Matches (20)
Men's Hundred (3)
WCL 2 (1)
Women's Hundred (3)
TNPL (4)
One-Day Cup (ENG) (8)
IRE vs AFG (1)

Kingsmen vs Tridents, 4th Match at Kingston, CPL, Aug 11 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
4th Match (N), Kingston, August 11, 2026, Caribbean Premier League
Jamaica Kingsmen FlagJamaica Kingsmen

#4

Barbados Tridents FlagBarbados Tridents
Tomorrow, 12:00 AM
1h:7m
Summary
Bet
Stats
Squads
Table
What will be the toss result?
JAK Win & Bat
BR Win & Bat
JAK Win & Bowl
BR Win & Bowl
Ends before toss
Points TableSee full table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
4
Jamaica KingsmenJamaica Kingsmen
10100-0.050
Barbados TridentsBarbados Tridents
------
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
R Powell
1 M47 Runs47 Avg127.02 SR
RR Hendricks
1 M42 Runs42 Avg168 SR
BA King
8 M262 Runs43.67 Avg136.45 SR
Q de Kock
10 M208 Runs23.11 Avg118.85 SR
bowlers(Recent stats)
KMA Paul
1 M3 Wkts7.25 Econ8 SR
AD Russell
1 M2 Wkts8.5 Econ12 SR
DR Sams
9 M14 Wkts7.77 Econ15 SR
RR Simmonds
9 M13 Wkts8.06 Econ16.38 SR
Squad
JAK
BR
Rovman Powell (c)
Middle order Batter
Jediah Blades 
Bowler
Keacy Carty 
Batter
Hassan Khan 
Allrounder
Reeza Hendricks 
Opening Batter
Hunain Shah 
Bowler
Vitel Lawes 
Bowler
Maaz Sadaqat 
Batting Allrounder
Kirk McKenzie 
Top order Batter
Romaine Morris 
Wicketkeeper Batter
Shaqkere Parris 
Top order Batter
Keemo Paul 
Allrounder
Kelvin Pitman 
Bowler
Jeavor Royal 
Bowler
Andre Russell 
Allrounder
Saim Ayub 
Allrounder
Shayan Jahangir 
Batter
Odean Smith 
Bowling Allrounder
Tayyab Arif 
Batter
Usman Khan 
Wicketkeeper Batter
Match details
GroundSabina Park, Kingston, Jamaica
Series
Caribbean Premier League
Season2026
Hours of play (local time)19.00 start, First Session 19.00-20.30, Interval 20.30-20.50, Second Session 20.50-22.20
Match days11 August 2026 - night (20-over match)
Umpires
West Indies
Chris Wright
West Indies
Gregory Brathwaite
TV Umpire
West Indies
Zahid Bassarath
Reserve Umpire
West Indies
Carl Tuckett
Match Referee
West Indies
Reon King
Caribbean Premier League News
Forde holds his nerve at the close after Gous and spinners set up win for Kings

Forde holds his nerve at the close after Gous and spinners set up win for Kings

Narine's 4-1-7-3 downs Patriots in rain-hit match

Narine's 4-1-7-3 downs Patriots in rain-hit match

Bowlers and Tajinder give Falcons last-ball win on CPL 2026 opening night

Bowlers and Tajinder give Falcons last-ball win on CPL 2026 opening night

CPL 2026 FAQs: New team, new captains, and next-gen Pollard and Pooran

CPL 2026 FAQs: New team, new captains, and next-gen Pollard and Pooran