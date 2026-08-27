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मुझे नहीं लगता कि यह उल्टा पड़ा - गिल ने किया फ़ॉलोऑन के फ़ैसले का बचाव

अंतिम दिन का खेल जब शुरू हुआ तब भारत को चार विकेट की दरकार थी लेकिन पिच उम्मीद के मुताबिक बल्लेबाज़ी के लिए मुश्किल नहीं हुई

Sidharth Monga
सिद्धार्थ मोंगा
Published: Aug 27, 2026, 4:30 PM (5 hrs ago)
4:49

पुजारा: दिनुशा ने भारत से सिर्फ़ जीत नहीं बल्कि WTC फ़ाइनल का टिकट भी छीन लिया

पूरे टेस्ट में स्पिनरों को LBW पर चार और बोल्ड पर केवल दो विकेट मिले, जिससे भारत को श्रीलंंका के ख़िलाफ़ क्लीन स्वीप करने की कोशिश में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारत ने कोलंबो टेस्ट में फ़ॉलोऑन देने का जोख़िम उठाया था लेकिन उन्हें अंत में 1-0 से सीरीज़ जीत के साथ ही संतोष करना पड़ा। हालांकि भारतीय कप्तान शुभमन गिल को फ़ॉलोऑन देने के फ़ैसले पर पछतावा नहीं है क्योंकि जब उन्होंने यह फ़ैसला लिया था तब उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि बिना किसी रुकावट के आख़िरी दिन तक खेल हो पाएगा। इससे पहले तक लगातार बारिश से खेल प्रभावित हो रहा था।
WTC फ़ाइनल की दौड़ के लिहाज़ से ज़रूरी परिणाम की उम्मीद लिए भारत ने लगातार 250 ओवर तक गेंदबाज़ी की। लेकिन कोलंबो की पिच उम्मीद के मुताबिक बल्लेबाज़ी के लिए मुश्किल नहीं हुई। स्पिनरों को असमान उछाल का लाभ नहीं मिल पाया और गेंद जब घूमी और उछली तो वह स्टंप्स के लिए ख़तरा नहीं बन पाई।
ऐसी पिच पर अगर बल्लेबाज़ संभलकर खेलते और रन बनाने की कोशिश नहीं करते तो वह स्टंप्स की ओर आती सीधी गेंदों को खेलते रह सकते थे और घूमती गेंदों को अपने बल्ले के किनारे से दूर जाने दे सकते थे। आख़िरी दिन के खेल की जब शुरुआत हुई तब भारत सिर्फ़ 16 रन पीछे था और उन्हें श्रीलंका को ऑलआउट करने के लिए मात्र चार विकेट की दरकार थी। लेकिन जब दिन के खेल में 17 ओवर शेष रहते दोनों टीमों ने हाथ मिलाने का फ़ैसला किया तब तक भारत ने मात्र तीन विकेट लिए थे जिनमें कोई भी LBW या बोल्ड नहीं था।
गिल ने कहा, "उन्होंने (श्रीलंका) काफ़ी अच्छा खेला। आम तौर पर चौथे या पांचवें दिन ऐसा नहीं होता कि LBW या बोल्ड खेल से बाहर हो जाए। जो गेंदों घूमीं वो काफ़ी धीमी घूमीं और जिन्होंने उछाल प्राप्त की वो कुछ ज़्यादा ही उछल गईं। इसलिए अगर बल्लेबाज़ रक्षात्मक ढंग से खेल रहे हों तो आउट होने का एक ही तरीका बचता है और वह है विकेट के आसपास कैच। ऐसी स्थिति में हमने काफ़ी आक्रामक खेल का परिचय दिया लेकिन हमारे ऊपर भी दबाव था। लेकिन मुझे लगता है कि पिच धीमी होती चली गई। ऐसा नहीं है कि गेंद घूमी नहीं लेकिन स्टंप्स की खेल में कोई भूमिका नहीं थी। एक बल्लेबाज़ के तौर पर जब आपको पता होता है कि आउट होने के यह दो तरीके खेल में नहीं हैं तो बल्लेबाज़ी थोड़ी आसान हो जाती है। विशेषकर ऐसी स्थिति में जब आप रन बनाने की कोशिश न कर रहे हों।"
"हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की। उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला। ऐसा नहीं है कि पिच पूरी तरह से सपाट थी। इसलिए उन्हें इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला। चौथे दिन हमने मौक़े बनाए और मोमेंटम भी हासिल किया। अगर हमें एक या उससे ज़्यादा विकेट मिल जाते तो नतीजा कुछ और होता।"
