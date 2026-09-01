क्या सोनल दिनुशा फ़ॉलोऑन खेलने वाली टीम की ओर से दोनों पारियों में शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज़ हैं?

ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ दूसरा टेस्ट सिर्फ़ 210 रन बनाकर जीत लिया। क्या यह पारी से जीत हासिल करने वाला सबसे कम स्कोर था? ऑस्ट्रेलिया से मार्क डी क्रेत्सर समेत कई लोगों ने पूछा



और 1946 में वेलिंगटन में , द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खेले गए पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट पर 199 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। इससे पहले और बाद में उन्होंने न्यूज़ीलैंड को 42 और 54 रन पर ऑलआउट कर दिया था।

सोनल दिनुशा ने कोलंबो में दो शतक लगाए, जबकि उनकी टीम को फ़ॉलोऑन खेलना पड़ा। क्या टेस्ट में किसी और बल्लेबाज़ ने ऐसा किया है? श्रीलंका से मिथ्रा डी सिल्वा ने पूछा



इस मैच में हज़ारे ने डॉन ब्रैडमैन को बोल्ड भी किया था, हालांकि ब्रैडमैन उस मैच में 201 रन बना चुके थे।

मैंने देखा कि जो रूट ने लॉर्ड्स में आठ टेस्ट शतक लगाए हैं। क्या यह रिकॉर्ड है? इंग्लैंड से डेविड बार्कर ने पूछा



SSC, कोलंबो में महेला जयवर्धने के 11 शतक, एक मैदान पर सबसे ज़्यादा टेस्ट शतक का रिकॉर्ड है • Jiostar India Pvt Ltd

एक ही टेस्ट सीरीज़ में सबसे ज़्यादा शतक किसने लगाए हैं? इंग्लैंड से जोनाथन राइट ने पूछा



इस दौरान उन्होंने सीरीज़ में 827 रन बनाए, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ 3-0 से जीत ली।

1969 में रिची बेनॉड ने लिखा था, "मैंने वॉलकॉट से ज़्यादा ताक़तवर बल्लेबाज़ कभी नहीं देखा। जब वह फ़ॉर्म में होते थे तो उनके ख़िलाफ़ सही लेंथ पर गेंदबाज़ी करना लगभग नामुमकिन होता था। वह 6 फ़ीट 2 इंच लंबे और मज़बूत क़द-काठी के थे और मेरी याद में बैकफ़ुट से सबसे ज़ोरदार शॉट लगाने वाले बल्लेबाज़ थे।"

वॉलकॉट का यह रिकॉर्ड अभी कुछ और समय तक क़ायम रह सकता है, क्योंकि इन दिनों पांच टेस्ट मैचों वाली सीरीज़ कम ही होती हैं।

मैंने देखा कि राशिद ख़ान के ODI के 75 विकेट LBW हैं, यानी करीब एक-तिहाई। क्या यह कोई रिकॉर्ड है? पाकिस्तान से कबीर शहज़ाद ने पूछा



T20 अंतर्राष्ट्रीय में राशिद ख़ान फिर सबसे आगे हैं। उनके नाम 49 LBW विकेट हैं, जबकि हसरंगा के 37 हैं। वहीं कम से कम 25 विकेट लेने वाले गेंदबाज़ों में प्रतिशत के मामले में स्विट्ज़रलैंड के बाएं हाथ के स्पिनर अनीश कुमार सबसे आगे हैं। उन्होंने 29 में से 12 विकेट LBW लिए हैं, यानी 41.37%।