छोटे स्पेल, रणनीतिक फ़ैसले: कैसे गिल कप्तानी से जुड़ी पुरानी सोच को बदल रहे हैं
भले ही यह अभी शुरुआत है लेकिन स्पिनरों से छोटे स्पेल कराने के गिल के तरीके से एक ऐसे कप्तान की झलक मिलती है जो क्रिकेट की पारंपरिक सोच को चुनौती देने के लिए तैयार हैं
कोलंबो में चौथे दिन भारत जब सीरीज़ जीतने की ओर बढ़ रहा था तब शुभमन गिल ने दो ऐसी चीज़ें की जिसकी कुछ समय पहले काफ़ी चर्चा होती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा पहली बार किया है लेकिन इस पर चर्चा करने का यही सही समय प्रतीत होता है।
इस टेस्ट में भारत के सामने अलग तरह की चुनौतियां सामने आ सकती थीं। मौसम ने भारत को श्रीलंका को फ़ॉलोऑन देने पर मजबूर किया, एक ऐसी पिच जो बहुत ख़राब नहीं हुई थी। पसिंदु सूर्याबंदारा और कामिंडु मेंडिस के बीच तीसरे विकेट की साझेदारी तेज़ी से अंतर कम कर रही थी जिससे भारत के लिए अंतिम दिन एक मुश्किल लक्ष्य का पीछे करने की संभावना बन रही थी।
श्रीलंका जब मात्र 35 रन पीछे था तब गिल ने एक बेहतरीन कैच लपका। गिल स्क्वायर लेग से दौड़ते हुए पीछे की ओर गए, बीच में उन्हें अपनी दिशा बदलने पर मजबूर होना पड़ा और बाद में डाइव लगाकर उन्होंने अपने कंधे के ऊपर कामिंडु का कैच लपका। इस साझेदारी ने चार रन प्रति ओवर की दर से 115 रन जोड़ लिए थे।
यह काफ़ी मुश्किल कैच था। हम अभी भी 1983 विश्व कप फ़ाइनल में कपिल देव के उस कैच की बात करते हैं जो उन्होंने विच रिचर्ड्स के शॉट पर लपका था। ऐसे कैच को लपकने के लिए ग़ज़ब के फ़ुर्तीलेपन के साथ ही शुरुआती जजमेंट, प्रोपर टेक्निक और अच्छे हाथों की दरकार होती है। ऐसे कैचों को लेकर खिलाड़ी पहले बता चुके हैं कि इन्हें लपकना कितना मुश्किल होता है। ट्रैविस हेड ने 2023 के विश्व कप फ़ाइनल में लपका था, ग्लेन फ़िलिप्स के लिए यह रूटिन का हिस्सा है। गर्दन की समस्या से जूझ रहे गिल ख़ुद इस तरह का कैच लेने में माहिर हैं, क्या आपको धर्मशाला में लपका गया बेन डकेट का कैच याद है?
कप्तान के तौर पर गिल ने अपने स्पिनरों को छोटे-छोटे स्पेल में गेंदबाज़ी कराई। रवींद्र जाडेजा ने अपने 18 ओवर छह स्पेल में डाले, मानव सुथार ने अपने 18 ओवर चार स्पेल में डाले। हालांकि तीसरे स्पिनर सारांश जैन ने अपना पहला स्पेल 11 ओवर लंबा डाला। कुछ हद तक यह फ़ैसला दाएं-बाएं हाथ के कॉम्बिनेशन के चलते था लेकिन समय के साथ गिल की यह आदत बन गई है कि वह स्पिनरों से लंबे स्पेल नहीं कराते।
2023 से लेकर अब तक एशिया में कम से कम पांच टेस्ट में कप्तानी करने वाले कप्तानों में, गिल ने औसतन अपने स्पिनरों को सबसे छोटे स्पेल दिए हैं: 26 गेंदें। गिल की कप्तानी में स्पिनरों के स्पेल का 69 फ़ीसदी स्पेल पांच या उससे कम ओवर में समाप्त हो गया है। इस अवधि में किसी अन्य कप्तान ने अपने स्पिनरों में इतना बदलाव नहीं किया है। उदाहरण के तौर पर, रोहित शर्मा ने औसतन अपने स्पिनरों को 35 गेंदें दी हैं। अगर किसी स्पिनर को पांच या उससे कम ओवर का स्पेल दिया गया है तो रोहित की कप्तानी में 53 फ़ीसदी ऐसे स्पेल रहे हैं। विराट कोहली की कप्तानी में यहीं आंकड़े क्रमश: 34 और 57 रहे हैं।
पहले के दौर में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा होता। पहले यह माना जाता था कि स्पिनरों लंबे स्पेल डालना पसंद करते हैं और उन्हें लगातार गेंदबाज़ी करना पसंद होता है। गिल ने कभी आर अश्विन के रहते हुए कप्तानी नहीं की, अन्यथा यह देखना काफ़ी दिलचस्प होता कि वह ताज़ा स्पेल में अश्विन द्वारा पांचवें या छठे ओवर में विकेट लेने के बाद उनसे गेंद कैसे लेते। जैसा कि उन्होंने सुथार के साथ किया जब उन्होंने धनंजय डी सिल्वा और सूर्याबंदारा को आउट कर मुक़ाबले पर भारत का नियंत्रण दोबारा स्थापित कर दिया था।
ऐसा नहीं है कि गिल स्पिनरों को छोटे स्पेल इसलिए देते हैं क्योंकि उनके पास अनुभवहीन स्पिनर हैं। यहां तक कि जाडेजा का औसत स्पेल भी कोहली और रोहित की कप्तानी के समय से तुलना में गिल की कप्तानी में कम रहा है। छोटे स्पेल का अनुपात भी काफ़ी ज़्यादा रहा है।
चूंकि पहले स्पिनर को लंबे स्पेल देना अच्छा माना जाता था इसका मतलब यह नहीं है कि 2020 के दशक में भी कप्तानों को बिना कुछ सोचे समझे इसका अनुसरण करना चाहिए। गिल के पास नियमित तौर पर तीन स्पिनर होते हैं जो छोटे स्पेल में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हो सकता है कि वह बतौर कप्तान अभी भी सीख रहे हों और अभी तक अपने स्पिनरों, उनकी पसंद और यह न जानते हों कि उनके लिए कितने ओवरों का स्पेल आदर्श साबित होगा।
हालांकि सबसे संभावित कारण यह हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि अपने स्पिनरों को छोटे स्पेल देकर वह उनसे सर्वश्रेष्ठ ले सकते हैं। अब तक हमारे पास सुनी सुनाई बातें या अनुभव का आधार पर सबूत ही हैं कि हमें लगता है कि स्पिनरों के लिए लंबे स्पेल अच्छे होते हैं। क्रिकेट में उपलब्ध सीमित डेटा से कोई ठोस अध्ययन करना मुश्किल हो सकता है। ऐसी स्थिति में यह एक अच्छा छोटा प्रयोग है जिसके नतीजे हमें पुराने तरीके से पता चलेंगे। देखना होगा कि गिल आने वाले समय में अपने स्पिनरों का कैसे इस्तेमाल करते हैं।
सिद्धार्थ मोंगा Cricinfo के वरिष्ठ लेखक हैं।