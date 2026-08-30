थाईलैंड की पहले गेंदबाज़ी, प्रतिका रावल का T20 डेब्यू
थाईलैंड की नियमित कप्तान नरुमोल चाईवाई चोट के कारण मुक़ाबले से बाहर
टॉस थाईलैंड ने भारत के ख़िलाफ़ गेंदबाज़ी चुनी
थाईलैंड की कार्यवाहक कप्तान थिपाचा पुत्थावोंग ने महिला T20 एशिया कप के अपने पहले मुक़ाबले में टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया।
नियमित कप्तान नरुमोल चाईवाई को शुक्रवार को हांगकांग के ख़िलाफ़ अपने पहले मैच में टखने में चोट लगी थी और वह इस मुक़ाबले से बाहर रहीं। उनकी जगह अनुभवी बल्लेबाज़ नट्टाकन चांथम को टीम में शामिल किया गया। बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज़ और पुत्थावोंग ने उम्मीद जताई कि थाईलैंड, भारत को "120 रन से ज़्यादा" नहीं बनाने देगा।
भारत भी पहले गेंदबाज़ी करना चाहता था, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि पहले बल्लेबाज़ी करना "बुरा विकल्प नहीं है"। भारत ने बल्लेबाज़ प्रतिका रावल को T20I डेब्यू का मौक़ा दिया है, जिन्हें हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण टीम से बाहर हुई जेमिमाह रॉड्रिग्स की जगह टीम में शामिल किया गया है। हरमनप्रीत ने कहा कि रावल के अनुभव के कारण उन्हें पहले से टीम में मौजूद जी कमलिनी पर तरजीह मिली। कमलिनी शीर्ष क्रम की बल्लेबाज़ हैं। रावल के नंबर 3 पर बल्लेबाज़ी करने की संभावना है।
इसके अलावा, भारत ने नंबर 5 पर भारती फूलमाली को शामिल करके बल्लेबाज़ी में अतिरिक्त मजबूती दी और शेफ़ाली वर्मा की पार्ट-टाइम गेंदबाज़ी को छोड़कर सिर्फ़ पांच विशेषज्ञ गेंदबाज़ी विकल्पों के साथ उतरा। यह मैच दीप्ति शर्मा का 150वां T20I भी है, जिससे वह हरमनप्रीत और स्मृति मांधना के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली तीसरी भारतीय महिला बन गई हैं।
पिच वही है, जिस पर टूर्नामेंट के पहले दो मैच खेले गए थे। वेदा कृष्णमूर्ति ने कहा कि सतह सख़्त है और बल्लेबाज़ी के लिए अब भी अच्छी रहेगी।
भारत: 1 शेफ़ाली वर्मा, 2 स्मृति मांधना, 3 प्रतिका रावल, 4 हरमनप्रीत कौर (कप्तान), 5 भारती फूलमाली, 6 ऋचा घोष (विकेटकीपर), 7 दीप्ति शर्मा, 8 प्रेमा रावत, 9 एन श्री चरणी, 10 क्रांति गौड़, 11 नंदनी शर्मा
थाईलैंड: 1 अफ़िसारा सुवानचोनराथी, 2 फन्निता माया, 3 नन्नापत कोंचारोएनकाई (विकेटकीपर), 4 नट्टाकन चांथम, 5 चानिदा सुथिरुआंग, 6 नाओमी हैमिल्टन, 7 सुलेपोर्न लाओमी, 8 नन्नाफट चाईहान, 9 सुनिदा चतुरोंगरत्ताना, 10 ओनिचा कामचोम्फू, 11 थिपाचा पुत्थावोंग (कप्तान)