महिला T20 एशिया कप: फ़ॉर्मैट, ख़िताब के दावेदार और टूर्नामेंट से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी
भारत के ग्रुप में पाकिस्तान, हॉन्ग कॉन्ग और थाईलैंड शामिल हैं
2026 का महिला T20 एशिया कप पहली बार दुबई में खेला जाएगा और इसमें कुल आठ टीमें हिस्सा लेंगी। श्रीलंका 2024 में जीते अपने ख़िताब का बचाव करने उतरेगा जबकि इस टूर्नामेंट का प्रबल दावेदार भारत इस ख़िताब पर एक बार फिर कब्ज़ा जमाने के इरादे से उतरेगा। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा चार एसोसिएट देश भी हैं।
टूर्नामेंट कब शुरू हो रहा है?
यह टूर्नामेंट 28 अगस्त से 13 सितंबर तक खेला जाएगा और इसके सभी मुक़ाबले में UAE में दुबई में खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में कुल 15 मुक़ाबले खेले जाएंगे जिसमें 12 ग्रुप मुक़ाबले, दो सेमीफ़ाइनल और एक फ़ाइनल खेला जाएगा। ग्रुप स्टेज के मुक़ाबले 8 सितंबर तक खेले जाएंगे, जिसमें हर दिन एक मैच होगा। सेमीफ़ाइनल 10 और 11 सितंबर को खेला जाएगा जबकि ख़िताबी भिड़ंत 13 सितंबर को होगी।
कौन सी टीम किस ग्रुप में है?
भारत, पाकिस्तान, हॉन्ग कॉन्ग और थाईलैंड ग्रुप ए में हैं जबकि बांग्लादेश, श्रीलंका, UAE और इंडोनेशिया ग्रुप बी में हैं। हर टीम अपने ग्रुप की अन्य टीम के साथ एक मैच खेलेगी और दोनों ग्रुप से शीर्ष दो टीमों को सेमीफ़ाइनल में प्रवेश मिलेगा। यह दूसरा संस्करण होगा जब आठ टीमें हिस्सा लेंगी। 2022 में टूर्नामेंट में सात टीमों ने हिस्सा लिया था जबकि 2024 में एक और टीम को जोड़ा गया।
एसोसिएट टीमों को कैसे प्रवेश मिला?
इंडोनेशिया, हॉन्ग कॉन्ग, थाईलैंड और UAE ने 2026 के महिला प्रीमियर कप के ज़रिए प्रवेश पाया। 18 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में इन टीमों ने अपने ग्रुप को टॉप किया और क्वार्टर-फ़ाइनल में जीत हासिल करते हुए उन्होंने अपना स्थान सुनिश्चित किया। इंडोनेशिया का यह पहला एशिया कप होगा जबकि 2012 के बाद पहली बार हॉन्ग कॉन्ग की इस टूर्नामेंट में वापसी होगी।
पहले यह टूर्नामेंट किन टीमों ने जीता है?भारत इस टूर्नामेंट में हावी रहा है, अब तक इसके पांच T20 संस्करणों में से भारत ने तीन जीते हैं। अन्य दो मौक़ों पर भारत उपविजेता रहा है। 2018 में भारत को बांग्लादेश और 2024 में श्रीलंका के ख़िलाफ़ फ़ाइनल में हार मिली थी।
अहम मुक़ाबले कौन से हैं?6 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मुक़ाबला होगा - दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए 17 T20I मुक़ाबलों में भारत ने 14 मैच जीते हैं। इसके अगले दिन गतिविजेता श्रीलंका बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मुक़ाबला खेलेगी, हालांकि इन दो टीमों के बीच अब तक मुक़ाबला एकतरफ़ा ही रहा है। इस प्रारूप में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 16 में से 13 मुक़ाबलों में पटखनी दी है।
