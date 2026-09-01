अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में सैमसन और बुमराह की वापसी

टीम में युवा बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी ने अपनी जगह को बरक़रार रखा है। वहीं विकेटकीपर के रूप में सैमसन के अलावा इशान किशन भी टीम का हिस्सा हैं। ऑलराउंड विभाग में अक्षर के अलावा शिवम दुबे भी शािल हैं। जबकि स्पिन विभाग की ज़िम्मेदारी वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई के कंधों पर होगी। वरुण चोट के चलते इंग्लैंड के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ से बीच में ही बाहर हो गए थे और ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भारतीय दल से भी उन्हें बाहर होना पड़ा था।

बाएं घुटने में चोट के चलते बुमराह इंग्लैंड के ख़िलाफ़ तीसरे ODI और इसके बाद श्रीलंका के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ से भी वह बहर हो गए थे। जबकि राणा और वॉशिंगटन को इंग्लैंड दौरे के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी। वहीं रेड्डी को अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ जून में ODI सीरीज़ के दौरान क्वाड्रिसेप इंजरी हुई थी।

इस सीरीज़ के सभी तीन मुक़ाबले दिल्ली में खेले जाएंगे। पहला मैच 13 सितंबर (रविवार) को होगा, जबकि दूसरा मैच 15 सितंबर (मंगलवार) और तीसरा मुक़ाबला 17 सितंबर (गुरुवार) को खेला जाएगा।