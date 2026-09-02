आक़िब जावेद: इमाम मामले की जांच होगी, 'बड़े बदलाव', टीम प्रबंधन के लिए एक संदेश

पाकिस्तान के ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जियो को दिए एक इंटरव्यू में आक़िब ने कहा कि वह इस खिलाड़ी से "बहुत निराश" हैं और इमाम को अपने इस रवैये के लिए जांच का सामना करना होगा। इमाम के बल्लेबाज़ी नहीं करने की वजह, पिंडली की मांसपेशी में हल्की चोट बताई गई थी।

आक़िब ने कहा, "इमाम का चोट एक बड़ा सवाल है और इससे मुझे बहुत निराशा हुई है। पहले भी खिलाड़ियों को चोट लगती थी, लेकिन वे पट्टी बांधकर भी खेलने की कोशिश करते थे। हम इस पर कार्रवाई करेंगे। यह कैसे संभव है कि मांसपेशी में खिंचाव, आपको दोनों पारियों में बल्लेबाज़ी करने से रोक दे? उसे कोशिश करनी चाहिए थी। अब उसे जांच का सामना करना होगा। मैं यह नहीं कह सकता कि उसने चोट का नाटक किया, लेकिन मांसपेशी में खिंचाव जैसी चोट आपको पूरी तरह बल्लेबाज़ी करने से नहीं रोक सकती।"

इमाम उन सात खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें PCB ने इंग्लैंड के बीच दौरे से वापस पाकिस्तान बुला लिया है। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट में शर्मनाक हार के बाद इमाम की टेस्ट में बल्लेबाज़ी नहीं करने को लेकर काफ़ी आलोचना हुई है।

दूसरे दिन का खेल शुरू होने से कुछ मिनट पहले PCB ने बयान जारी कर कहा था कि इमाम की बाईं पिंडली में चोट लगी है और टेस्ट के बाक़ी हिस्से में उनके खेलने का फ़ैसला टीम फ़िज़ियो और टीम डॉक्टर के मेडिकल राय से ही होगी। अगले दो दिनों तक टेस्ट में कोई भूमिका नहीं निभाने के बाद इमाम, चौथे दिन सुबह बाक़ी टीम के साथ अभ्यास करने के लिए मैदान पर आए। उस समय ब्रॉडकास्ट पर स्टुअर्ट ब्रॉड ने उनकी कड़ी आलोचना करते हुए इसे "सिर्फ़ दिखावा" बताया था। डेविड वार्नर ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में उनकी आलोचना की थी।

आक़िब ने बताया कि PCB ने इतना बड़ा फ़ैसला क्यों लिया। उन्होंने कहा कि बोर्ड वापस बुलाए गए खिलाड़ियों को संदेश देना चाहता था। साथ ही उन्होंने टीम प्रबंधन को ख़राब टीम चयन के लिए ज़िम्मेदार ठहराया।

आक़िब ने कहा, "दो टेस्ट मैच ख़त्म हो चुके हैं और टीम ने किसी भी तरह का मुक़ाबला नहीं दिखाया है। अब एक टेस्ट बाक़ी है। उनके पास एक तेज़ गेंदबाज़ी ऑलराउंडर, दूसरा विकेटकीपर और क़रीब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से गेंदबाज़ी करने वाला तेज़ गेंदबाज़ उबैद शाह उपलब्ध था। लेकिन ये फ़ैसले नहीं लिए जा रहे थे। मैंने कप्तान [बाबर आज़म] और कोच से बात की और उबैद को खिलाने के लिए कहा क्योंकि बाक़ी गेंदबाज़ [मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली और ख़ुर्रम शहजाद] की रफ़्तार लगभग एक जैसी है।

"हमारे शीर्ष सात में कोई बल्लेबाज़, गेंदबाज़ी नहीं करता। हमें एक ऑलराउंडर को शामिल करना चाहिए था, लेकिन सबसे ज़रूरी था कि उबैद शाह को खिलाया जाता, जो क़रीब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से गेंदबाज़ी करता है। एक तेज़ गेंदबाज़ आपके गेंदबाज़ी आक्रमण का संयोजन बदल देता है। मैं [सलमान] आग़ा को बाहर करने की बात समझता हूं, जो ख़राब फ़ॉर्म में है, लेकिन आपको [मोहम्मद] रिज़वान की जगह विकेटकीपर के तौर पर गाज़ी ग़ौरी को खिलाना चाहिए था। किसी को तो कार्रवाई करनी थी। पूरी दुनिया हम पर हंस रही है क्योंकि हम मुक़ाबला तक नहीं कर पा रहे हैं। हम वापस बुलाए गए खिलाड़ियों को यह संदेश दे रहे हैं कि महत्वपूर्ण दौरों पर आपको अपना खेल बेहतर करना होगा और मुक़ाबला करना होगा, और हमें कुछ प्रयास दिखाई देना चाहिए।"

