Ireland vs Afghanistan, 5th ODI at Belfast, IRE vs AFG, Aug 15 2026 - Live Cricket Score
What will be the toss result?
IRE Win & Bat
AFG Win & Bat
IRE Win & Bowl
AFG Win & Bowl
Ends before toss
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
IRE
10 M•387 Runs•43 Avg•74.71 SR
IRE
10 M•353 Runs•39.22 Avg•91.21 SR
AFG
10 M•471 Runs•47.1 Avg•79.15 SR
AFG
9 M•384 Runs•42.67 Avg•92.08 SR
bowlers(Recent stats)
IRE
7 M•14 Wkts•5.2 Econ•27.42 SR
IRE
3 M•7 Wkts•5.3 Econ•25.71 SR
AFG
9 M•27 Wkts•4.6 Econ•16.03 SR
9 M•13 Wkts•5.7 Econ•26.53 SR
Squad
|Batting Allrounder
|Bowling Allrounder
|Batter
|Wicketkeeper Batter
|Allrounder
|Top order Batter
|Allrounder
|Bowler
|Bowling Allrounder
|Bowler
|Bowler
|Bowler
|Middle order Batter
|Wicketkeeper Batter
Match details
Season2026
Match numberODI no. 5006
Hours of play (local time)10.45 start, First Session 10.45-14.15, Interval 14.15-14.45, Second Session 14.45-18.15
Match days15 August 2026 - day (50-over match)
TV Umpire
Reserve Umpire
Match Referee