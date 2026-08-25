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स्ट्राइक फ़ोर्स प्रसिद्ध ने दिखाया कि वह भी निरंतर हो सकते हैं

लंबे कद के तेज़ गेंदबाज़ ने अपनी गेंदबाज़ी औसत 30 के अंदर कर ली है और श्रीलंका के ख़िलाफ़ लगातार फुलर लेंथ को हिट किया है

Sidharth Monga
सिद्धार्थ मोंगा
Published: Aug 25, 2026, 3:36 PM (5 hrs ago)
Prasidh Krishna's short balls brought him success in the first session, Sri Lanka vs India, 2nd Test, Colombo, 3rd day, August 25, 2026

Prasidh Krishna पर Morne Morkel: "टीम और मैनेजमेंट के रूप में हमें हमेशा पता था कि उनके अंदर क़ाबिलियत है"  •  AFP/Getty Images

SSC टेस्ट के तीसरे दिन, जो काफ़ी हद तक शांत रहा, प्रसिद्ध कृष्णा ने एक अहम पड़ाव पार किया, जिसके बारे में वह उम्मीद करेंगे कि उन्हें कभी पीछे मुड़कर न देखना पड़े। उनका गेंदबाज़ी औसत अब 30 से नीचे आ गया है, जिसे गेंदबाज़ों के मुफ़ीद इस दौर में बहुत शानदार तो नहीं कहा जा सकता। प्रसिद्ध ने जितने नौ टेस्ट खेले हैं, उनमें तेज़ गेंदबाज़ों का कुल औसत 27.42 रहा है। अगर अब 29.32 का औसत बहुत ख़ास नहीं है, तो यह बहुत ख़राब भी नहीं है। हालांकि, यहां एक ऐसा आंकड़ा है जो भारत को उत्साहित करता है। भारत के लिए 30 या उससे ज़्यादा विकेट लेने वाले सभी तेज़ गेंदबाज़ों में, हर 41 गेंदों में एक विकेट लेने की प्रसिद्ध की स्ट्राइक-रेट सबसे बेहतरीन है।
बेशक प्रसिद्ध ने यह मुक़ाम महज़ 31 विकेटों में हासिल किया है, लेकिन चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट को पूरा भरोसा है कि उनके पास वो सभी ख़ूबियां हैं जिनकी उन्हें तलाश है। उन्हें आगे की लेंथ (फ़ुलर लेंथ) पकड़ने में थोड़ा वक़्त ज़रूर लगा, लेकिन पिछली सीरीज़ों के मुक़ाबले वह इस सीरीज़ में कहीं ज़्यादा निरंतर रहे हैं।
भारत के गेंदबाज़ी कोच मोर्न मोर्केल ने कहा, "[वक़्त के साथ यह सुधार] बस प्रसिद्ध के जज़्बे को दिखाता है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पीछे मीडिया पड़ा था, जिसके पीछे कमेंटेटर्स पड़े थे, उन सब से लड़कर इस तरह की गेंदबाज़ी करना, जैसा वह इस वक़्त कर रहा है, मेरे लिए बेहद प्रभावशाली है।
"एक टीम और एक मैनेजमेंट के तौर पर, हम हमेशा उसकी क़ाबिलियत को जानते थे। मुझे लगता है कि उसके लिए उन आवाज़ों को शांत करना और सिर्फ़ क्रिकेट खेलना सबसे अहम था। जैसे ही आप इस माहौल में आते हैं, आप एक अरब क्रिकेट फैंस को प्रभावित करना चाहते हैं, आप पर हर किसी की नज़र होती है, हर हरकत की जांच होती है, और कभी-कभी आप उन चीज़ों से लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा बदलाव उन सभी विचारों और टिप्पणियों को पीछे छोड़ देना रहा है, और अब वह सिर्फ़ अपनी गेंदबाज़ी का लुत्फ़ उठा रहा है। नतीजे साफ़ नज़र आ रहे हैं।
