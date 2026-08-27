ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अंडर-19 वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़

तीन वनडे मुक़ाबले 18, 21 और 23 सितंबर को खेले जाएंगे, जबकि मल्टी-डे यूथ टेस्ट मुक़ाबले 27 से 30 सितंबर और 5 से 8 अक्तूबर के बीच खेले जाएंगे। अहमदाबाद में होने वाले दूसरे चार दिवसीय मुक़ाबले को छोड़कर बाक़ी सभी मैच राजकोट में होंगे।

आर्यवीर सहवाग वनडे टीम में शामिल दो स्टार किड्स में से एक हैं • West Delhi Lions

भारत अंडर-19 वनडे दल

लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), यशवर्धन चौहान (उपकप्तान), रजत बघेल (विकेटकीपर), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), वी यशवीर, रोहित यादव, शाविन विनोद, मोहित उलवा, चिगुरुपति वेंकट, काव्य पटेल

भारत अंडर-19 यूथ टेस्ट दल