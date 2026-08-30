विमेंस T20 एशिया कप: भारत को इन पांच सवालों के जवाब तलाशने होंगे
नंबर 3, घोष के अलावा फ़िनिशर, पेस अटैक की अगुआई, हरमनप्रीत की कप्तानी और आदर्श XI पर रहेंगी नज़रें
भारत हाल ही में हुए T20 वर्ल्ड कप में ख़िताब के दावेदारों में था, लेकिन टूर्नामेंट के दौरान कई मोर्चों पर उनकी कमज़ोरियां सामने आईं और टीम लीग स्टेज से ही बाहर हो गई। अब होने वाला विमेंस T20 एशिया कप भारत को 2028 T20 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू करने का मौक़ा देगा। इसके बाद भी टीम को दो और T20 टूर्नामेंट खेलने हैं--2027 की शुरुआत में T20 चैंपियंस ट्रॉफ़ी और जुलाई 2028 में LA28 ओलंपिक, जहां भारत कुछ ऐसी कमियों को जल्द से जल्द दूर करना चाहेगा।
भारत का नंबर 3 कौन?
ऊपर शफ़ाली वर्मा और स्मृति मंधाना हैं, इसलिए भारत को नंबर 3 पर एक ऐसे बल्लेबाज़ की ज़रूरत है जो पारी को संभाल सके। अभी इस जगह पर जेमिमाह रॉड्रिग्स हैं। हालांकि, T20 वर्ल्ड कप में दो मैचों के बाद टीम मैनेजमेंट ने यास्तिका भाटिया को नंबर 3 पर खिलाने के लिए रॉड्रिग्स को नीचे भेज दिया था। लेकिन आख़िरी लीग मैच में उन्हें फिर नंबर 3 पर वापस लाया गया।
नंबर 3 को लेकर यह असमंजस 2024 के पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी दिखाई दिया था। तब भारत ने रॉड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर के बीच लगातार बदलाव किए, लेकिन टीम आख़िरकार टूर्नामेंट से बाहर हो गई। दिलचस्प बात यह है कि दोनों वर्ल्ड कप से पहले रॉड्रिग्स को नंबर 3 के लिए तय माना जा रहा था, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होते ही टीम उस प्लान से हट गई। हालांकि, आंकड़े साफ़ बताते हैं कि इस फ़ॉर्मेट में इस नंबर पर वह भारत का बाक़ी विकल्पों के मुक़ाबले सबसे बेहतर विकल्प हैं।
यह एशिया कप भारत को इस ख़ास समस्या का हल निकालने में शायद ज़्यादा मदद नहीं करेगा, क्योंकि रॉड्रिग्स हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर हैं और उनकी जगह टीम में प्रतिका रावल को शामिल किया गया है। लेकिन इससे भारत को बैक-अप नंबर 3 तैयार करने और 2028 की तैयारी करने का अच्छा मौक़ा ज़रूर मिलेगा, जबकि रॉड्रिग्स इस जगह के लिए पहली पसंद बनी रहेंगी।
फ़िनिशर कौन है?
2020 में ऋचा घोष के आने तक भारत के पास T20I में कोई भरोसेमंद फ़िनिशर नहीं था। लेकिन हाल में ऑलराउंडर पूजा वस्त्राकर, अमनजोत कौर और काशवी गौतम के चोटिल होने की वजह से ऋचा पर अकेले ही ज़्यादातर ज़िम्मेदारी आ गई है, ख़ासकर छक्के लगाने के मामले में।
पिछले पांच साल में नंबर 5 से 7 के बीच बल्लेबाज़ी करते हुए ऋचा ने T20I में 32 छक्के लगाए हैं। भारत की तरफ़ से इस लिस्ट में अगली बल्लेबाज़ दीप्ति शर्मा हैं, जिनके नाम सिर्फ़ पांच छक्के हैं।
हरमनप्रीत भी अक्सर यह ज़िम्मेदारी निभाती हैं, लेकिन वह नंबर 4 पर बल्लेबाज़ी करती हैं और उनकी उम्र 37 साल है। भारत को आने वाले सालों के लिए किसी ऐसे खिलाड़ी को तैयार करना होगा, जो ऋचा का साथ दे सके।
WPL को अब चार सीज़न हो चुके हैं, लेकिन वहां भी भारत को इस भूमिका के लिए कोई साफ़ विकल्प नहीं मिला है। WPL में भी ऋचा छक्के लगाने के मामले में सबसे आगे हैं। उन्होंने 20 पारियों में 36 छक्के लगाए हैं। उनके बाद भारत की भारती फुलमाली हैं, जिनके नाम इतने ही मैचों में 14 छक्के हैं।
फुलमाली ने हालिया वर्ल्ड कप से पहले सात साल बाद T20I टीम में वापसी की थी, लेकिन उन्हें बहुत कम मौक़े मिले। अप्रैल में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ उन्होंने दो मैच खेले, जिनमें 2 और 40 रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में, जब हरमनप्रीत को आराम दिया गया, उन्हें सिर्फ़ एक पारी खेलने का मौक़ा मिला और उसमें उन्होंने 7 रन बनाए।
वर्ल्ड कप के दौरान भी फुलमाली सिर्फ़ शुरुआती मैच में खेलीं। उसमें वह तीन गेंदों तक ही टिक पाईं। इसके बाद टॉप ऑर्डर में भाटिया को जगह देने के लिए उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया।
अब भारत ने एशिया कप और सितंबर में होने वाले एशियन गेम्स, दोनों के लिए भाटिया को टीम में नहीं चुना है। ऐसे में फुलमाली को अलग-अलग टीमों के ख़िलाफ़ लगातार मौक़े देने का यह सही समय है। साथ ही 18 साल की जी कमालिनी, जो भाटिया की जगह टीम में आई हैं, उन्हें भी कुछ मैचों में आज़माया जा सकता है।
पेस अटैक की कमान किसके हाथ?
