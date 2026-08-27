ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अंडर-19 वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़
वनडे टीम की कप्तानी लक्ष्य रायचंदानी करेंगे, जबकि यूथ टेस्ट में यह ज़िम्ममेदारी यशवर्धन चौहान संभालेंगे
ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के ख़िलाफ़ घरेलू वनडे सीरीज में लक्ष्य रायचंदानी, भारत अंडर-19 टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे, जबकि यशवर्धन चौहान टीम के उपकप्तान होंगे। वहीं यूथ टेस्ट मुक़ाबलों में दोनों की भूमिकाएं आपस में बदल जाएंगी।
वनडे टीम में आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़ भी शामिल हैं, जो क्रमशः भारत के पूर्व कप्तानों वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे हैं। अन्वय द्रविड़, जुलाई में श्रीलंका दौरे पर गई टीम का हिस्सा थे और उन्होंने दूसरे वनडे मुक़ाबले में 87 रन बनाए थे। वह रजत बघेल के साथ दो विकेटकीपरों में शामिल हैं।
तीन वनडे मुक़ाबले 18, 21 और 23 सितंबर को खेले जाएंगे, जबकि मल्टी-डे यूथ टेस्ट मुक़ाबले 27 से 30 सितंबर और 5 से 8 अक्तूबर के बीच खेले जाएंगे। अहमदाबाद में होने वाले दूसरे चार दिवसीय मुक़ाबले को छोड़कर बाक़ी सभी मैच राजकोट में होंगे।
रायचंदानी शानदार श्रीलंका दौरे के बाद इस सीरीज़ में उतरेंगे, जहां वह दो मैचों की चार-दिवसीय सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। उन्होंने इस सीरीज़ में 153.50 की औसत से 307 रन बनाए थे, जिसमें गॉल में 207 और कोलंबो में नाबाद 100 रन की पारी शामिल थी। वह उत्तराखंड के लिए चार प्रथम श्रेणी मैच भी खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने तीन अर्धशतकों की मदद से 223 रन बनाए हैं।
श्रीलंका में रायचंदानी भारत के कई प्रभावशाली बल्लेबाजों में से एक थे। सागर विर्क ने पहले यूथ टेस्ट में 134 रन बनाए, जबकि दूसरे मुक़ाबले में मनल चौहान ने 150 और कुशाग्र ओझा ने 111 रन बनाए थे।
यशवर्धन ने दोनों यूथ टेस्ट में कुल 201 रन बनाए और छह विकेट लिए। लेग स्पिनर रोहित यादव ने भी छह विकेट लिए, जबकि तेज़ गेंदबाज़ चिगुरुपति वेंकट और प्रणव राघवेंद्र ने पांच-पांच विकेट लिए।
चार दिवसीय टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो वनडे टीम का भी हिस्सा हैं। इनमें रायचंदानी, यशवर्धन के अलावा ओझा, मनल, रोहित और मोहित उलवा शामिल हैं। लंबे फ़ॉर्मेट के लिए मानव कृष्णा और अभिप्राय बिस्वास विकेटकीपिंग के विकल्प हैं।
भारत अंडर-19 वनडे दल
लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), यशवर्धन चौहान (उपकप्तान), रजत बघेल (विकेटकीपर), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), वी यशवीर, रोहित यादव, शाविन विनोद, मोहित उलवा, चिगुरुपति वेंकट, काव्य पटेल
भारत अंडर-19 यूथ टेस्ट दल
यशवर्धन चौहान (कप्तान), लक्ष्य रायचंदानी (उपकप्तान), सागर विर्क, कुशाग्र ओझा, मनल चौहान, कुश पटेल, मानव कृष्णा (विकेटकीपर), अभिप्राय बिस्वास (विकेटकीपर), रोहित यादव, ईशान ओम, अयान अकरम, प्रणव राघवेंद्र, प्रियांशु सिंह, मोहित उलवा, आर्यन यादव