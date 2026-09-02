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टेस्ट सीरीज़ से पहले न्यूज़ीलैंड में तीन चार-दिवसीय मैच खेलेगा भारत ए

ये चार दिवसीय मुक़ाबले भारतीय टीम के न्यूज़ीलैंड दौरे के वनडे और T20 सीरीज़ के साथ चलेंगे

Cricinfo स्टाफ़
Published: Sep 2, 2026, 9:10 AM (35 mins ago)
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भारत ए की टीम 24 अक्तूबर से 10 नवंबर के बीच न्यूज़ीलैंड में न्यूज़ीलैंड ए के ख़िलाफ़ तीन चार-दिवसीय मैच खेलेगी। यह दौरा नवंबर के अंत में होने वाली न्यूज़ीलैंड और भारत की दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ से ठीक पहले आयोजित किया जाएगा।
भारत ए के ये मुक़ाबले, भारतीय टीम के न्यूज़ीलैंड दौरे के वनडे और T20 सीरीज़ के साथ चलेंगे। इस दौरे में तीन टेस्ट मैचों के साथ पांच T20 अंतरराष्ट्रीय और पांच वनडे मैच शामिल हैं, जिनकी शुरुआत 22 अक्तूबर से होगी और यह कार्यक्रम 15 नवंबर तक चलेगा।
दोनों टेस्ट मैच 19 से 23 नवंबर (वेलिंगटन) और 27 नवंबर से 1 दिसंबर (क्राइस्टचर्च) तक खेले जाएंगे। वहीं पहला ए मैच 24 से 27 अक्तूबर (लिंकन), दूसरा 31 अक्तूबर से 3 नवंबर (क्राइस्टचर्च) और तीसरा 7 से 10 नवंबर (लिंकन) तक खेला जाएगा।
यह ए सीरीज़ दोनों देशों के घरेलू क्रिकेट सत्र के साथ भी टकराएगी। भारतीय खिलाड़ियों के लिए इसका टकराव रणजी ट्रॉफ़ी से होगा, जिसकी शुरुआत 11 अक्तूबर से हो रही है। ऐसे में जो खिलाड़ी न्यूज़ीलैंड दौरे पर जाएंगे, वे अपनी घरेलू टीमों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे।
न्यूज़ीलैंड के खिलाड़ियों के लिए फोर्ड ट्रॉफ़ी (वनडे टूर्नामेंट) 28 अक्तूबर से 12 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद 19 नवंबर से प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट प्लंकेट शील्ड शुरू होगी।
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) अंक तालिका को ध्यान में रखते हुए, दोनों टीमें इस ए सीरीज़ को टेस्ट सीरीज़ की अहम तैयारी के रूप में देखेंगी।
न्यूज़ीलैंड फ़िलहाल अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है और उसकी स्थिति भारत से बेहतर है। इस चक्र में उन्हें दिसंबर-जनवरी में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है। इसके अलावा उन्हें श्रीलंका के ख़िलाफ़ घरेलू और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ विदेशी सीरीज़ भी खेलनी है।
भारत फ़िलहाल पांचवें स्थान पर है। उन्हें इस WTC चक्र में अपने अभियान का समापन करने के लिए जनवरी-फ़रवरी में घरेलू मैदान पर मौज़ूदा शीर्ष टीम ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलनी है।
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