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WTC समीकरण: भारत के लिए फ़ाइनल का टिकट पाना बेहद कठिन

भारत को इस WTC चक्र में अब कुल सात टेस्ट खेलने हैं; दो न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ और पांच ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध

S Rajesh
एस राजेश
Published: Aug 28, 2026, 6:21 AM (2 hrs ago)
India have made it tougher for themselves after losing points in Sri Lanka, Sri Lanka vs India, 2nd Test, Colombo, 5th day, August 27, 2026

Sri Lanka के ख़िलाफ़ कोलंबो टेस्ट ड्रॉ होने के बाद India की मुश्किलें बढ़ गई हैं  •  AFP/Getty Images

कोलंबो टेस्ट में भारत की जीत हासिल न कर पाने का मतलब है कि उन्होंने 8 बेहद अहम अंक गंवा दिए हैं। वहीं, मकाय में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ बड़ी जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया का WTC अभियान फिर से पटरी पर आ गया है। इस चक्र में अब भी 33 टेस्ट बाकी हैं। आइए जानते हैं कि इस समय कौन-सी टीम कहां खड़ी है और किसके सामने क्या चुनौतियां हैं।

भारत

टेस्ट: 11, जीत-हार-ड्रॉ: 5-4-2, प्रतिशत: 51.52
बची हुई सीरीज़: न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ (बाहर), ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ (घर) (7 टेस्ट)
कोलंबो टेस्ट के आख़िरी दिन श्रीलंका को ऑलआउट न कर पाने और 12 अंक हासिल करने से चूकने का सीधा असर भारत के WTC प्रतिशत पर पड़ा है। अब उनका प्रतिशत गिरकर 51.52 हो गया है। 60 प्रतिशत तक पहुंचने के लिए भारत को अपने बचे हुए सात टेस्ट में 62 और अंक चाहिए। इसका मतलब है कि उन्हें कम से कम पांच जीत और एक ड्रॉ हासिल करना होगा।
लेकिन दूसरी टीमों के नतीजों को देखते हुए इतना भी शायद काफ़ी न हो। पिछले WTC चक्र में फ़ाइनल खेलने वाली साउथ अफ़्रीका और ऑस्ट्रेलिया का प्रतिशत क्रमशः 69.44 और 67.54 था। पांच जीत और दो हार से भारत 59.3 प्रतिशत पर रहेगा, जबकि छह जीत और एक हार से उनका प्रतिशत 64.8 हो जाएगा। अगर भारत अपने सभी सात टेस्ट जीत जाता है, तो उनका अंतिम प्रतिशत 70.37 होगा।
यानी WTC अभियान के बाकी हिस्से में भारत के पास ग़लती की गुंजाइश बहुत कम है।

ऑस्ट्रेलिया

टेस्ट: 10, जीत-हार-ड्रॉ: 8-2-0, प्रतिशत: 80.00
बची हुई सीरीज़: साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ (बाहर), न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ (घर), भारत के ख़िलाफ़ (बाहर) (12 टेस्ट)
मकाय में सिर्फ़ दो दिन में मिली जीत ने ऑस्ट्रेलिया का प्रतिशत बढ़ाकर 80 कर दिया है। अब उनके 12 टेस्ट बाकी हैं और 60 प्रतिशत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए उन्हें 63 और अंक चाहिए। यानी पांच जीत और एक ड्रॉ से भी उनका काम चल जाएगा।
हालांकि, मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया सिर्फ़ 60 प्रतिशत पर रुकना नहीं चाहेगी। छह जीत उसे 63.63 प्रतिशत तक पहुंचा देंगी, जबकि सात जीत और पांच हार के साथ वह 68.18 प्रतिशत पर रहेगी। (इन सभी गणनाओं में यह माना गया है कि ऑस्ट्रेलिया के कोई और अंक नहीं काटे जाएंगे।)
उनके बचे हुए 12 टेस्ट में सिर्फ़ चार घरेलू मैदान पर हैं और ये सभी न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ होंगे। बाकी आठ मैच विदेश में किसी मुश्किल चुनौती से कम नहीं, तीन साउथ अफ़्रीका में और पांच भारत में। भारत में ऑस्ट्रेलिया ने अपने पिछले 12 टेस्ट में सिर्फ़ दो जीते हैं।
इसलिए इस समय ऑस्ट्रेलिया की स्थिति काफ़ी मज़बूत ज़रूर है, लेकिन टॉप दो में जगह पक्की करने के लिए उन्हें अभी काफ़ी काम करना है।

