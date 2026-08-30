थाईलैंड की पहले गेंदबाज़ी, प्रतिका रावल का T20 डेब्यू

टॉस थाईलैंड ने भारत के ख़िलाफ़ गेंदबाज़ी चुनी

नियमित कप्तान नरुमोल चाईवाई को शुक्रवार को हांगकांग के ख़िलाफ़ अपने पहले मैच में टखने में चोट लगी थी और वह इस मुक़ाबले से बाहर रहीं। उनकी जगह अनुभवी बल्लेबाज़ नट्टाकन चांथम को टीम में शामिल किया गया। बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज़ और पुत्थावोंग ने उम्मीद जताई कि थाईलैंड, भारत को "120 रन से ज़्यादा" नहीं बनाने देगा।

इसके अलावा, भारत ने नंबर 5 पर भारती फूलमाली को शामिल करके बल्लेबाज़ी में अतिरिक्त मजबूती दी और शेफ़ाली वर्मा की पार्ट-टाइम गेंदबाज़ी को छोड़कर सिर्फ़ पांच विशेषज्ञ गेंदबाज़ी विकल्पों के साथ उतरा। यह मैच दीप्ति शर्मा का 150वां T20I भी है, जिससे वह हरमनप्रीत और स्मृति मांधना के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली तीसरी भारतीय महिला बन गई हैं।

पिच वही है, जिस पर टूर्नामेंट के पहले दो मैच खेले गए थे। वेदा कृष्णमूर्ति ने कहा कि सतह सख़्त है और बल्लेबाज़ी के लिए अब भी अच्छी रहेगी।

भारत: 1 शेफ़ाली वर्मा, 2 स्मृति मांधना, 3 प्रतिका रावल, 4 हरमनप्रीत कौर (कप्तान), 5 भारती फूलमाली, 6 ऋचा घोष (विकेटकीपर), 7 दीप्ति शर्मा, 8 प्रेमा रावत, 9 एन श्री चरणी, 10 क्रांति गौड़, 11 नंदनी शर्मा