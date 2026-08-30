महिला चैंपियंस ट्रॉफ़ी का मेज़बानी अधिकार श्रीलंका से छिना

श्रीलंका से टूर्नामेंट की मेज़बानी का अधिकार इसलिए वापस लिया गया है क्योंकि वहां के बोर्ड श्रीलंका क्रिकेट (SLC) में सरकार का हस्तक्षेप है। यह एक साल के भीतर श्रीलंका में होने वाला दूसरा ICC टूर्नामेंट होना था। इससे पहले उन्होंने 2026 पुरुष T20 विश्व कप की सह-मेजबानी की थी। SLC में फ़िलहाल ट्रांसफ़ॉर्मेशन कमेटी नाम की अंतरिम व्यवस्था है, जिसे श्रीलंकाई सरकार ने बनाया है और यह संविधान में बदलाव समेत बोर्ड में बड़े बदलावों की देखरेख करेगी।

ICC राजनीतिक रूप से नियुक्त प्रशासन को मान्यता नहीं देता और ट्रांसफ़ॉर्मेशन कमेटी के गठन के बाद से ही SLC के प्रतिनिधि ICC बोर्ड की बैठकों में शामिल नहीं हुए हैं।