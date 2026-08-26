महिला T20 एशिया कप: फ़ॉर्मैट, ख़िताब के दावेदार और टूर्नामेंट से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी

इंडोनेशिया, हॉन्ग कॉन्ग, थाईलैंड और UAE ने 2026 के महिला प्रीमियर कप के ज़रिए प्रवेश पाया। 18 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में इन टीमों ने अपने ग्रुप को टॉप किया और क्वार्टर-फ़ाइनल में जीत हासिल करते हुए उन्होंने अपना स्थान सुनिश्चित किया। इंडोनेशिया का यह पहला एशिया कप होगा जबकि 2012 के बाद पहली बार हॉन्ग कॉन्ग की इस टूर्नामेंट में वापसी होगी।

पहले यह टूर्नामेंट किन टीमों ने जीता है?

भारत इस टूर्नामेंट में हावी रहा है, अब तक इसके पांच T20 संस्करणों में से भारत ने तीन जीते हैं। अन्य दो मौक़ों पर भारत उपविजेता रहा है। 2018 में भारत को बांग्लादेश और 2024 में श्रीलंका के ख़िलाफ़ फ़ाइनल में हार मिली थी।

अहम मुक़ाबले कौन से हैं?

कुछ ऐसी खिलाड़ी भी हैं जिन पर इस टूर्नामेंट में नज़र रखी जा सकती है?

संजना काविंदी ने अपने डेब्यू पर काफ़ी प्रभावित किया था • Getty Images

ख़िताब जीतने के प्रबल दावेदार कौन हैं?

भारत अपने हालिया ख़राब फ़ॉर्म के बावजूद इस टूर्नामेंट को जीतने का प्रबल दावेदार है • Getty Images