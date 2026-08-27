आंकड़े: श्रीलंका के ऐतिहासिक संघर्ष में दिनुशा ने स्थापित किए कई कीर्तिमान
भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए कोलंबो टेस्ट के दौरान बने तमाम रोचक आंकड़ों की झलक
4 भारत के ख़िलाफ़ कोलंबो टेस्ट को मिलाकर ऐसा अब तक 28 में से चार बार हुआ है जब श्रीलंका ने फ़ॉलोऑन खेलते हुए कोई टेस्ट बचाया है। पिछली बार श्रीलंका ने ऐसा 2010 में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ गॉल में किया था। इसके बाद श्रीलंका को अगले सभी 10 मौक़ों पर हार झेलनी पड़ी थी।
कोलंबो टेस्ट ऐसा नौवां मौक़ा था जब भारत ने विपक्षी टीम को फ़ॉलोऑन खेलने के लिए दिया था लेकिन यह पहली बार था जब वह जीत हासिल करने में विफल हो गए।
216 दूसरी पारी में श्रीलंका ने 216 रनों की बढ़त हासिल की थी जो कि फ़ॉलोऑन खेलते हुए उनके द्वारा हासिल की गई सबसे बड़ी बढ़त है। फ़ॉलोऑन खेलते हुए 429 पर 9 का स्कोर उनका तीसरा सर्वोच्च स्कोर था जबकि उनके द्वारा की गई 154 ओवर की बल्लेबाज़ी फ़ॉलोऑन खेलते हुए उनके द्वारा की गई संयुक्त तौर पर सबसे ज़्यादा ओवरों की बल्लेबाज़ी है।
211 दूसरी पारी में छठा विकेट गिरने के बाद श्रीलंका ने कुल 211 रन जोड़े। फ़ॉलोऑन खेलते हुए यह किसी टीम द्वारा छठा विकेट गिरने के बाद बनाए गए तीसरे सर्वाधिक रन हैं। ज़िम्बाब्वे ने 2021 में अबु धाबी में अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ 225 और इंग्लैंड ने 1981 के लीड्स टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 223 रन बनाए थे।
1462 श्रीलंका ने कोलंबो टेस्ट में 1462 गेंदों तक बल्लेबाज़ी की। यह किसी पुरुष टेस्ट में 2009 में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ नेपियर में भारत द्वारा खेली गईं 1643 गेंदों के बाद फ़ॉलोऑन खेलने वाली टीम द्वारा पहली पारी और फ़ॉलोऑन वाली पारी में खेली गईं सबसे ज़्यादा कुल गेंदें हैं।
इससे पहले सिर्फ़ सात बार ऐसा हुआ था जब श्रीलंका ने इतनी या उससे ज़्यादा गेंदें खेली थीं। पिछली बार श्रीलंका ने 2014 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शाहरजाह टेस्ट में दोनों पारियों में कुल 1642 गेंदें खेली थीं।
3 अब तक सिर्फ़ तीन बार ऐसा हुआ है जब फ़ॉलोऑन खेलने वाली टीम के किसी बल्लेबाज़ ने दोनों पारियों में शतक लगाया है। सोनल दिनुशा से पहले विजय हज़ारे ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 1948 में एडिलेड और एंडी फ़्लावर ने साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ 2001 में हरारे में यह कारनामा किया था।
1 दिनुशा से पहले लगातार दो टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 80 से अधिक का स्कोर सिर्फ़ एक बल्लेबाज़ ने बनाया था। गॉल टेस्ट में दिनुशा ने 100 और 84 रनों की पारी खेली थी जबकि कोलंबो में उन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाया। साइमन कैटिच ऐसा कारनामा करने वाले पहेल खिलाड़ी थे। 2010 में उन्होंने न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ हैमिल्टन और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉर्ड्स में ऐसा किया था।
8 दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ में इससे पहले आठ बार किसी ब्ललेबाज़ ने तीन शतक लगाए थे। अरविंद डी सिल्वा ने ऐसा दो बार किया था, 1997 में पाकिस्तान और भारत के ख़िलाफ़। जबकि कुमार संगकारा ने 2013 में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ऐसा किया था। दिनुशा के इतर सभी आठ मौकों पर ऐसा कारनामा करने वाले बल्लेबाज़ की टीम ने या तो सीरीज़ जीती या फिर वो सीरीज़ ड्रॉ रही।
6 नंबर छह या उससे नीचे बल्लेबाज़ी करते हुए दिनुशा केवल ऐसे छठे बल्लेबाज़ बने जिन्होंने एक टेस्ट सीरीज़ में तीन शतक लगाए हैं। वह ऐसा करने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी हैं और दो मैच की सीरीज़ में ऐसा कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज़ भी हैं।
कोलंबो की दोनों पारियों में शतक लगाकर दिनुशा नंबर छह या उससे नीचे बल्लेबाज़ी करते हुए दोनों पारियो में शतक जड़ने वाले केवल पांचवें बल्लेबाज़ बने। शेष चार में से तीन मौक़ों पर यह कारनामा केवल श्रीलंका के बल्लेबाज़ों ने किया है।
176 भारत के ख़िलाफ़ दो मैचों की सीरीज़ में दिनुशा ने स्वीप के ज़रिए 176 रन बटोरे जो कि Cricinfo के गेंद दर गेंद डेटा के अनुसार किसी बल्लेबाज़ द्वारा एक टेस्ट सीरीज़ में इस तरह बनाए गए सर्वाधिक रन हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड जो रूट के नाम था जिन्होंने 2021 में श्रीलंका के ख़िलाफ़ 168 रन स्वीप के ज़रिए बटोरे थे। दिनुशा ने इस सीरीज़ में 121 बार स्वीप शॉट खेला जो कि किसी सीरीज़ में सर्वाधिक है जबकि रूट ने 2021 की सीरीज़ में 113 बार स्वीप शॉट खेला था।
606 अब तक के अपने पांच टेस्ट मैच के करियर में दिनुशा ने 606 रन बनाए हैं। श्रीलंकाई खिलाड़ियों में, पहले पांच टेस्ट मैचों में दिनुशा से ज़्यादा केवल कामिंडु मेंडिस ने सर्वाधिक 631 रन बनाए हैं। कुल मिलाकर दिनुशा इस मामले में 10वें स्थान पर हैं।
कामिंडु और दिनुशा दोनों ने यह रन नंबर छह या उससे नीचे बल्लेबाज़ी करते हुए बनाए। किसी भी अन्य बल्लेबाज़ ने अपने पहले पांच टेस्ट में उस क्रम पर बल्लेबाज़ी करेत हुए 550 रन से ज़्यादा रन नहीं बनाए हैं।
2017 पिछली बार ऐसा 2017 में हुआ था जब अंतिम दिन किसी टीम ने 80 या उससे अधिक ओवरों तक बल्लेबाज़ी की और तीन विकेट से ज़्यादा नहीं गंवाए। यह टेस्ट दिल्ली में श्रीलंका और भारत के बीच हुआ था और ऐसा करने वाली टीम श्रीलंका ही थी। तब श्रीलंका ने 87 ओवर की बल्लेबाज़ी करते हुए दो विकेट ही गंवाए थे। जबकि कोलंबो में श्रीलंका ने 81.2 ओवर में तीन विकेट गंवाए।
संपत बंडारुपल्ली Cricinfo में statistician हैं।