"वह बेहद मेहनती खिलाड़ी है। वह मैचों से पहले काफ़ी होमवर्क करता है और विपक्षी टीम पर जमकर रिसर्च करता है। इसलिए मेरे लिए वह खेल का एक बड़ा छात्र है, और उसे भारत के लिए सभी प्रारूपों में एक विश्वस्तरीय गेंदबाज़ के रूप में आगे बढ़ते और विकसित होते देखना शानदार है। उसमें बहुत लंबे समय तक खेलने की क़ाबिलियत और प्रतिभा मौजूद है।"
हाल के दिनों में जसप्रीत बुमराह के अलावा भारत के दो सबसे बेहतरीन तेज़ गेंदबाज़, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, हर 50 गेंद पर एक विकेट लेते हैं, लेकिन उनकी इकॉनमी और औसत प्रसिद्ध से बेहतर हैं। प्रसिद्ध प्रति ओवर चार से ज़्यादा रन देते हैं, लेकिन यह उन्हें दी गई 'एनफ़ोर्सर' की भूमिका का भी नतीजा है, जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब भारत के लिए पारंपरिक लेंथ असरदार नहीं होती।
प्रसिद्ध की तरह ही ख़ुद एक लंबे क़द के गेंदबाज़ रहे मोर्केल इस बात से ख़ुश हैं कि वह अब लंबे स्पेल तक पारंपरिक लेंथ पर गेंदबाज़ी कर पा रहे हैं। "काफ़ी बार यह कप्तान और कोचों का फ़ैसला होता है कि जब गेंद या पिच से ज़्यादा मदद न मिल रही हो, तो कुछ अलग करने की कोशिश की जाए। एक विश्वस्तरीय गेंदबाज़ के तौर पर हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करना बहुत अहम होता है। इसके अलावा, उसके पास अतिरिक्त रफ़्तार है, हमारे लिए अतिरिक्त उछाल है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल ऐसे फेज़ में करेंगे जहां जोख़िम हो सकता है, लेकिन हमें इसका फ़ायदा भी मिल सकता है।
"यह उसके लिए मुश्किल काम है। कई बार ऐसा हुआ है, मुझे लगता है इंग्लैंड में भी, जहां हमें ख़ुद आगे आना पड़ा क्योंकि हम उस गेंदबाज़ से एक ख़ास भूमिका निभाने को कह रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अहम बात ड्रेसिंग रूम का सम्मान है। भले ही नतीजे कभी-कभार उसके हक़ में न जाएं, आख़िरकार पूरी टीम उसके पीछे खड़ी है और उसका समर्थन कर रही है। सिर्फ़ यही मायने रखता है कि हम कैसे उसके साथ खड़े होते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं।
"वहां से यह मेरा काम बन जाता है कि जब हम मैदान से हटकर होटल में बैठें, तो उन बातों पर चर्चा करें और उसके मन में जो भी सवाल या बातें हों उनके जवाब दें, ताकि उसे स्पष्टता और आत्मविश्वास मिल सके।"
"यह कभी-कभी काफ़ी मुश्किल काम होता है, मेहनत भरा थकाऊ काम होता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसने पिछले दो-तीन सालों में हमारे लिए यह काम बहुत ही शानदार तरीक़े से निभाया है। इसके साथ ही, उसका खेल अब उस स्तर तक बेहतर हुआ है जहां वह कहीं ज़्यादा निरंतरता के साथ फ़ुलर लेंथ पर गेंदबाज़ी कर सकता है, जिसे देखना बेहद सुखद है।"
फ़ुलर लेंथ हासिल करने में जूझने वाले लंबे क़द के गेंदबाज़ों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि गेंद हवा में फ़्लोट न करे। आगे की गेंद में भी वही तीव्रता और रफ़्तार बनाए रखना एक ऐसी चीज़ थी जिसे सीखने में इशांत शर्मा को भी वक़्त लगा था। अगर यह सीरीज़ कोई पैमाना है, तो प्रसिद्ध सही दिशा में आगे बढ़ चुके हैं।
Prasidh KrishnaMorne MorkelSri LankaIndia

सिद्धार्थ मोंगा Cricinfo में सीनियर राइटर हैं

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