मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को बराबर वेतन देने का फ़ैसला किया

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन अपने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को सलाना रिटेनर देने वाली पहली राज्य गवर्निंग बॉडी बन गया है। इस पहल के तहत 22 खिलाड़ियों को सलाना कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे जिसमें 14 पुरुष और 8 महिला क्रिकेटर शामिल होंगी। इस पहल का उद्देश्य उन खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट या टारगेटेड ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं।

ग्रेड ए में खिलाड़ियों को सालाना 12 लाख, ग्रेड बी में आठ और ग्रेड सी में शामिल खिलाड़ियों को सलाना छह लाख मिलेंगे। रिटेनर की रकम पुरुष और महिला दोनों के लिए एक ही है।

रिटेनर के अलावा खिलाड़ियों को मैच फ़ीस, रोज़ाना का भत्ता और प्रदर्शन के आधार पर इंसेंटिव भी मिलेंगे।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके अजिंक्य रहाणे के सम्मान में MCA ने मुंबई और भारतीय क्रिकेट में रहाणे के योगदान के सम्मान में उनके नाम पर एक स्कोलरशिप फ़ंड भी शुरू किया है। MCA ने कहा कि इस कोष में पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने भी योगदान दिया है और यह ज़मीनी स्तर के क्रिकेटरों की मदद करेगा।