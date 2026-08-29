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मियांदाद और मोईन ख़ान ने इमरान की सेहत को लेकर चिंता जताई

मियांदाद ने पाकिस्तान सरकार से अगस्त 2023 से जेल में बंद इमरान के साथ अपने मतभेद सुलझाने की अपील की और इस मामले में हर संभव मदद की पेशकश की

Cricinfo स्टाफ़
Published: Aug 29, 2026, 12:27 PM (4 hrs ago)
Imran Khan and Javed Miandad at the 10th anniversary of Pakistan's World Cup win, Karachi, March 31, 2002

मियांदाद ने कहा कि वह इस मामले में हर संभव मदद के लिए भी तैयार हैं  •  Associated Press

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद पाकिस्तान के पहले हाई प्रोफ़ाइल क्रिकेटर हैं जिन्होंने इस समय जेल में बंद इमरान ख़ान के संबंध में सार्वजनिक तौर पर कोई बयान दिया है और उनकी रिहाई की अपील की है। नैरेटिव्स पोडकास्ट के साथ एक भावुक साक्षात्कार में मियांदाद ने पाकिस्तान सरकार से अगस्त 2023 से जेल में बंद इमरान के साथ अपने मतभेद सुलझाने की अपील की और हर संभव मदद की पेशकश भी की।
मियांदाद ने भावुक होते हुए कहा, "मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके साथ जो हो रहा है उसका समाधान निकले क्योंकि वह इसके हक़दार नहीं हैं। उनके साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है। यह गैरज़रूरी है। उनका भी परिवार है।"
"मैं हर समय इस बारे में सोचता रहता हूं, वह जेल में क्या कर रहे होंगे, वह क्या सोच रहे होंगे। हम एक दूसरे के काफ़ी क़रीब थे। हम साथ रहते थे और एक दूसरे का काफ़ी ख़्याल रखते थे। हमने पाकिस्तान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। मैं कुछ नहीं कर सकता और मुझे काफ़ी दुख होता है।"
मियांदाद की टिप्पणियां किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर द्वारा पहला ऐसा बयान है जो सीधे तौर पर इमरान की सज़ा से संबंधित है। हालांकि मियांदाद के बाद मोईन ख़ान ने अपने X हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया और पाकिस्तान सरकार से इमरान को बेहतर इलाज मुहैया कराने और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की अपील की। मोईन ने अन्य पाकिस्तानी क्रिकेटरों से भी इमरान के समर्थन में बोलने की अपील की। इमरान के साथ खेल चुके क्रिकेटरों ने बतौर कप्तान इमरान की प्रशंसा की है - जिसमें रमीज़ राजा भी शामिल हैं, जिन्होंने स्टिक टू क्रिकेट पोडकास्ट में राजा ने इमरान की वर्तमान सेहत पर बात की थी - लेकिन आम तौर पर वे इमरान की मौजूदा स्थिति पर बात करने से बचते रहे हैं।
मियांदाद, इमरान के साथ खेलने के दिनों में उनके अहम साथी रहे थे। 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान की सफलता के पीछे इन दोनों की बड़ी भूमिका रही थी। दोनों ने उस दौरान टीम की कप्तानी की थी और साथ में ससेक्स के लिए भी खेले थे।
मियांदाद ने इमरान के साथ खेलने के दिनों में उनके साथ मधुर संबंधों पर बात की और दोनों के बीच कड़वाहट की बातों को ख़ारिज कर दिया।
मियांदाद ने कहा, "मेरे और इमरान के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं थी। मैंने कभी इस बात कि शिकायत नहीं की कि इमरान ने किसी तरह का ग़लत व्यवहार मेरे साथ किया। मेरा करियर काफ़ी अच्छा था जिसका मैं शुक्रगुज़ार हूं। इमरान और मैंने साथ में काउंटी क्रिकेट बी खेली थी, या तो काउंटी खेलते हुए या पाकिस्तान के लिए खेलते हुए हम आधे साल से ज़्यादा समय तक साथ रहते थे।"
पिछले सप्ताह 22 पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तानों ने हस्ताक्षर की हुई एक खुली चिट्ठी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ के नाम लिखी थी, जिसमें उन्होंने जेल में इमरान को मेडिकल सुविधा मुहैया कराने और पाकिस्तान के अदालतों के आदेश का पालन सुनिश्चित करने की अपील की थी जिसमें परिजनों को इमरान से जेल में मिलने देना भी शामिल है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने भी इन कप्तानों के रुख़ का समर्थन किया है।
मियांदाद ने कहा, "इमरान को दुनिया भर में काफ़ी इज़्ज़त मिलती है। उन्होंने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है। हमें इस बारे में सोचना चाहिए। हमें पुरानी कड़वाहट भुला देनी चाहिए। वह पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ईश्वर न करे, अगर जेल में उन्हें कुछ हो जाए तो पूरा पाकिस्तान रोएगा। और तब सभी यह पूछेंगे कि उन्होंने इमरान के साथ ऐसा क्यों किया।"
"बस उन्हें रिहा कर दें। अगर ऐसा हममें से किसी के साथ होता है तो हम सभी दुखी होंगे। अगर मेरे भाई के साथ कुछ ऐसा हो रहा हो, तो ज़ाहिर है कि मैं परेशान होऊंगा।"
Javed MiandadImran KhanMoin KhanPakistan

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