T20I में भारत का तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण भी ज़्यादा भरोसा नहीं जगाता। क्रांति गौड़ की प्रतिभा और नंदनी शर्मा का हालिया उभार अच्छी उम्मीद ज़रूर देते हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में उनकी अनुभवहीनता साफ़ दिखाई दी।
इसके अलावा अरुंधति रेड्डी के महंगे स्पेल और रेणुका सिंह के आंकड़ों में गिरावट को जोड़ दें, तो टूर्नामेंट में भारत के तेज़ गेंदबाज़ों ने सिर्फ़ पांच विकेट लिए। यह टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से सबसे कम विकेट थे।
भारत के पेस अटैक का इकॉनमी रेट सिर्फ़ नीदरलैंड्स से बेहतर था और उनका गेंदबाज़ी औसत भी तीसरी सबसे ख़राब रही। ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं, ख़ासकर तब जब रेणुका इस साल अपने वर्कलोड और चोटों को संभाल रही हैं।
एशिया कप के लिए भारत का पेस अटैक वही रखा गया है। उन्हें इंग्लैंड जैसी परिस्थितियों में उतनी मुश्किल परीक्षा नहीं देनी होगी। ऐसे में भारत के पास यह समझने का अच्छा मौक़ा है कि तीन चीज़ें कहां ग़लत हुईं--पहली, सबसे अनुभवी होने के बावजूद रेणुका के साथ क्या समस्या रही; दूसरी, टीम पावरप्ले और डेथ ओवरों में ख़ास तौर पर विकेट क्यों नहीं ले पाई; और तीसरी, एशिया कप (दुबई), एशियन गेम्स (जापान), चैंपियंस ट्रॉफ़ी (श्रीलंका) और अगला T20 वर्ल्ड कप (पाकिस्तान)--इन सभी टूर्नामेंटों के एशिया में होने को देखते हुए भारत का पहली पसंद वाला पेस अटैक क्या होना चाहिए।
क्या भारत को हरमनप्रीत से आगे कप्तानी के बारे में सोचना चाहिए?
