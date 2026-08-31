बचे हुए काउंटी चैंपियनशिप सीज़न के लिए डरहम से जुड़े मयंक अग्रवाल

35 वर्षीय अग्रवाल उस दल के साथ जुड़ेंगे जो कि अब तक 10 मुक़ाबलों में सात जीत और तीन ड्रॉ के साथ डिविज़न 2 में मज़बूत स्थिति में है। इस सीज़न उनके चार मैच शेष हैं और उनके पास 40 अंकों की बढ़त है।

अग्रवाल को साउथ अफ़्रीकी बल्लेबाज़ डेविड बेडिंघम के रिप्लेसमेंट के तौर पर दल में शामिल किया गया है जो कि इस सप्ताह स्वदेश लौट रहे हैं। इस सीज़न बेडिंग्हम ने एक शतक भी जड़ा था।

अग्रवाल पहले भी काउंटी चैंपियनशिप का हिस्सा रह चुके हैं, 2025 के सीज़न में उन्होंने यॉर्कशायर के लिए अंतिम तीन मैच खेले थे। 2018 से 2021 के बीच अग्रवाल ने भारत के लिए 21 टेस्ट में 41.33 की औसत से 1,488 रन बनाए जिसमें चार शतक शामिल थे। 2019 में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अग्रवाल ने 243 रनों की अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी खेली थी।

हाल ही में उन्होंने रणजी ट्रॉफ़ी में अच्छा प्रदर्शन किया था और 42.37 की औसत से कर्नाटका के लिए 678 रन बनाए थे जिसमें जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़ फ़ाइनल में खेली गई 160 रनों की पारी भी शामिल थी। हालांकि ख़िताबी मुक़ाबले जम्मू कश्मीर ने अपने नाम कर लिया था। 2025 में वह IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा थे जिन्होंने पहली बार अपना IPL ख़िताब जीता था।