कुछ ऐसी खिलाड़ी भी हैं जिन पर इस टूर्नामेंट में नज़र रखी जा सकती है?श्रीलंका की संजना काविंदी सिर्फ़ 17 साल की हैं और उन्होंने अब तक मात्र दो T20I खेले हैं लेकिन इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने डेब्यू पर उन्होंने काफ़ी प्रभावित किया था। 176 की चेज़ में काविंदि ने 24 गेंदों पर 46 रनों की पारी खेली थी। नंबर तीन पर उन्होंने अपनी निर्भीक बल्लेबाज़ी का परिचय देते हुए एशिया कप दल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली।पाकिस्तान की ईमान फ़ातिमा उन युवा खिलाड़ियों में हैं जिन पर नज़र रखी जा सकती है। मई में ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ उन्होंने 43 गेंदों पर 79 रनों की नाबाद पारी खेली थी और इसके बाद से वह पाकिस्तान के T20I दल का नियमित तौर पर हिस्सा रही हैं। तेज़ी से रन बनाने की उनकी क्षमता पाकिस्तान को मध्य क्रम में मज़बूती प्रदान करती है।मारिको हिल हॉन्ग कॉन्ग की लीडिंग रन स्कोरर हैं और बतौर अनुभवी ऑलराउंडर वह अपनी टीम की एशिया कप में वापसी को यादगार बना सकती हैं। हिल ने 100 पारियों में 2223 रन बनाए हैं जिसमें दो शतक और आठ अर्धशतक हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी मध्यम गति से 47 विकेट भी हासिल किए हैं।मारिना लैम्पलॉ हॉन्ग कॉन्ग की अन्य ऑलराउंडर हैं जो कि न्यूज़ीलैंड के घरेलू सर्किट में खेलकर हॉन्ग कॉन्ग के दल में और अनुभव जोड़ेंगी। नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए खेल चुकीं लैम्पलॉ सुपर स्मैश में ओटागो का भी हिस्सा रह चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने प्रीमियर कप में क्वार्टर-फ़ाइनल में जापान के ख़िलाफ़ 11 रन देकर दो विकेट हासिल किए थे।
ख़िताब जीतने के प्रबल दावेदार कौन हैं?भारत टूर्नामेंट में प्रबल दावेदार के तौर पर प्रवेश करेगा। इस साल उन्होंने 16 T20I में नौ में हार मिली है लेकिन टीम में गहराई उन्हें काफ़ी मज़बूत दल बनाता है। श्रीलंका भारत को चुनौती प्रदान कर सकता है, इस साल उन्हें इस प्रारूप में 10 जीत और तीन हार नसीब हुई है। वेस्टइंडीज़ को उन्होंने 2-1 से हराया था, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 3-0 से क्लीन स्वीप करने के साथ ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने 2-1 से जीत दर्ज की थी।
पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम कैसी है?पाकिस्तान वेस्टइंडीज़ और श्रीलंका के ख़िलाफ़ लगातार दो सीरीज़ हारने के बाद इस टूर्नामेंट में प्रवेश करेगा। जून में T20 विश्व कप में उन्हें पांच में से चार हार मिली थी। बांग्लादेश के लिए यह साल उतार-चढ़ाव भरा रहा है। T20 विश्व कप क्वालिफ़ायर में अपने सभी सात मैचों को जीतने के बाद उन्हें अगले 12 मुक़ाबलों में से आठ में हार का सामना करना पड़ा।
इंडोनेशिया, हॉन्ग कॉन्ग, थाईलैंड और UAE ने 2026 के महिला प्रीमियर कप के ज़रिए प्रवेश पाया। 18 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में इन टीमों ने अपने ग्रुप को टॉप किया और क्वार्टर-फ़ाइनल में जीत हासिल करते हुए उन्होंने अपना स्थान सुनिश्चित किया। इंडोनेशिया का यह पहला एशिया कप होगा जबकि 2012 के बाद पहली बार हॉन्ग कॉन्ग की इस टूर्नामेंट में वापसी होगी।
पहले यह टूर्नामेंट किन टीमों ने जीता है?
भारत इस टूर्नामेंट में हावी रहा है, अब तक इसके पांच T20 संस्करणों में से भारत ने तीन जीते हैं। अन्य दो मौक़ों पर भारत उपविजेता रहा है। 2018 में भारत को बांग्लादेश और 2024 में श्रीलंका के ख़िलाफ़ फ़ाइनल में हार मिली थी।
अहम मुक़ाबले कौन से हैं?
