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महिला चैंपियंस ट्रॉफ़ी का मेज़बानी अधिकार श्रीलंका से छिना

अब भारत कर सकता है पहले महिला चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी

Cricinfo स्टाफ़
Published: Aug 30, 2026, 3:17 PM (1 hr ago)
Richa Ghosh hit three sixes in her 16-ball stay, India vs Sri Lanka, 4th Women's T20I, Thiruvananthapuram, December 28, 2025

आयोजन स्थल में बदलाव का श्रीलंका की टीम पर बड़ा असर पड़ सकता है  •  BCCI

फ़रवरी 2027 में होने वाली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफ़ी का मेज़बानी अधिकार श्रीलंका से छीन ली गई है। Cricinfo को मिली जानकारी के अनुसार छह टीमों का यह टूर्नामेंट इसी अवधि में किसी दूसरे स्थान पर खेला जाएगा और इसके भारत में आयोजित होने की संभावना है। नए मेज़बान की पुष्टि अक्तूबर में होने वाली अगली ICC बोर्ड बैठक में की जा सकती है।
श्रीलंका से टूर्नामेंट की मेज़बानी का अधिकार इसलिए वापस लिया गया है क्योंकि वहां के बोर्ड श्रीलंका क्रिकेट (SLC) में सरकार का हस्तक्षेप है। यह एक साल के भीतर श्रीलंका में होने वाला दूसरा ICC टूर्नामेंट होना था। इससे पहले उन्होंने 2026 पुरुष T20 विश्व कप की सह-मेजबानी की थी। SLC में फ़िलहाल ट्रांसफ़ॉर्मेशन कमेटी नाम की अंतरिम व्यवस्था है, जिसे श्रीलंकाई सरकार ने बनाया है और यह संविधान में बदलाव समेत बोर्ड में बड़े बदलावों की देखरेख करेगी।
ICC राजनीतिक रूप से नियुक्त प्रशासन को मान्यता नहीं देता और ट्रांसफ़ॉर्मेशन कमेटी के गठन के बाद से ही SLC के प्रतिनिधि ICC बोर्ड की बैठकों में शामिल नहीं हुए हैं।
आयोजन स्थल में बदलाव का श्रीलंका की टीम पर बड़ा असर पड़ सकता है, जो सिर्फ़ मेज़बान होने की वजह से टूर्नामेंट के लिए क्वालीफ़ाई कर पाई थी। इस प्रतियोगिता में ICC रैंकिंग की शीर्ष छह टीमें ही हिस्सा लेंगी और शनिवार को जारी रैंकिंग के अनुसार श्रीलंका फ़िलहाल सातवें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड और साउथ अफ़्रीका शीर्ष पांच टीमें हैं। वेस्टइंडीज़ छठे स्थान पर है और अगर श्रीलंका क्वालीफ़ाई नहीं करता है तो कैरेबियाई टीम को टूर्नामेंट में जगह मिल सकती है।
तीन साल में यह दूसरी बार होगा जब श्रीलंका से ICC टूर्नामेंट की मेज़बानी छीनी जाएगी। 2023 में भी 2024 पुरुष अंडर-19 विश्व कप की मेज़बानी उनसे वापस ले ली गई थी और टूर्नामेंट को साउथ अफ़्रीका स्थानांतरित कर दिया गया था।
Sri Lanka Women

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