क्या सोनल दिनुशा फ़ॉलोऑन खेलने वाली टीम की ओर से दोनों पारियों में शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज़ हैं?
पारी से जीत हासिल करने के लिए सबसे कम स्कोर कितना रहा है?
ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ दूसरा टेस्ट सिर्फ़ 210 रन बनाकर जीत लिया। क्या यह पारी से जीत हासिल करने वाला सबसे कम स्कोर था? ऑस्ट्रेलिया से मार्क डी क्रेत्सर समेत कई लोगों ने पूछा
मकाय में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के 210 रन, पारी से जीत के लिए काफ़ी रहने वाला चौथा सबसे कम स्कोर था। पारी से जीत का सबसे छोटा रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के ही नाम है, जब उन्होंने 1932 में मेलबर्न में 153 रन बनाए थे। उस मैच में बारिश से प्रभावित पिच पर साउथ अफ़्रीका की टीम 36 और 45 रन पर दो बार ऑलआउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया के 49 साल के बाएं हाथ के स्पिनर बर्ट आयरनमॉन्गर ने मैच में 24 रन देकर 11 विकेट लिए थे।
1888 में ओल्ड ट्रैफ़र्ड में इंग्लैंड ने सिर्फ़ 172 रन बनाए थे, और फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 81 और 70 रन पर समेटकर, पारी व 21 रन से मैच जीत लिया।
और 1946 में वेलिंगटन में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खेले गए पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट पर 199 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। इससे पहले और बाद में उन्होंने न्यूज़ीलैंड को 42 और 54 रन पर ऑलआउट कर दिया था।
मकाय टेस्ट से पहले इस सदी में पारी से जीत के लिए सबसे कम स्कोर ऑस्ट्रेलिया का ही था। उन्होंने 2021 में मेलबर्न में 267 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड 185 और 68 रन पर ऑलआउट हो गई थी।
सोनल दिनुशा ने कोलंबो में दो शतक लगाए, जबकि उनकी टीम को फ़ॉलोऑन खेलना पड़ा। क्या टेस्ट में किसी और बल्लेबाज़ ने ऐसा किया है? श्रीलंका से मिथ्रा डी सिल्वा ने पूछा
बाएं हाथ के बल्लेबाज़ सोनल दिनुशा ने पिछले हफ़्ते भारत के ख़िलाफ़ पहली पारी में 103 रन बनाए और फिर दूसरी पारी में नाबाद 133 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत श्रीलंका ने कोलंबो में हार टाल दी।
दिनुशा सिर्फ़ तीसरे ऐसे बल्लेबाज़ हैं, जिन्होंने उस टेस्ट में दो शतक लगाए, जिसमें उनकी टीम को फ़ॉलोऑन खेलना पड़ा। उनसे पहले भारत के विजय हज़ारे ने 1948 में एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 116 और 145 रन बनाए थे।
इस मैच में हज़ारे ने डॉन ब्रैडमैन को बोल्ड भी किया था, हालांकि ब्रैडमैन उस मैच में 201 रन बना चुके थे।
दूसरे बल्लेबाज़ ज़िम्बाब्वे के एंडी फ़्लावर थे, जिन्होंने 2001 में हरारे में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ 142 और नाबाद 199 रन बनाए थे।
मैंने देखा कि जो रूट ने लॉर्ड्स में आठ टेस्ट शतक लगाए हैं। क्या यह रिकॉर्ड है? इंग्लैंड से डेविड बार्कर ने पूछा
एक ही मैदान पर रूट से ज़्यादा टेस्ट शतक सिर्फ़ तीन बल्लेबाज़ों ने बनाए हैं। एक ही मैदान पर सबसे ज़्यादा टेस्ट शतक लगाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के महेला जयवर्धने के नाम है। उन्होंने कोलंबो के सिंहलीज़ स्पोर्ट्स क्लब में 27 टेस्ट में 11 शतक लगाए थे। यह उनका घरेलू मैदान भी था।