6 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मुक़ाबला होगा - दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए 17 T20I मुक़ाबलों में भारत ने 14 मैच जीते हैं। इसके अगले दिन गतिविजेता श्रीलंका बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मुक़ाबला खेलेगी, हालांकि इन दो टीमों के बीच अब तक मुक़ाबला एकतरफ़ा ही रहा है। इस प्रारूप में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 16 में से 13 मुक़ाबलों में पटखनी दी है।
कुछ ऐसी खिलाड़ी भी हैं जिन पर इस टूर्नामेंट में नज़र रखी जा सकती है?
श्रीलंका की संजना काविंदी सिर्फ़ 17 साल की हैं और उन्होंने अब तक मात्र दो T20I खेले हैं लेकिन इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने डेब्यू पर उन्होंने काफ़ी प्रभावित किया था। 176 की चेज़ में काविंदि ने 24 गेंदों पर 46 रनों की पारी खेली थी। नंबर तीन पर उन्होंने अपनी निर्भीक बल्लेबाज़ी का परिचय देते हुए एशिया कप दल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली।
पाकिस्तान की ईमान फ़ातिमा उन युवा खिलाड़ियों में हैं जिन पर नज़र रखी जा सकती है। मई में ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ उन्होंने 43 गेंदों पर 79 रनों की नाबाद पारी खेली थी और इसके बाद से वह पाकिस्तान के T20I दल का नियमित तौर पर हिस्सा रही हैं। तेज़ी से रन बनाने की उनकी क्षमता पाकिस्तान को मध्य क्रम में मज़बूती प्रदान करती है।
मारिको हिल हॉन्ग कॉन्ग की लीडिंग रन स्कोरर हैं और बतौर अनुभवी ऑलराउंडर वह अपनी टीम की एशिया कप में वापसी को यादगार बना सकती हैं। हिल ने 100 पारियों में 2223 रन बनाए हैं जिसमें दो शतक और आठ अर्धशतक हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी मध्यम गति से 47 विकेट भी हासिल किए हैं।
मारिना लैम्पलॉ हॉन्ग कॉन्ग की अन्य ऑलराउंडर हैं जो कि न्यूज़ीलैंड के घरेलू सर्किट में खेलकर हॉन्ग कॉन्ग के दल में और अनुभव जोड़ेंगी। नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए खेल चुकीं लैम्पलॉ सुपर स्मैश में ओटागो का भी हिस्सा रह चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने प्रीमियर कप में क्वार्टर-फ़ाइनल में जापान के ख़िलाफ़ 11 रन देकर दो विकेट हासिल किए थे।
ख़िताब जीतने के प्रबल दावेदार कौन हैं?
भारत टूर्नामेंट में प्रबल दावेदार के तौर पर प्रवेश करेगा। इस साल उन्होंने 16 T20I में नौ में हार मिली है लेकिन टीम में गहराई उन्हें काफ़ी मज़बूत दल बनाता है। श्रीलंका भारत को चुनौती प्रदान कर सकता है, इस साल उन्हें इस प्रारूप में 10 जीत और तीन हार नसीब हुई है। वेस्टइंडीज़ को उन्होंने 2-1 से हराया था, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 3-0 से क्लीन स्वीप करने के साथ ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने 2-1 से जीत दर्ज की थी।
पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम कैसी है?
पाकिस्तान वेस्टइंडीज़ और श्रीलंका के ख़िलाफ़ लगातार दो सीरीज़ हारने के बाद इस टूर्नामेंट में प्रवेश करेगा। जून में T20 विश्व कप में उन्हें पांच में से चार हार मिली थी। बांग्लादेश के लिए यह साल उतार-चढ़ाव भरा रहा है। T20 विश्व कप क्वालिफ़ायर में अपने सभी सात मैचों को जीतने के बाद उन्हें अगले 12 मुक़ाबलों में से आठ में हार का सामना करना पड़ा।
श्रीनिधि रामानुजम Cricinfo में सब एडिटर हैं।