"हम वापस बुलाए गए खिलाड़ियों को यह संदेश दे रहे हैं कि महत्वपूर्ण दौरों पर आपको अपना खेल बेहतर करना होगा और मुक़ाबला करना होगा" आक़िब जावेद

हालांकि, क्रिकेट जगत की नाराज़गी सिर्फ व्यक्तिगत चयन तक सीमित नहीं रही है। आक़िब खुद दो साल से अपने पद पर हैं। इस दौरान कई कोच आए और गए, जिनमें जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन भी शामिल हैं। आक़िब ने कुछ समय के लिए चयन और हाई परफ़ॉर्मेंस की जिम्मेदारियों के साथ कोच की भूमिका भी निभाई, जो काफी हद तक असफल रही। वह उस नेतृत्व समूह का भी हिस्सा थे, जिसने तीन महीने पहले सरफ़राज़ को नियुक्त किया था, लेकिन छह टेस्ट के बाद ही उन्हें पद से हटा दिया गया। PCB में अलग-अलग भूमिकाएं निभा चुके मिस्बाह-उल-हक़ ने भी चयन समिति से इस्तीफा दे दिया है।

आक़िब ने हालांकि साफ़ किया कि उनका मिस्बाह की तरह पद छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने मूल रूप से इंग्लैंड दौरे पर भेजे गए दल के चयन और उसके ख़राब प्रदर्शन के साथ-साथ हाल के बड़े बदलावों के बीच अंतर करने की कोशिश की।

"एक मैच में हमारे नतीजा हासिल करने की संभावना कम है, लेकिन लोगों को देखना चाहिए कि हमारे पास अब भी प्रतिभा है" • AFP via Getty Images

उन्होंने कहा, "जब हम चयनकर्ता के तौर पर टीम का चयन करते हैं और टीम बनाते हैं, तो उस टीम की ज़िम्मेदारी हमारी होती है। लेकिन एक बार जब वे दौरे पर चले जाते हैं, तो हम मैच दर मैच टीम के संयोजन के बारे में कुछ नहीं कर सकते। जब इन खिलाड़ियों का चयन किया गया था, तब किसी ने उनके प्रदर्शन पर सवाल नहीं उठाया था। लेकिन जब खिलाड़ी पूरी तरह ख़राब फ़ॉर्म में हों और बिल्कुल भी मुक़ाबला नहीं कर रहे हों, तब हमें फ़ैसला लेना जरूरी था। जब सही संयोजन खिलाने के संदेश मिलने के बावज़ूद सही फ़ैसले नहीं लिए जाते, तो यह समस्या है। आपके कप्तान, मुख्य कोच और टीम प्रबंधन की कुछ ज़िम्मेदारियां होती हैं।"

आक़िब ने टेस्ट टीम के नए प्रमुख कोच माइक हेसन की तारीफ़ की। वह टीम के सीमित ओवर कोच पहले से हैं। आक़िब ने कहा कि वह हेसन को पूरा समर्थन देंगे, लेकिन उन्होंने लगभग यह मान लिया है कि पाकिस्तान ने जो बड़े बदलाव किए हैं, उनसे तीसरे टेस्ट में जीत नहीं मिलने वाली। उनके मुताबिक़, यह बदलाव सिर्फ़ यह दिखाने के लिए किए गए हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में अब भी प्रतिभा मौज़ूद है।

उन्होंने कहा, "एक व्यक्ति टीम नहीं चलाता। कोच और कप्तान मिलकर टीम चलाते हैं। माइक हेसन ने ज़िम्मेदारी ली है और हम हर तरह से उनका समर्थन करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि बाबर और माइक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। एक मैच में हमारे नतीजा हासिल करने की संभावना कम है, लेकिन लोगों को देखना चाहिए कि हमारे पास अब भी प्रतिभा है।"