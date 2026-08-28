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शाहरुख़ का मंत्र: 'तारीफ़ और आलोचना छोड़ो, बस अपना काम करते रहो'

गुजरात टाइटंस के फ़िनिशर ने पिछले सीज़न को बताया "मुश्किल", मौजूदा TNPL में फ़ॉर्म में लौटने पर की खुलकर बात

दीवारायन मुथु
Published: Aug 27, 2026, 6:59 PM (2 hrs ago)
Shahrukh Khan lifted Gujarat Titans after a sedate start, Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru, IPL 2024, Ahmedabad, April 28, 2024

Shahrukh Khan 2024 से ही लगातार Gujarat Titans का हिस्सा रहे हैं  •  AFP/Getty Images

IPL 2026 के बीच में गुजरात टाइटंस (GT) की टीम से बाहर होना और IPL से पहले सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफ़ी के दौरान तमिलनाडु की T20 टीम से बाहर होना फ़िनिशर शाहरुख़ ख़ान के लिए काफ़ी "मुश्किल" दौर था। लेकिन अब वह उस दौर को पीछे छोड़ चुके हैं और तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) में ज़बरदस्त फ़ॉर्म में लौट आए हैं। उनकी कप्तानी में कोवई किंग्स फ़ाइनल तक पहुंच चुकी है।
TNPL की शुरुआत भी शाहरुख़ के लिए बहुत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन अब उन्होंने बड़े-बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए हैं और T20 क्रिकेट के उतार-चढ़ाव को खुलकर स्वीकार कर रहे हैं। चेपॉक में TNPL फ़ाइनल से पहले शाहरुख़ ने कहा, "मुश्किल था… जब चीज़ें ठीक नहीं चल रही थीं, तो दिमाग़ में बहुत सारी बातें चल रही थीं। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि इस बारे में क्या कहूं, क्योंकि वह अब बीते समय की बात है। मैं यह नहीं सोचना चाहता कि क्या हुआ और पिछला साल कितना ख़राब रहा। लेकिन पिछले पांच-छह सालों में मेरे कुछ शानदार साल भी रहे हैं। इसलिए एक ख़राब साल आना भी तय है। लेकिन जब ऐसा होता है, तो बुरा तो लगता ही है। आख़िर हम सभी इंसान हैं और समझते हैं कि ऐसा भी होना है। अब बस सकारात्मक सोच के साथ इससे बाहर निकलने के बारे में सोचना है और फ़िलहाल चीज़ें ठीक चल रही हैं। कौन जानता है, अगले महीने फिर सब कुछ ख़राब हो जाए। लेकिन उसका क्या कर सकते हैं? मेरा काम बस कोशिश करते रहना और जितना हो सके उतना अच्छा करना है।"
पिछले मेगा ऑक्शन के बाद से 4 करोड़ में GT द्वारा रिटेन किए गए शाहरुख़ ने घरेलू क्रिकेट और TNPL में समय-समय पर अपनी वही विस्फोटक ताक़त दिखाई है। लेकिन IPL की 54 पारियों में वह सिर्फ़ दो बार 50 का आंकड़ा पार कर पाए हैं और सिर्फ़ छह बार 30 से ज़्यादा रन बना पाए हैं।
TNPL में भी उनकी भूमिका लगभग ऐसी ही है--लोअर-मिडिल ऑर्डर में आना और पहली ही गेंद से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करना। इस TNPL में उन्होंने इस भूमिका को अच्छी तरह निभाया है और उनका स्ट्राइक रेट 172.95 रहा है। हालांकि, शाहरुख़ ख़ुद को सिर्फ़ आंकड़ों के आधार पर आंकना नहीं चाहते।
"मैं जो भूमिका निभाता हूं, उसमें बहुत उतार-चढ़ाव होता है। कभी-कभी मैंने अख़बारों में अपने बारे में बहुत ख़राब बातें पढ़ी हैं। कभी-कभी मेरे बारे में बहुत शानदार बातें भी पढ़ी हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों के हिसाब से नहीं चल सकता। जब कोई खिलाड़ी बल्लेबाज़ी या गेंदबाज़ी कर रहा होता है या कैच लेने जा रहा होता है, तो उसके दिमाग़ में क्या चल रहा है, यह कोई नहीं जान सकता। आप कितने भी बड़े कोच हों, कितने भी बड़े कप्तान हों या खेल को कितना भी क़रीब से समझते हों, आख़िर में आप खिलाड़ी के दिमाग़ में नहीं घुस सकते। उसकी निजी ज़िंदगी में कोई परेशानी हो सकती है, पेशेवर ज़िंदगी में कोई परेशानी हो सकती है--आप कभी नहीं जान सकते। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यही है कि इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज़ करें और जितना हो सके चीज़ों को सरल रखें।"
शाहरुख़ ख़ान, बल्लेबाज़, TNPL

तेज़ स्पिनर सिद्धार्थ की बाउंसर IPL में काफ़ी कारगर होंगे

शाहरुख़ के साथ-साथ एम सिद्धार्थ भी TNPL में कोवई की क़ामयाबी में अहम किरदार निभा रहे हैं, ख़ासकर नई गेंद के साथ। अकील हुसैन की तरह बाएं हाथ से उंगलियों के सहारे स्पिन कराने वाले सिद्धार्थ ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम में जगह बनाई थी। वह पावरप्ले में गेंदबाज़ी करते हैं और दाएं हाथ के बल्लेबाज़ों के ख़िलाफ़ नई गेंद को अंदर की तरफ़ स्विंग भी कराते हैं। इंग्लैंड के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी डैन मूसली के साथ सिद्धार्थ T20 क्रिकेट के सबसे तेज़ स्पिनरों में शामिल हैं। इस TNPL में तो उन्होंने अपनी रफ़्तार और बढ़ा दी है और लगातार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार पार कर रहे हैं।
शाहरुख़ का मानना है कि सिद्धार्थ के ये ख़ास हुनर IPL में उनके लिए काफ़ी काम आएंगे। शाहरुख़ ने कहा, "हां, मज़ाक़ चल रहा है कि वह निश्चित तौर पर दीबन [लिंगेश और दूसरे तेज़ गेंदबाज़ों] से ज़्यादा तेज़ गेंदबाज़ी कर रहा है। मैंने कल ही होटल वापस जाते समय उससे बात की थी और कहा था कि वह अपने सबसे अच्छे दौर में गेंदबाज़ी कर रहा है।"
"जब वह गेंद को स्पिन कराने की कोशिश करता है, तो उसे अच्छी तरह घुमाता है और जब वह गेंद को तेज़ी से अंदर डालने की कोशिश करता है, तो उसमें ज़बरदस्त स्पिन होती है। गेंद स्विंग भी हो रही है और मुझे लगता है कि मैं बहुत ख़ुशक़िस्मत हूं कि वह हमारी टीम में है। हां, टूर्नामेंट की शुरुआत से ही वह मुझे बता रहा था कि वह बाउंसर डालना चाहता है। मैं उसे ऐसा करने से रोक रहा था (हंसते हुए)। उसने संदीप वॉरियर को एक बाउंसर डाली भी। मुझे लगता है कि IPL में यह बाउंसर उसके बहुत काम आएगी।"
M Shahrukh KhanMadurai vs KovaiTamil Nadu Premier League

Deivarayan Muthu is a senior sub-editor at Cricinfo

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