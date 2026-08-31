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बचे हुए काउंटी चैंपियनशिप सीज़न के लिए डरहम से जुड़े मयंक अग्रवाल

डरहम ने डेविड बेडिंघम की जगह मयंक अग्रवाल को अपने दल में शामिल किया है

Cricinfo स्टाफ़
Published: Aug 31, 2026, 12:34 PM (3 hrs ago)
Mayank Agarwal celebrates his century, Jammu & Kashmir vs Karnataka, Ranji Trophy final, Hubballi, 3rd day, February 26, 2026

रणजी ट्रॉफ़ी के पिछले सीज़न के फ़ाइनल में मयंक अग्रवाल ने शतक जड़ा था  •  PTI

पूर्व भारतीय टेस्ट बल्लेबाज़ मयंक अग्रवाल काउंटी चैंपियनशिप के अंतिम चरण के लिए डरहम के साथ जुड़ गए हैं।
35 वर्षीय अग्रवाल उस दल के साथ जुड़ेंगे जो कि अब तक 10 मुक़ाबलों में सात जीत और तीन ड्रॉ के साथ डिविज़न 2 में मज़बूत स्थिति में है। इस सीज़न उनके चार मैच शेष हैं और उनके पास 40 अंकों की बढ़त है।
अग्रवाल को साउथ अफ़्रीकी बल्लेबाज़ डेविड बेडिंघम के रिप्लेसमेंट के तौर पर दल में शामिल किया गया है जो कि इस सप्ताह स्वदेश लौट रहे हैं। इस सीज़न बेडिंग्हम ने एक शतक भी जड़ा था।
अग्रवाल पहले भी काउंटी चैंपियनशिप का हिस्सा रह चुके हैं, 2025 के सीज़न में उन्होंने यॉर्कशायर के लिए अंतिम तीन मैच खेले थे। 2018 से 2021 के बीच अग्रवाल ने भारत के लिए 21 टेस्ट में 41.33 की औसत से 1,488 रन बनाए जिसमें चार शतक शामिल थे। 2019 में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अग्रवाल ने 243 रनों की अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी खेली थी।
हाल ही में उन्होंने रणजी ट्रॉफ़ी में अच्छा प्रदर्शन किया था और 42.37 की औसत से कर्नाटका के लिए 678 रन बनाए थे जिसमें जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़ फ़ाइनल में खेली गई 160 रनों की पारी भी शामिल थी। हालांकि ख़िताबी मुक़ाबले जम्मू कश्मीर ने अपने नाम कर लिया था। 2025 में वह IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा थे जिन्होंने पहली बार अपना IPL ख़िताब जीता था।
डरहम के मुख्य कोच रायन कैम्पबेल ने कहा, "हम मयंक के हमारे साथ जुड़ने से काफ़ी उत्सुक हैं। अंतरराष्ट्रीय रेड बॉल सीज़न के चलते डेविड बेडिंघम साउथ अफ़्रीका लौट रहे हैं, ऐसे में शेष सीज़न के लिए किसी उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को जोड़ना ज़रूरी था। मयंक काफ़ी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं जिनका प्रथम श्रेणी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। हम काउंटी चैंपियनशिप के डिविज़न 1 में वापसी करने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे में हमें उम्मीद है कि मयंक इसमें अपना योगदान देंगे।"
Mayank AgarwalDurhamIndiaCounty Championship Division Two

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