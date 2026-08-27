प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के कारण UAE के आसिफ़ ख़ान पर लगा 15 महीने का प्रतिबंध

बयान में कहा गया है कि 36 वर्षीय आसिफ़ ने ICC के एंटी डोपिंग कोड के अनुच्छेद 2.1 के उल्लंघन की बात स्वीकार ली है और विश्व डोपिंग एजेंसी और ICC के सामने अपनी अयोग्यता की अवधि को भी स्वीकार लिया। इसका मतलब है कि खिलाड़ी के पास अपील करने का कोई अधिकार नहीं है।

यह प्रतिबंध 8 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा और 7 दिसंबर 2026 तक चलेगा।

बयान में आगे कहा गया, "आसिफ़ 8 अक्तूबर 2026 से ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं या किसी क्लब या ICC की सदस्य संस्था की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वह 8 दिसंबर से ही खेलने के योग्य होंगे। 8 सितंबर 2025 से लेकर 29 दिसंबर 2025 को उनके अस्थाई निलंबन तक उनके व्यक्तिगत परिणाम अमान्य कर दिए गए हैं। साथ ही इससे जुड़े सभी परिणाम भी रद्द कर गिए गए हैं, जिसमें कोई भी मेडल, अंक, इनामी राशि या पुरस्कार वापस लिया जाना शामिल है।"

पाकिस्तान के पूर्व अंडर-19 क्रिकेटर आसिफ़ ने मार्च 2022 में ओमान के ख़िलाफ़ ICC की क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के दौरान UAE के लिए डेब्यू किया था। तब से लेकर सितंबर 2025 तक उन्होंने 38 ODI और 56 T20I खेले।