साउथ अफ़्रीका के जैक्स कैलिस ने जोहान्सबर्ग के वांडरर्स में 24 टेस्ट में नौ शतक बनाए। वहीं डॉन ब्रैडमैन ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर सिर्फ़ 11 टेस्ट खेले, लेकिन वहां नौ शतक ठोक दिए और उनकी औसत वहां 128.53 की रही।
कुमार संगकारा ने भी कोलंबो के SSC में आठ टेस्ट शतक लगाए हैं। संगकारा और जयवर्धने दोनों ने गॉल में भी सात-सात शतक बनाए। माइकल क्लार्क ने एडिलेड में सात और केन विलियमसन ने हैमिल्टन में सात शतक लगाए हैं, जबकि मोमिनुल हक़ के नाम चटगांव में फ़िलहाल सात शतक हैं।
एक ही टेस्ट सीरीज़ में सबसे ज़्यादा शतक किसने लगाए हैं? इंग्लैंड से जोनाथन राइट ने पूछा
यह रिकॉर्ड पिछले 70 साल से ज़्यादा समय से क़ायम है। वेस्टइंडीज़ के महान बल्लेबाज़ क्लाइड वॉलकॉट ने 1955 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ घरेलू सीरीज़ में पांच शतक लगाए थे।
इस दौरान उन्होंने सीरीज़ में 827 रन बनाए, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ 3-0 से जीत ली।
1969 में रिची बेनॉड ने लिखा था, "मैंने वॉलकॉट से ज़्यादा ताक़तवर बल्लेबाज़ कभी नहीं देखा। जब वह फ़ॉर्म में होते थे तो उनके ख़िलाफ़ सही लेंथ पर गेंदबाज़ी करना लगभग नामुमकिन होता था। वह 6 फ़ीट 2 इंच लंबे और मज़बूत क़द-काठी के थे और मेरी याद में बैकफ़ुट से सबसे ज़ोरदार शॉट लगाने वाले बल्लेबाज़ थे।"
वॉलकॉट का यह रिकॉर्ड अभी कुछ और समय तक क़ायम रह सकता है, क्योंकि इन दिनों पांच टेस्ट मैचों वाली सीरीज़ कम ही होती हैं।
मैंने देखा कि राशिद ख़ान के ODI के 75 विकेट LBW हैं, यानी करीब एक-तिहाई। क्या यह कोई रिकॉर्ड है? पाकिस्तान से कबीर शहज़ाद ने पूछा
अफ़ग़ानिस्तान के लेगस्पिनर राशिद ख़ान के ODI में कुल 226 विकेट हैं, जिनमें से 75 विकेट LBW से आए हैं। यानी उनके 33.18% विकेट LBW हैं।
पाकिस्तान के वसीम अकरम ने ODI में उनसे ज़्यादा LBW विकेट लिए हैं। उनके नाम 92 LBW विकेट हैं। लेकिन कम से कम 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज़ों में LBW का प्रतिशत राशिद से ज़्यादा सिर्फ़ श्रीलंका के लेगस्पिनर वानिंदु हसरंगा का है। उन्होंने 113 विकेट में से 40 विकेट LBW लिए हैं, यानी 35.39%।
टेस्ट में यह रिकॉर्ड भारत के अनिल कुंबले के नाम है। उन्होंने 156 LBW विकेट लिए हैं, जो मुतैया मुरलीधरन से सात ज़्यादा हैं।
प्रतिशत के मामले में श्रीलंका के अजंता मेंडिस आगे हैं। उनके 70 विकेट में 27 LBW थे, यानी 38.57%।
T20 अंतर्राष्ट्रीय में राशिद ख़ान फिर सबसे आगे हैं। उनके नाम 49 LBW विकेट हैं, जबकि हसरंगा के 37 हैं। वहीं कम से कम 25 विकेट लेने वाले गेंदबाज़ों में प्रतिशत के मामले में स्विट्ज़रलैंड के बाएं हाथ के स्पिनर अनीश कुमार सबसे आगे हैं। उन्होंने 29 में से 12 विकेट LBW लिए हैं, यानी 41.37%।
ऊपर दिए गए कुछ जवाब तैयार करने में Cricinfo की स्टैट्स टीम के शिवा जयरामन ने मदद की।
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Steven Lynch is the editor of the updated edition of Wisden on the Ashes