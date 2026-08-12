Ireland vs Afghanistan, 4th ODI at Belfast, IRE vs AFG, Aug 12 2026 - Live Cricket Score
What will be the toss result?
IRE Win & Bat
AFG Win & Bat
IRE Win & Bowl
AFG Win & Bowl
Ends before toss
Recent Performance
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
IRE
10 M•331 Runs•36.78 Avg•89.7 SR
IRE
10 M•279 Runs•31 Avg•68.71 SR
AFG
10 M•541 Runs•54.1 Avg•86.83 SR
10 M•360 Runs•36 Avg•103.15 SR
bowlers(Recent stats)
IRE
7 M•12 Wkts•5.5 Econ•32 SR
IRE
3 M•6 Wkts•5.07 Econ•27 SR
AFG
9 M•25 Wkts•4.84 Econ•17.32 SR
9 M•16 Wkts•5.74 Econ•21.5 SR
Squad
|Batting Allrounder
|Bowling Allrounder
|Batter
|Wicketkeeper Batter
|Allrounder
|Top order Batter
|Allrounder
|Bowler
|Bowling Allrounder
|Bowler
|Bowler
|Bowler
|Middle order Batter
|Wicketkeeper Batter
Match details
Season2026
Match numberODI no. 5004
Hours of play (local time)10.45 start, First Session 10.45-14.15, Interval 14.15-14.45, Second Session 14.45-18.15
Match days12 August 2026 - day (50-over match)
Umpires
TV Umpire
Reserve Umpire
Match Referee