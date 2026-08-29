मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को बराबर वेतन देने का फ़ैसला किया
MCA पहला ऐसा राज्य गवर्निंग बॉडी है जो अपने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को सलाना रिटेनर देगा
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन अपने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को सलाना रिटेनर देने वाली पहली राज्य गवर्निंग बॉडी बन गया है। इस पहल के तहत 22 खिलाड़ियों को सलाना कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे जिसमें 14 पुरुष और 8 महिला क्रिकेटर शामिल होंगी। इस पहल का उद्देश्य उन खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट या टारगेटेड ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं।
ग्रेड ए में खिलाड़ियों को सालाना 12 लाख, ग्रेड बी में आठ और ग्रेड सी में शामिल खिलाड़ियों को सलाना छह लाख मिलेंगे। रिटेनर की रकम पुरुष और महिला दोनों के लिए एक ही है।
कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले प्रमुख सीनियर खिलाड़ियों में सिद्धेश लाड और स्पिन गेंदबाज़ी ऑलराउंडर शम्स मुलानी शामिल हैं, इन दोनों को सबसे ऊपरी ब्रैकेट में रखा गया है। तेज़ गेंदबाज़ मोहित अवस्थी, विकेटकीपर आकाश आनंद और हार्दिक तमोरे ग्रेड बी में शामिल हैं। जबकि आठ अन्य खिलाड़ी ग्रेड सी में हैं जिसमें साइराज पाटिल और हिमांशु सिंह शामिल हैं।
महिलाओ में हुमैरा काज़ी और वृषाली भगत को ग्रेड ए में रखा गया है जबकि सानिका चलके ग्रेड भी में हैं। चलके ग्रेड बी में शामिल की गईं एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं। पांच अन्य खिलाड़ियों को ग्रेड सी में रखा गया है जिसमें तेज़ गेंदबाज़ फ़ातिमा जाफ़र शामिल हैं।
रिटेनर के अलावा खिलाड़ियों को मैच फ़ीस, रोज़ाना का भत्ता और प्रदर्शन के आधार पर इंसेंटिव भी मिलेंगे।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके अजिंक्य रहाणे के सम्मान में MCA ने मुंबई और भारतीय क्रिकेट में रहाणे के योगदान के सम्मान में उनके नाम पर एक स्कोलरशिप फ़ंड भी शुरू किया है। MCA ने कहा कि इस कोष में पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने भी योगदान दिया है और यह ज़मीनी स्तर के क्रिकेटरों की मदद करेगा।
हालिया समय में MCA ने खिलाड़ियों से जुड़े एक कई कदम उठाए हैं। उदाहरण के तौर पर 2024-25 में उन्होंने सीनियर पुरुष टीम के वेतन में 100 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की जिससे एक घरेलू सीज़न में उनकी कुल आय दोगुनी हो गई।
शशांक किशोर Cricinfo के वरिष्ठ संपादक हैं।