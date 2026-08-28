दिनुशा की दीवार के आगे भारत की सारी लहरें बेअसर, श्रीलंका ने बचाया टेस्ट

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टेस्ट के पांचवें दिन का खेल ख़त्म होने में अभी काफ़ी समय बाकी है और सोनल दिनुशा के पैरों में ऐंठन होने लगी है। हर कुछ ओवर के बाद उनके साथी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ़ उनकी मदद के लिए पहुंच रहे हैं। उनकी हैमस्ट्रिंग जवाब देने लगी है। पिंडलियां और पैर बुरी तरह थक चुके हैं। पीठ में भी बार-बार फ़िज़ियो को हाथ लगाकर मसाज करनी पड़ रही है।

गेंदों के बीच, नॉन-स्ट्राइकर एंड पर कभी दिनुशा घुटनों के बल बैठ जाते हैं, तो कभी सहारे के लिए अपने बल्ले पर झुक जाते हैं। कुछ ओवर के बीच तो वह बैठ भी जाते हैं। कभी-कभी भारत का कोई खिलाड़ी उनसे दो-चार बातें कर लेता है।

सब्स्टिट्यूट फ़ील्डर सरफ़राज़ ख़ान पूरे सेशन में ऐसे बोलते रहे जैसे कोई पुराना सीलिंग फ़ैन लगातार आवाज़ कर रहा हो, जबकि मोहम्मद सिराज की बातों में भी काफ़ी तीखापन था। यहां तक कि आम तौर पर शांत रहने वाले कामिंदु मेंडिस भी तीसरे दिन बहस में उलझ गए थे।

ख़ासकर पहली पारी में जब श्रीलंका के बल्लेबाज़ आउट हो रहे थे, तो कई बार भारतीय खिलाड़ियों की ज़ोरदार हल्ले से ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें लगा हो कि उन्होंने कोई बड़ी चाल चल दी है या मानसिक तौर पर एक कमज़ोर टीम पर बढ़त हासिल कर ली है।

कुछ हद तक भारत की सोच सही भी थी। श्रीलंका के कई बल्लेबाज़ों ने पहली पारी में सचमुच कमज़ोर बल्लेबाज़ी की थी। कई विकेट ऐसे मौक़े पर गिरे जब बल्लेबाज़ अच्छी स्थिति में दिख रहे थे। लेकिन दिनुशा तब भी भारत के सामने डटे रहे।

उन्होंने पहली पारी में 162 गेंदों पर 103 रन बनाए और उनकी पारी तब ख़त्म हुई, जब उन्होंने एक ऐसी गेंद पर बल्ला चला दिया, जिसे शायद वह आसानी से रोक सकते थे, अगर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं होती। उस समय वह नंबर 11 बल्लेबाज़ के साथ खेल रहे थे और आख़िर में श्रीलंका के आख़िरी बल्लेबाज़ के तौर पर आउट हुए।

भारत इसके बाद दिनुशा पर ऐसे टूट पड़ा जैसे मानसून की उफनती लहरें किसी किनारे से टकराती हैं।

भारत ने उन्हें लगातार बाउंसरों से परेशान करने की कोशिश की। लेकिन 5 फ़ीट 6 इंच से भी कम क़द वाले दिनुशा के पास उन तेज़ गेंदबाज़ों के ख़िलाफ़ खेलने का एक दशक से ज़्यादा का अनुभव है।

गॉल में स्वीप और रिवर्स स्वीप से दिनुशा को क़ामयाब होते देखने के बाद भारत ने उनके स्वीप शॉट को रोकने की भी कोशिश की। लेकिन आप सभी नौ फ़ील्डरों को लेग साइड पर तो नहीं लगा सकते।

और वैसे भी दिनुशा के पास स्वीप शॉट्स की पूरी रेंज है--लैप से लेकर तेज़ और सपाट स्वीप तक, सीधा स्वीप और हवा में खेले जाने वाले कई तरह के स्वीप भी।

दिनुशा ने सीरीज़ का अपना तीसरा शतक पूरा किया • Getty Images

दूसरी पारी में दिनुशा के क्रीज़ पर आने के कुछ ही समय बाद श्रीलंका लगभग तय हार की तरफ़ बढ़ रहा था।

जब दिनुशा बल्लेबाज़ी के लिए आए, तब स्कोर 209 रन पर 4 विकेट था। देखते ही देखते यह 212 पर 5 और फिर 218 पर 6 हो गया। श्रीलंका के दिनुशा को छोड़कर सभी प्रमुख बल्लेबाज़ पवेलियन लौट चुके थे।