साउथ अफ़्रीका

टेस्ट: 4, जीत-हार-ड्रॉ: 3-1-0, प्रतिशत: 75.00
बची हुई सीरीज़: ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ (घर), बांग्लादेश के ख़िलाफ़ (घऱ), इंग्लैंड के ख़िलाफ़ (घर), श्रीलंका के ख़िलाफ़ (बाहर) (10 टेस्ट)
इस WTC चक्र में साउथ अफ़्रीका की तीनों विदेशी सीरीज़ उपमहाद्वीप में हैं--पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका। और अब तक उन्होंने इन मुश्किल दौरों में शानदार प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान में सीरीज़ 1-1 से ड्रॉ रही, जबकि भारत को उन्होंने 2-0 से हराकर चौंका दिया था। इसका मतलब है कि उनके बचे हुए 10 टेस्ट में से आठ अपने घर में होंगे। हालांकि, इनमें से तीन टेस्ट टेबल में सबसे ऊपर चल रही ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हैं।
60 प्रतिशत तक पहुंचने के लिए साउथ अफ़्रीका को 65 और अंक चाहिए। पांच जीत और दो ड्रॉ से वह यह आंकड़ा हासिल कर सकती है। बाकी मैचों में छह जीत और चार हार से उनका प्रतिशत 64.28 हो जाएगा, जबकि 7-3 का रिकॉर्ड उन्हें 71.43 प्रतिशत तक ले जाएगा और फ़ाइनल में जगह लगभग पक्की कर देगा।

न्यूज़ीलैंड

टेस्ट: 6, जीत-हार-ड्रॉ: 4-1-1, प्रतिशत: 72.22
बची हुई सीरीज़: भारत के ख़िलाफ़ (घर), ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ (बाहर), श्रीलंका के ख़िलाफ़ (घर), पाकिस्तान के ख़िलाफ़ (बाहर) (10 टेस्ट)
वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ घरेलू और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ विदेशी सीरीज़ जीतने के बाद न्यूज़ीलैंड इस समय काफ़ी अच्छी स्थिति में है। लेकिन उनके बचे हुए 10 मैचों में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले चार टेस्ट की मुश्किल सीरीज़ भी शामिल है। बचे हुए 120 अंकों में से 60 प्रतिशत तक पहुंचने के लिए उन्हें 64 अंक चाहिए। पांच जीत और एक ड्रॉ से वह यह हासिल कर सकती है। इनमें से चार जीत उन्हें अपने घरेलू सीज़न में ही मिल सकती हैं, अगर वह भारत और श्रीलंका के ख़िलाफ़ अपने सभी टेस्ट जीत लेती है।
हालांकि, फ़ाइनल में जगह बनाने के लिए सिर्फ़ घरेलू जीत शायद काफ़ी नहीं होगी। छह जीत और तीन हार से उनका प्रतिशत 64.58 होगा, जबकि सात जीत और तीन हार उन्हें 70.83 प्रतिशत तक पहुंचा देंगी।

बांग्लादेश

टेस्ट: 6, जीत-हार-ड्रॉ: 3-2-1, प्रतिशत: 55.56
बची हुई सीरीज़: वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ (घर), साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ (बाहर), इंग्लैंड के ख़िलाफ़ (घर) (6 टेस्ट)
मकाय में हार के बावजूद बांग्लादेश अभी भी 60 प्रतिशत के आंकड़े तक पहुंचने की दौड़ में है। अगर वह ऐसा कर लेती है, तो टॉप दो में जगह बनाने की उनकी उम्मीदें ज़िंदा रहेंगी। इसके लिए उन्हें बचे हुए छह टेस्ट में 47 और अंक चाहिए। वेस्टइंडीज़ और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अपने घर में होने वाले चारों टेस्ट जीतने से ही वह इस आंकड़े तक पहुंच जाएंगी।
अगर इन चार जीत के अलावा वह एक और टेस्ट जीत लेती हैं, तो उनका प्रतिशत सीधे 69.44 तक पहुंच जाएगा। ऐसे में फ़ाइनल के लिए उनकी स्थिति काफ़ी मज़बूत हो सकती है। लेकिन सबसे ज़रूरी यही होगा कि बांग्लादेश अपने घरेलू मैचों से ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल करे।

