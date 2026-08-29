मियांदाद और मोईन ख़ान ने इमरान की सेहत को लेकर चिंता जताई

मियांदाद ने भावुक होते हुए कहा, "मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके साथ जो हो रहा है उसका समाधान निकले क्योंकि वह इसके हक़दार नहीं हैं। उनके साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है। यह गैरज़रूरी है। उनका भी परिवार है।"

"मैं हर समय इस बारे में सोचता रहता हूं, वह जेल में क्या कर रहे होंगे, वह क्या सोच रहे होंगे। हम एक दूसरे के काफ़ी क़रीब थे। हम साथ रहते थे और एक दूसरे का काफ़ी ख़्याल रखते थे। हमने पाकिस्तान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। मैं कुछ नहीं कर सकता और मुझे काफ़ी दुख होता है।"

मियांदाद की टिप्पणियां किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर द्वारा पहला ऐसा बयान है जो सीधे तौर पर इमरान की सज़ा से संबंधित है। हालांकि मियांदाद के बाद मोईन ख़ान ने अपने X हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया और पाकिस्तान सरकार से इमरान को बेहतर इलाज मुहैया कराने और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की अपील की। मोईन ने अन्य पाकिस्तानी क्रिकेटरों से भी इमरान के समर्थन में बोलने की अपील की। इमरान के साथ खेल चुके क्रिकेटरों ने बतौर कप्तान इमरान की प्रशंसा की है - जिसमें रमीज़ राजा भी शामिल हैं, जिन्होंने स्टिक टू क्रिकेट पोडकास्ट में राजा ने इमरान की वर्तमान सेहत पर बात की थी - लेकिन आम तौर पर वे इमरान की मौजूदा स्थिति पर बात करने से बचते रहे हैं।

मियांदाद, इमरान के साथ खेलने के दिनों में उनके अहम साथी रहे थे। 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान की सफलता के पीछे इन दोनों की बड़ी भूमिका रही थी। दोनों ने उस दौरान टीम की कप्तानी की थी और साथ में ससेक्स के लिए भी खेले थे।

मियांदाद ने इमरान के साथ खेलने के दिनों में उनके साथ मधुर संबंधों पर बात की और दोनों के बीच कड़वाहट की बातों को ख़ारिज कर दिया।

मियांदाद ने कहा, "मेरे और इमरान के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं थी। मैंने कभी इस बात कि शिकायत नहीं की कि इमरान ने किसी तरह का ग़लत व्यवहार मेरे साथ किया। मेरा करियर काफ़ी अच्छा था जिसका मैं शुक्रगुज़ार हूं। इमरान और मैंने साथ में काउंटी क्रिकेट बी खेली थी, या तो काउंटी खेलते हुए या पाकिस्तान के लिए खेलते हुए हम आधे साल से ज़्यादा समय तक साथ रहते थे।"

मियांदाद ने कहा, "इमरान को दुनिया भर में काफ़ी इज़्ज़त मिलती है। उन्होंने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है। हमें इस बारे में सोचना चाहिए। हमें पुरानी कड़वाहट भुला देनी चाहिए। वह पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ईश्वर न करे, अगर जेल में उन्हें कुछ हो जाए तो पूरा पाकिस्तान रोएगा। और तब सभी यह पूछेंगे कि उन्होंने इमरान के साथ ऐसा क्यों किया।"