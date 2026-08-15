Matches (7)
SL vs IND (1)
Bangladesh in Australia (1)
CPL (2)
TNPL (1)
Men's Hundred (1)
Women's Hundred (1)

Ireland vs Afghanistan, 5th ODI at Belfast, IRE vs AFG, Aug 15 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
5th ODI, Belfast, August 15, 2026, Afghanistan tour of Ireland
Ireland FlagIreland
Afghanistan FlagAfghanistan
Today, 9:45 AM
1h:55m
Summary
Preview
Bet
Stats
News
Squads
What will be the toss result?
IRE Win & Bat
AFG Win & Bat
IRE Win & Bowl
AFG Win & Bowl
Ends before toss
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
A Balbirnie
10 M387 Runs43 Avg74.71 SR
PR Stirling
10 M353 Runs39.22 Avg91.21 SR
Ibrahim Zadran
10 M471 Runs47.1 Avg79.15 SR
Sediqullah Atal
9 M384 Runs42.67 Avg92.08 SR
bowlers(Recent stats)
MR Adair
7 M14 Wkts5.2 Econ27.42 SR
G Hoey
3 M7 Wkts5.3 Econ25.71 SR
Rashid Khan
9 M27 Wkts4.6 Econ16.03 SR
Azmatullah Omarzai
9 M13 Wkts5.7 Econ26.53 SR
Head to headLast 5 Matches
Squad
IRE
AFG
Paul Stirling (c)
Batting Allrounder
Mark Adair 
Bowling Allrounder
Andy Balbirnie 
Batter
Ben Calitz 
Wicketkeeper Batter
Curtis Campher 
Allrounder
Cade Carmichael 
Top order Batter
George Dockrell 
Allrounder
Gavin Hoey 
Bowler
Andy McBrine 
Bowling Allrounder
Liam McCarthy 
Bowler
Byron McDonough 
Bowler
Jai Moondra 
Bowler
Harry Tector 
Middle order Batter
Lorcan Tucker 
Wicketkeeper Batter
Match details
GroundCivil Service Cricket Club, Stormont, Belfast
Series
Afghanistan tour of Ireland
Season2026
Match numberODI no. 5006
Hours of play (local time)10.45 start, First Session 10.45-14.15, Interval 14.15-14.45, Second Session 14.45-18.15
Match days15 August 2026 - day (50-over match)
Umpires
South Africa
Adrian Holdstock
Ireland
Gareth Morrison
TV Umpire
Ireland
Roly Black
Reserve Umpire
Ireland
Jonathan Kennedy
Match Referee
England
Dean Cosker
Match CoverageSee all