श्रीलंका

टेस्ट: 6, जीत-हार-ड्रॉ: 1-2-3, प्रतिशत: 33.33
बची हुई सीरीज़: पाकिस्तान के ख़िलाफ़ (बाहर), न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ (घर), साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ (घर) (6 टेस्ट)
छह टेस्ट के बाद श्रीलंका के खाते में सिर्फ़ 24 अंक हैं। यानी WTC चक्र के दूसरे हिस्से में उन्हें अब काफ़ी कुछ करना होगा। बचे हुए छह टेस्ट में 60 प्रतिशत तक पहुंचने के लिए उसे 63 अंक चाहिए। इसका मतलब है कि उन्हें कम से कम पांच जीत और एक ड्रॉ हासिल करना होगा। अगर वह अपने सभी छह टेस्ट जीत लेती हैं, तो उनका प्रतिशत 66.67 तक पहुंच जाएगा।
लेकिन यह काम आसान बिल्कुल नहीं होगा। बचे हुए छह में से दो टेस्ट अगले साल की शुरुआत में न्यूज़ीलैंड में खेले जाने हैं। इसलिए अपने बाकी सभी मैच जीतना श्रीलंका के लिए बेहद मुश्किल चुनौती होगी।

इंग्लैंड

टेस्ट: 14, जीत-हार-ड्रॉ: 5-8-1, प्रतिशत: 29.76
बची हुई सीरीज़: पाकिस्तान के ख़िलाफ़ (घर), साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ (बाहर), बांग्लादेश के ख़िलाफ़ (घर) (7 टेस्ट)
इंग्लैंड का 5-8 का जीत-हार रिकॉर्ड पहले ही काफ़ी ख़राब है। ऊपर से इस WTC चक्र में उनकी ओवर-रेट भी बेहद ख़राब रही है और अब तक उनके 14 अंक काटे जा चुके हैं। इसका मतलब है कि पांच जीत और एक ड्रॉ से मिलने वाले 64 अंक घटकर सिर्फ़ 50 रह गए हैं।
यहां तक कि अगर इंग्लैंड अपने बचे हुए सभी सात टेस्ट जीत भी जाती है और आगे कोई अंक नहीं गंवाती, तब भी उनका अंतिम प्रतिशत सिर्फ़ 53.17 होगा। ऐसे में फ़ाइनल में जगह बनाना उनके लिए बेहद मुश्किल है।

पाकिस्तान

टेस्ट: 7, जीत-हार-ड्रॉ: 2-5-0, प्रतिशत: 19.05
बची हुई सीरीज़: इंग्लैंड के ख़िलाफ़ (बाहर), श्रीलंका के ख़िलाफ़ (घर), न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ (घर) (6 टेस्ट)
दो जीत और पांच हार के साथ पाकिस्तान का अभियान अब तक बेहद ख़राब रहा है। ऊपर से उनके आठ अंक पेनल्टी के तौर पर काटे भी जा चुके हैं। अगर वह बचे हुए सभी छह टेस्ट जीत भी जाते हैं, तब भी उनका अंतिम प्रतिशत सिर्फ़ 56.41 होगा। ऐसे में फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई करना उनके लिए बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है।

वेस्टइंडीज़

टेस्ट: 12, जीत-हार-ड्रॉ: 2-8-2, प्रतिशत: 20.83
बची हुई सीरीज़: बांग्लादेश के ख़िलाफ़ (बाहर) (2 टेस्ट)
वेस्टइंडीज़ के अब सिर्फ़ दो टेस्ट बाकी हैं। ऐसे में वह अधिकतम 32.14 प्रतिशत तक ही पहुंच सकते हैं। यानी वे WTC फ़ाइनल की दौड़ से बाहर ही हैं।
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एस राजेश Cricinfo में स्टैट्स एडिटर हैं। @rajeshstats

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