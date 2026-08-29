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भारतीय टीम से बाहर किए जाने पर सूर्यकुमार: जब सबकुछ सही चल रहा है तो बदलाव क्यों?

सूर्यकुमार ने कहा कि वह लगभग डेढ़ महीने तक यही सोचते रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है?

Cricinfo स्टाफ़
Published: Aug 29, 2026, 4:27 PM (17 mins ago)
Suryakumar Yadav walks in to the stadium, India vs New Zealand, T20 World Cup final, Ahmedabad, March 8, 2026

T20 विश्व कप जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव को भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया था  •  ICC/Getty Images

सूर्यकुमार यादव अगले T20 विश्व कप और 2028 में ओलंपिक्स में भरतीय टीम की अगुवाई करने की तैयारी कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि उन्हें भारतीय T20I टीम और कप्तानी से हटा दिया गया है।
आकाश चोपड़ा से उनके यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए सूर्यकुमार ने कहा, "जब मैंने पाया कि मेरा नाम वहां नहीं है तो मैं मुस्कुराया। जब भी मैं दबाव भरी परिस्थिति में रहा हूं या चीज़ें मेरे पक्ष में नहीं गई हैं, मैं हमेशा मुस्कुराया हूं। मुझे नहीं लगता था कि ऐसा 2026 में होगा। मैं ओलंपिक्स और एक और T20 विश्व कप में इस टीम की अगुवाई करने की तैयारी कर रहा था।"
35 वर्षीय सूर्यकुमार ने बतौर कप्तान 50 पूर्ण मैचों में से टीम को 42 में जीत दिलाई और फ़रवरी 2026 में उनकी कप्तानी में ही भारत ने T20 विश्व कप अपने नाम किया। न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ फ़ाइनल मुक़ाबला उनका अंतिम मुक़ाबला साबित हुआ और BCCI ने श्रेयस अय्यर को भारत का नया T20I कप्तान नियुक्त कर दिया।
सूर्यकुमार ने कहा, "जिस खिलाड़ी को उन्होंने चुना है, मैंने उनके साथ काफ़ी क्रिकेट खेली है। मैं जानता हूं कि वह एक अच्छे खिलाड़ी और इंसान हैं और एक अच्छे कप्तान भी हैं। मैंने इस निर्णय की कोई शिकायत नहीं की लेकिन मैं निराश था क्योंकि दो वर्षों में हमने कोई सीरीज़ नहीं हारी थी और हमने एशिया कप और T20 विश्व कप जीता था - ऐसी स्थिति में आप चाहते हैं कि यही चीज़ आगे भी जारी रहे। जब सबकुछ ठीक चल रहा है तो बदलाव की क्या ज़रूरत है?"
सूर्यकुमार T20 क्रिकेट में भारत की विलक्षण प्रतिभाओं में से एक हैं। वह इस प्रारूप में तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं और उनके पास मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की क्षमता है। इसी क्षमता ने मुंबई इंडियंस का उन्हें अहम हिस्सा बनाया और जब रोहित शर्मा ने संन्यास लिया तो उन्हें भारत का पूर्णकालिक T20I कप्तान भी बनाया गया।
लेकिन जब बल्लेबाज़ी में उनका प्रदर्शन ख़राब होना शुरू हुआ और T20 विश्व कप के बाद यह IPL में भी जारी रहा तो BCCI को निर्णय लेना पड़ा।
सूर्यकुमार ने कहा, "डेढ़ महीने तक मैं यह सोचता रहा कि यह कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? हमने अभी अभी विश्व कप जीता है। हां, IPL मेरी उम्मीदों के अनुरूप नहीं गया। परिवार और मित्रों ने मेरा हौसला बढ़ाया कि यह ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन जब वे चले जाते हैं तो आप अपने परिवार के साथ अकेले होते हैं। हम यह सोचते रहते कि आख़िर यह कैसे हो सकता है?"
"टीम की घोषणा होने से 2-3 पहले उन्होंने (भारतीय चयनकर्ताओं) मुझे कॉल किया था। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि आगे बढ़ने का समय आ गया है। सब कैसा चल रहा है? आपने देखा कि IPL में क्या हुआ।' मैंने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि यह मेरा काम नहीं है। जो भी निर्णय लिया होगा, उन्हें लगा होगा कि यह टीम के हित में है। आपने निर्णय लिया, मुझे बताया, इसमें कोई समस्या नहीं है।"
सूर्यकुमार के मन में अभी भी भारत के लिए खेलने की इच्छा है। "मैं तैयार हूं, मैं अभी भी खेल रहा हूं और खेलना जारी रखूंगा। जब भी आपको लगे कि सही समय है और सब ठीक है, तो मुझे बुला लीजिएगा।"
Suryakumar YadavShreyas IyerIndia

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