लगातार दो T20 वर्ल्ड कप में सेमीफ़ाइनल तक नहीं पहुंचना, 2024 में एशिया कप का ख़िताब नहीं जीतना और मल्टीनेशन टूर्नामेंटों में T20I कप्तान के तौर पर ख़राब रिकॉर्ड--हरमनप्रीत कौर की कप्तानी को लेकर सवाल उठने की वजहें कम नहीं हैं।
दस साल पहले पूर्णकालिक कप्तान बनने के बाद से हरमनप्रीत ने तीन या उससे ज़्यादा टीमों वाले 15 T20 टूर्नामेंटों में भारत की कप्तानी की है। इनमें से भारत ने सिर्फ़ तीन टूर्नामेंट जीते हैं--दो एशिया कप (2016 और 2022) और एक एशियन गेम्स (2023)।
यानी हरमनप्रीत की कप्तानी में जब भी भारत ने किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है, यहां तक कि त्रिकोणीय सीरीज़ में भी, और उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ़्रीका में से कोई टीम शामिल रही है, भारत ट्रॉफ़ी नहीं जीत पाया है।
थोड़ा और गहराई में जाएं तो यह भी सामने आता है कि पिछले दो T20 वर्ल्ड कप में भारत ने जिन टीमों को हराया है, वे सिर्फ़ श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स हैं। हालिया वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद जब हरमनप्रीत से पूछा गया कि आख़िर ग़लती कहां हुई, तो उन्होंने ख़ुद "रीथिंक" और "रीसेट" जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था।
हरमनप्रीत 37 साल की हैं और पिछले कुछ सालों में उन्हें कई चोटों से जूझना पड़ा है, जिसमें यूके में लगी घुटने की चोट भी शामिल है। भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा कि 2028 T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के दौरान वह चोटिल हो जाएं या उनकी फ़ॉर्म ख़राब हो जाए। हालांकि, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर किसी खिलाड़ी का पूरा नियंत्रण नहीं होता।
शायद चयनकर्ताओं को पुरुष टीम के चयनकर्ताओं से कुछ सीखने की ज़रूरत है। पुरुष चयनकर्ताओं ने इसी साल भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताने में मदद करने के तुरंत बाद सूर्यकुमार यादव को टीम से हटा दिया था। पिछले 18 महीनों में उनकी ख़राब फ़ॉर्म की वजह से उनकी जगह गई और चयनकर्ताओं को IPL में कप्तानी के रिकॉर्ड को देखते हुए श्रेयस अय्यर के रूप में एक तैयार विकल्प नज़र आया।
इसी तरह महिला टीम के पास भी उपकप्तान मंधाना के रूप में एक संभावित विकल्प मौजूद है। उन्होंने चार सीज़न में दो WPL ख़िताब जीतकर T20 कप्तान के तौर पर अपनी क़ाबिलियत साबित की है और इस समय अपने बल्लेबाज़ी करियर के बेहतरीन दौर में हैं।
मंधाना 30 साल की हैं। अगर उन्हें जल्द कप्तानी दी जाती है, तो उनके पास अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार करने के लिए लगभग दो साल का समय होगा।
इसका बिल्कुल यह मतलब नहीं है कि हरमनप्रीत को टीम में नहीं होना चाहिए। वह अब भी टीम की सबसे अच्छी बाउंड्री हिटर्स में से एक हैं और नंबर 4 पर उनकी अहम भूमिका है। लेकिन इसका यह मतलब भी ज़रूरी नहीं कि इस समय वह टीम की सबसे सही कप्तान हों।
क्या भारत को अपनी आदर्श T20 XI का पता है?
जिस टूर्नामेंट में टीम में अधिकतम 15 खिलाड़ी हो सकते हैं, उसमें भारत ने हालिया T20 वर्ल्ड कप के दौरान 16 खिलाड़ियों को खिलाया। बेशक, इसमें श्रेयंका पाटिल की चोट की भी भूमिका थी, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत ने टूर्नामेंट में किसी भी दूसरी टीम से ज़्यादा खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के अलावा भारत ही एकमात्र टीम थी जिसने सभी 15 खिलाड़ियों को मौका दिया था।
भारत के गेंदबाज़ी कोच आविष्कार सालवी ने इसे "हॉर्सेज़ फ़ॉर कोर्सेज़" यानी परिस्थितियों के हिसाब से खिलाड़ियों का इस्तेमाल करने की नीति बताया था। लेकिन लगातार टीम में बदलाव से यही लगा कि टीम मैनेजमेंट ख़ुद अपनी सही XI को लेकर आश्वस्त नहीं था। टीम की प्लेइंग XI तय नहीं थी और टीम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से काफ़ी दूर थी।
रॉड्रिग्स को कभी ऊपर तो कभी नीचे भेजना, भाटिया और फुलमाली की भूमिका को लेकर साफ़ तस्वीर नहीं होना और नंदनी का लगातार तीन मैच खेलने वाली इकलौती तेज़ गेंदबाज़ होना--इन सबने मिलकर भारत को एक अस्थिर टीम जैसा बना दिया।
इतने बदलाव खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को भी चोट पहुंचाते हैं। ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के ख़िलाफ़ द्विपक्षीय सीरीज़ खेलने का मक़सद भी यही था कि टीम इन चीज़ों को पहले ही सुलझा सके।
एशिया कप में भारत को तीन लीग मैच मिलेंगे और अगर टीम फ़ाइनल तक पहुंचती है तो दो और मैच मिलेंगे। भारत को इन मैचों का इस्तेमाल एक मज़बूत और तय XI तैयार करने के लिए करना चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश न हो।
सिर्फ़ एशिया कप के लिए नहीं, बल्कि इसके बाद आने वाली और भी मुश्किल चुनौतियों के लिए भी।
विशाल दीक्षित Cricinfo में एसिस्टेंट एडिटर हैं।