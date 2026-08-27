आंकड़े: श्रीलंका के ऐतिहासिक संघर्ष में दिनुशा ने स्थापित किए कई कीर्तिमान

211 दूसरी पारी में छठा विकेट गिरने के बाद श्रीलंका ने कुल 211 रन जोड़े। फ़ॉलोऑन खेलते हुए यह किसी टीम द्वारा छठा विकेट गिरने के बाद बनाए गए दूसरी पारी में छठा विकेट गिरने के बाद श्रीलंका ने कुल 211 रन जोड़े। फ़ॉलोऑन खेलते हुए यह किसी टीम द्वारा छठा विकेट गिरने के बाद बनाए गए तीसरे सर्वाधिक रन हैं। ज़िम्बाब्वे ने 2021 में अबु धाबी में अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ 225 और इंग्लैंड ने 1981 के लीड्स टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 223 रन बनाए थे।

1 दिनुशा से पहले लगातार दो टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 80 से अधिक का स्कोर सिर्फ़ एक बल्लेबाज़ ने बनाया था। गॉल टेस्ट में दिनुशा ने 100 और 84 रनों की पारी खेली थी जबकि कोलंबो में उन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाया। साइमन कैटिच ऐसा कारनामा करने वाले पहेल खिलाड़ी थे। 2010 में उन्होंने न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ हैमिल्टन और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉर्ड्स में ऐसा किया था।

दिनुशा ने दूसरी पारी में नाबाद 133 रन बनाए • AFP/Getty Images

8 दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ में इससे पहले आठ बार किसी ब्ललेबाज़ ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ में इससे पहले आठ बार किसी ब्ललेबाज़ ने तीन शतक लगाए थे। अरविंद डी सिल्वा ने ऐसा दो बार किया था, 1997 में पाकिस्तान और भारत के ख़िलाफ़। जबकि कुमार संगकारा ने 2013 में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ऐसा किया था। दिनुशा के इतर सभी आठ मौकों पर ऐसा कारनामा करने वाले बल्लेबाज़ की टीम ने या तो सीरीज़ जीती या फिर वो सीरीज़ ड्रॉ रही।

176 भारत के ख़िलाफ़ दो मैचों की सीरीज़ में दिनुशा ने स्वीप के ज़रिए 176 रन बटोरे जो कि Cricinfo के गेंद दर गेंद डेटा के अनुसार किसी बल्लेबाज़ द्वारा एक टेस्ट सीरीज़ में इस तरह बनाए गए सर्वाधिक रन हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड जो रूट के नाम था जिन्होंने 2021 में श्रीलंका के ख़िलाफ़ 168 रन स्वीप के ज़रिए बटोरे थे। दिनुशा ने इस सीरीज़ में 121 बार स्वीप शॉट खेला जो कि किसी सीरीज़ में सर्वाधिक है जबकि रूट ने 2021 की सीरीज़ में 113 बार स्वीप शॉट खेला था।

606 अब तक के अपने पांच टेस्ट मैच के करियर में दिनुशा ने 606 रन बनाए हैं। श्रीलंकाई खिलाड़ियों में, पहले पांच टेस्ट मैचों में दिनुशा से ज़्यादा केवल अब तक के अपने पांच टेस्ट मैच के करियर में दिनुशा ने 606 रन बनाए हैं। श्रीलंकाई खिलाड़ियों में, पहले पांच टेस्ट मैचों में दिनुशा से ज़्यादा केवल कामिंडु मेंडिस ने सर्वाधिक 631 रन बनाए हैं। कुल मिलाकर दिनुशा इस मामले में 10वें स्थान पर हैं।

कामिंडु और दिनुशा दोनों ने यह रन नंबर छह या उससे नीचे बल्लेबाज़ी करते हुए बनाए। किसी भी अन्य बल्लेबाज़ ने अपने पहले पांच टेस्ट में उस क्रम पर बल्लेबाज़ी करेत हुए 550 रन से ज़्यादा रन नहीं बनाए हैं।