मोर्केल ने नहीं किया बारिश के साए के बीच फ़ॉलोऑन देने की संभावना से इंकार
भारतीय गेंदबाज़ी कोच को यह भी उम्मीद है कि बल्लेबाज़ी के दौरान चोटिल होने वाले पंत चौथे दिन विकेटकीपिंग करेंगे
यदि मौक़ा मिला तो कोलंबो में श्रीलंका के ख़िलाफ़ दूसरे टेस्ट में भारत फ़ॉलोऑन दे सकता है। मौसम को ध्यान में रखते हुए यह फ़ैसला हालिया चलन के ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि टेस्ट के पहले तीन दिनों में सिर्फ़ 222 ओवर ही फेंके जा सके हैं। श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल ख़त्म होने तक इस फ़ैसले को भारत के हाथ से छीनने के लिए 39 रन और बनाने का अंतर रखा है। इस सीरीज़ में उनके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज़ रहे सोनल दिनुशा 85 रन बनाकर नाबाद हैं और नौवें विकेट के लिए 15 से ज़्यादा ओवरों तक चली साझेदारी का हिस्सा रहे हैं। हालांकि, दूसरी नई गेंद सिर्फ़ 3.2 ओवर ही पुरानी हुई थी और पुरानी नरम गेंद के मुक़ाबले ज़्यादा मौक़े बना रही थी।
पिछली बार जब शुभमन गिल ने फ़ॉलोऑन दिया था, तो भारत को दिल्ली की सुस्त पिच पर वेस्टइंडीज़ को दूसरी पारी में समेटने के लिए 118.5 ओवर गेंदबाज़ी करनी पड़ी थी, और 121 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैच पांचवें दिन तक खिंच गया था। दिल्ली में इरादा मैच को जल्दी ख़त्म करने का रहा होगा, लेकिन कोलंबो में भारत के ज़हन में सबसे ऊपर मौसम की चिंता है।
भारत के गेंदबाज़ी कोच मोर्न मोर्केल ने कहा, "हमारी पहली प्राथमिकता यही होगी कि हम कल सुबह जल्दी वे दो विकेट हासिल कर लें। मुझे पता है कि यह एक घिसी-पिटी बात लगती है, लेकिन मौसम के मिज़ाज और कभी-कभार कवर्स हटाने और लगाने में लगने वाले समय को देखते हुए हम श्रीलंकाई टीम को ज़्यादा से ज़्यादा ओवर खिलाने की कोशिश करना चाहते हैं। इसलिए उम्मीद है कि हम कल वे विकेट जल्दी चटकाएंगे, फिर हिम्मत दिखाकर उन्हें बल्लेबाज़ी के लिए बुलाएंगे और बेहतरीन गेंदबाज़ी करेंगे।"
टीमें आमतौर पर फ़ॉलोऑन का विकल्प होने पर भी तीसरी पारी में ख़ुद बल्लेबाज़ी करना पसंद करती हैं, ताकि वे विपक्षी टीम को मैच से पूरी तरह बाहर कर सकें और पिच को और ख़राब होने दें, जिससे विरोधी टीम को बदतर से बदतर हालात में बल्लेबाज़ी करनी पड़े।
तीसरे दिन के खेल को देखकर लगा कि पिच बल्लेबाज़ी के लिए काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। भारत को मैच के रुख़ के ख़िलाफ़ और बिना किसी ख़ास दबाव के कुछ विकेट ज़रूर मिले। फिर भी, उन्हें 80.4 ओवरों में सिर्फ़ छह विकेटों से ही संतोष करना पड़ा। वे इसी आधार पर यह भी तर्क दे सकते हैं कि श्रीलंका को दूसरी बार ऑलआउट करने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त की ज़रूरत होगी।
"मुझे लगता है कि मेडिकल टीम आज रात भर उन पर नज़र रखेगी, और उम्मीद है कि कल वह हमारे लिए स्टंप्स के पीछे नज़र आएंगे। मुझे लगता है कि उनका वहां होना बेहद अहम है। खेल को पढ़ने की उनकी समझ लाजवाब है।"मोर्केल को उम्मीद है कि चौथे दिन विकेटकीपिंग करेंगे पंत
मोर्केल ने कहा, "वहां मैदान पर काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। मुझे लगता है कि कभी-कभी हम भी इस उम्मीद में फंस जाते हैं कि पिच थोड़ी सूखी दिख रही है तो हमें टीमों को 200 से कम पर समेट देना चाहिए। लेकिन बदक़िस्मती से हर बार ऐसा नहीं होता। ये मुश्किल हालात हैं; काफ़ी गर्म मौसम है। गेंद बहुत जल्दी नरम हो जाती है।
"आज जब लड़के ड्रेसिंग रूम में आए, तो मैंने उनसे कहा कि यह टेस्ट क्रिकेट का एक असली दिन था और हम इसी तरह सीखते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। हम हमेशा साझेदारियों में गेंदबाज़ी करने और दबाव बनाने की बात करते हैं, और यह हुनर आप ऐसे ही दिनों में सीखते हैं जब सामने कोई बल्लेबाज़ी साझेदारी चल रही हो। आप इसे तोड़ सकते हैं। अहम बात यह है कि उस ब्रेकथ्रू को कैसे हासिल किया जाए और फिर उसके बाद अपनी अगली रणनीति की शुरुआत कितने अच्छे से की जाए।"
मोर्केल ने कहा कि भारत को ऋषभ पंत के दोबारा विकेटकीपर के तौर पर लौटने की पूरी उम्मीद है। सिर्फ़ उनकी ग्लव-वर्क के लिए ही नहीं, बल्कि उनके तजुर्बे और खेल की समझ के लिए भी। पंत बल्लेबाज़ी करते समय कलाई की चोट के कारण रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, फिर बाद में बल्लेबाज़ी के लिए उतरे और शॉर्ट गेंदों की कुछ चोटें खाकर अपने कंधे को भी चोटिल करवा बैठे।
मोर्केल ने बताया, "ऋषभ के कंधे पर चोट लगी थी। मुझे लगता है कि कल रात इस पर चर्चा हुई थी। वहां काफ़ी गहरा नीला निशान पड़ गया है। आज सुबह जब वह वॉर्म-अप करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके हाथ के मूवमेंट में थोड़ी परेशानी आ रही थी। मुझे लगता है कि मेडिकल टीम आज रात भर उन पर नज़र रखेगी, और उम्मीद है कि कल वह हमारे लिए स्टंप्स के पीछे नज़र आएंगे। मुझे लगता है कि उनका वहां होना बेहद अहम है। खेल को पढ़ने की उनकी समझ लाजवाब है।"
सिद्धार्थ मोंगा Cricinfo में सीनियर राइटर हैं