वह उस दिन दूसरी बार बल्लेबाज़ी कर रहे थे। उनके सामने पूरा अगला दिन और चौथे दिन के आख़िरी हिस्से में मौसम जितना समय देने वाला था, उतना समय था। आख़िरकार उन्हें सिर्फ़ क़रीब 10 ओवर ही मिले। दिनुशा दिन का खेल ख़त्म होने तक 37 गेंदों पर 7 रन बनाकर नाबाद थे।

पांचवें दिन की शुरुआत श्रीलंका के लिए लगभग बिना किसी उम्मीद के हुई थी। दिनुशा के पास साथ देने के लिए सिर्फ़ निचले क्रम के बल्लेबाज़ थे और भारत के पास दूसरी नई गेंद भी थी।

पूरी सीरीज़ में भारत की नई गेंद श्रीलंका के टॉप ऑर्डर के लिए किसी ज़हर से कम नहीं रही थी। पहली नई गेंद से भारत ने ऊपर के बल्लेबाज़ों को ढेर किया और दूसरी नई गेंद से अक्सर निचले क्रम का काम भी तमाम कर दिया।

अब भारत की एक और बड़ी लहर दिनुशा की तरफ़ बढ़ रही थी। प्रसिद्ध और सिराज सीरीज़ के अपने आख़िरी स्पेल में पूरी ताक़त झोंक रहे थे। दिनुशा गेंदों को रोकते रहे, ज़रूरत पड़ने पर गेंद छोड़ते रहे, मौक़ा मिलने पर पुल किया, हल्के हाथों से रन निकाले और जब प्रसिद्ध ने गेंद थोड़ी ऊपर की तो स्क्वायर ड्राइव भी खेल दिया। जब अच्छी गेंद आई तो उनका जवाब बिल्कुल साफ़ था--न कोई घबराहट, न कोई जल्दबाज़ी और न पीछे हटने का सवाल। और सबसे अहम बात, नंबर 9 केशरा नुवंता भी अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाकर शायद अपने करियर की सबसे अच्छी रेड-बॉल पारी खेल रहे थे। नुवंता ने दिनुशा का शानदार साथ दिया और 46 रन बनाए। दोनों ने दूसरी नई गेंद का सामना करते हुए 40.2 ओवर तक बल्लेबाज़ी की और इस दौरान 112 रन की साझेदारी की।

इस साझेदारी में शांत और धैर्य वाली बल्लेबाज़ी का स्तर दिनुशा को तय करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वह अपनी पिछली पारी में ही ऐसा कर चुके थे--गॉल में उनके 100 और 84 रन, और यहां पहली पारी में बनाए गए 103 रन इसका सबूत थे। इन सभी पारियों में शायद ही कोई ग़लत शॉट देखने को मिला और जल्दबाज़ी वाले शॉट तो लगभग नहीं के बराबर थे।

दिनुशा के चेहरे पर पूरे समय एक ही भाव दिखाई देता रहा--सख़्त इरादा और हार न मानने का जज़्बा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मज़दूर रोज़ की तरह अपनी मेहनत करने को खदान में उतर गया हो। दिन भर श्रीलंका के निचले क्रम के बल्लेबाज़ दिनुशा के इसी जज़्बे से हिम्मत लेते रहे। नुवंता ने 150 गेंदें खेलीं। बाद में कर्स्टन ने कहा, "मुझे नहीं पता था कि केशरा इतनी अच्छी बल्लेबाज़ी कर सकता है।"

लाहिरू कुमारा धैर्य के लिए नहीं, बल्कि अपने ग़ुस्सैल और जोशीले अंदाज़ के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। पहली पारी में वह दिनुशा के साथ 58 गेंदें खेल चुके थे। लेकिन पांचवें दिन उन्होंने 90 गेंदों तक बस बल्ला अड़ाकर और गेंदों को रोककर बल्लेबाज़ी की।

कुमारा अपनी ही स्वाभाविक प्रवृत्तियों से लड़ रहे थे। लेकिन दिनुशा की ज़िद और धैर्य से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने किसी तरह दूसरी पारी के दूसरे सेशन के बीच से लेकर तीसरे सेशन के काफ़ी आगे तक विकेट बचाए रखी। असल में यही वह साझेदारी थी, जिसने श्रीलंका को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया।

