4th Match at Kingston, CPL, Aug 11 2026 - Live Cricket Score
What will be the toss result?
JAK Win & Bat
BR Win & Bat
JAK Win & Bowl
BR Win & Bowl
Ends before toss
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
JAK
1 M•47 Runs•47 Avg•127.02 SR
JAK
1 M•42 Runs•42 Avg•168 SR
8 M•262 Runs•43.67 Avg•136.45 SR
10 M•208 Runs•23.11 Avg•118.85 SR
bowlers(Recent stats)
JAK
1 M•3 Wkts•7.25 Econ•8 SR
JAK
1 M•2 Wkts•8.5 Econ•12 SR
BR
9 M•14 Wkts•7.77 Econ•15 SR
9 M•13 Wkts•8.06 Econ•16.38 SR
Squad
|Middle order Batter
|Bowler
|Batter
|Allrounder
|Opening Batter
|Bowler
|Bowler
|Batting Allrounder
|Top order Batter
|Wicketkeeper Batter
|Top order Batter
|Allrounder
|Bowler
|Bowler
|Allrounder
|Allrounder
|Batter
|Bowling Allrounder
|Batter
|Wicketkeeper Batter
Match details
Series
Season2026
Hours of play (local time)19.00 start, First Session 19.00-20.30, Interval 20.30-20.50, Second Session 20.50-22.20
Match days11 August 2026 - night (20-over match)
TV Umpire
Reserve Umpire
Match Referee
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