यह दूसरी बार है जब कप्तानी के अपने छोटे से करियर में गिल ने विपक्षी टीम को फ़ॉलोऑन दिया है। उन्होंने पहली बार ऐसा दिल्ली में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ किया था, हालांकि तब बारिश का कोई ख़तरा नहीं था। वहां भारत को दूसरी पारी में 119 ओवर फेंकने पड़े और 119 रनों का लक्ष्य हासिल करने के लिए दोबारा बल्लेबाज़ी के लिए आना पड़ा। जब गिल से पूछा गया कि दोनों बार फ़ॉलोऑन का फ़ैसला विपरीत जाने पर क्या वह भविष्य में ऐसा निर्णय लेने से पहले सावधानी बरतेंगे तो गिल ने कहा कि उनका यह फ़ैसला उल्टा नहीं पड़ा। हालांकि उन्होंने दिल्ली वाले टेस्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
गिल ने कहा, "मैं यह नहीं कहूंगा कि यहां फ़ैसला विपरीत चला गया। शुरुआती चार दिनों में हमारे लगभग 70 ओवर बर्बाद हो गए थे इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ा। हमें नहीं पता था कि चौथे और पांचवें दिन कितना खेल हो पाएगा। और हम वो जोख़िम उठाना चाहते थे। हमारे सामने सवाल था कि क्या हमें चौथे दिन डेढ़ सत्र का इंतज़ार करके उन्हें 400 के आसपास का लक्ष्य देना चाहिए या उन्हें फ़ॉलोऑन खिलाकर और ज़रूरत पड़ने पर 100 रन के आसपास का लक्ष्य हासिल करना चाहिए? हमें लक्ष्य का पीछा करने का फ़ैसला लेने में अधिक सहजता महसूस हुई क्योंकि तब हम बचे हुए समय के हिसाब से खेल सकते थे।"
"अगर हमने फ़ॉलोऑन नहीं दिया होता और बारिश हो जाती तो आप पूछते कि यह पता होने के बावजूद कि बारिश हो रही है आपने फ़ॉलोऑन क्यों नहीं दिया। आपको उस स्थिति में सबसे अच्छा फ़ैसला लेना होता है। मुझे नहीं लगता कि फ़ैसला उल्टा पड़ा। उन्होंने बहुत अच्छा खेला और कुछ चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं गईं।"
WTC से पहले के दौर में फ़ॉलोऑन एक विकल्प के तौर भी होता ही नहीं। 1-0 से आगे चल रही टीम मौसम की चिंता किए बिना अपनी बढ़त को बढ़ाने के बारे में ही सोचती। लेकिन WTC में हर अंक मायने रखता है और भारत अंक तालिका में भी बीच में फंसा हुआ है। यह सीरीज़ जीत उन्हें निराश करती है, ख़ासकर तब जब उन्होंने 500 से ज़्यादा रन बनाए थे और दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक श्रीलंका ने आठ के स्कोर पर दो विकेट गंवा दिए थे। लेकिन गिल ने कहा कि उन्हें अभी भी फ़ाइनल में पहुंचने की उम्मीद है। भारत की बची हुई दो सीरीज़ न्यूज़ीलैंड में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ और घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ है।
गिल ने कहा, "मुझे अभी भी लगता है कि WTC के लिए प्रवेश पाने का हमारे पास अच्छा मौक़ा है। अगर हम न्यूज़ीलैंड में अच्छा खेलते हैं और उम्मीद है कि जब ऑस्ट्रेलिया आएगी तब हमें बस सीरीज़ जीतनी होगी - अगर हम ऐसी स्थिति में होते हैं जहां हमें बस सीरीज़ जीतनी हो तो मुझे लगता है कि हम फ़ाइनल में पहुंचने के लिए अच्छी स्थिति में होंगे।"
Shubman GillSri LankaIndiaSri Lanka vs IndiaIndia tour of Sri LankaICC World Test Championship

सिद्धार्थ मोंगा Cricinfo में सीनियर लेखक हैं।

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