अगर श्रीलंका चाय से पहले या चाय के कुछ ही देर बाद ऑलआउट हो जाता, तो भारत के पास लक्ष्य का पीछा करके मैच जीतने का एक मौक़ा होता। अब दिनुशा पर हमले की और लहरें आ रही थीं, लेकिन ये तीसरे और चौथे दिन वाली ऊंची और ख़तरनाक लहरें नहीं थीं। भारत अब थक चुका था, तेज़ गेंदबाज़ों की रफ़्तार कम हो रही थी। स्पिनर भी पहले की तरह बार-बार सही लेंथ पर गेंद नहीं डाल पा रहे थे। दूसरी पारी में भारत लगातार कोशिश कर रहा था कि पिच के खुरदरे हिस्से से गेंद को ज़्यादा टर्न कराया जाए, लेकिन हर कोशिश के साथ गेंदबाज़ों का भरोसा कम होता गया और फ़ील्ड भी और ज़्यादा फैली हुई दिखाई देने लगी।

फ़ील्डरों के लिए भी अब हर हरकत मुश्किल हो रही थी। कुछ खिलाड़ी गेंद के पीछे ऐसे भाग रहे थे, जैसे गाढ़े शीरे में चल रहे हों। गिल गेंदबाज़ों को एक के बाद एक आज़मा रहे थे, जैसे कोई आदमी अपनी जेबें टटोलकर घर की चाबी ढूंढ रहा हो।

मोहम्मद सिराज, रवींद्र जडेजा और यशस्वी जायसवाल भी दिनुशा की ज़िद के आगे थक गए • Getty Images

अब जब भारतीय खिलाड़ी दिनुशा से बात करने आते थे, तो अंदाज़ बिल्कुल अलग था। अब उनकी बातों में कोई तीखापन नहीं था। दोनों एक-दूसरे को बराबरी के तौर पर देख रहे थे। दिनुशा का शरीर पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उनका जज़्बा अब भी मज़बूत था। श्रीलंका की दूसरी पारी के 133वें ओवर में लगातार दो गेंदों पर दिनुशा ने रिवर्स स्वीप खेलकर दो-दो रन लेने के लिए पिच पर आगे-पीछे दौड़ लगाई।

इसके बाद उन्होंने डीप मिडविकेट की तरफ़ फ़्लिक करके सीरीज़ का अपना तीसरा शतक और इस टेस्ट का दूसरा शतक पूरा किया। पहली बार उन्होंने खुलकर मुस्कुराने की इजाज़त ख़ुद को दी।

स्टैंड में उनकी मां की आंखों से आंसू निकल आए। जब श्रीलंका का ड्रॉ लगभग पक्का हो गया, तो दिनुशा के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान आ गई। स्टंप माइक में उन्हें कुमारा से कहते हुए सुना गया, "अब उनके चेहरे देखो।" कुमारा ने तुरंत जवाब दिया, "अब तो वे बोल भी नहीं रहे हैं।"

श्रीलंका की दूसरी पारी के 141वें ओवर में सुथार ने कुमारा को कमर की ऊंचाई की एक फ़ुल टॉस गेंद डाल दी। यह उस गेंदबाज़ की उन तेज़ और ज़बरदस्त स्पिन वाली गेंदों के मुक़ाबले किसी तोहफ़े जैसी थी, जो वह इससे पहले डाल रहे थे। अब उनकी गेंद में पहले जैसी रफ़्तार और स्पिन नहीं थी। पैर भी भारी हो चुके थे। वह अंपायर के पास अपनी कैप देने के लिए ऐसे जा रहे थे, जैसे ख़ुद को कॉलर से पकड़कर किसी तरह आगे खींच रहे हों।

दिन का खेल ख़त्म होने तक सुथार तीन दिनों में कुल 61 ओवर गेंदबाज़ी कर चुके थे। आमतौर पर कभी न थकने वाले जडेजा भी अब बुरी तरह थके हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि 145वें ओवर में उन्होंने कुमारा का विकेट हासिल कर लिया। इससे पहले एक ओवर के बीच में जडेजा मैदान से बाहर भी गए थे। उनके दाएं पैर में कहीं चोट लगी थी और वह लंगड़ाते हुए चल रहे थे। मंगलवार से अब तक 58 ओवर से ज़्यादा गेंदबाज़ी कर चुके थे।

आख़िरकार, मैदान पर लगभग तीन पूरे दिन बिताने के बाद भारत पूरी तरह थक गया। गिल ख़ुद गेंदबाज़ी करने आ गए। दिनुशा के अंदर का लालची बल्लेबाज़ अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था, इसलिए वह गिल की शॉर्ट और ऊंची गेंद को बिना सज़ा दिए जाने नहीं दे सकते थे। उन्होंने एक और छक्का जड़ दिया। अगले ओवर में जायसवाल की साधारण गेंदबाज़ी के ख़िलाफ़ उन्होंने लगातार दो चौके लगा दिए।