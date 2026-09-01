अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में सैमसन और बुमराह की वापसी
अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ तीन मैचों की T20 सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में बुमराह, वॉशिंगटन और हर्षित राणा को भी शामिल किया गया है
संजू सैमसन की फिर से भारतीय टीम में वापसी हुई है। ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हुए T20 सीरीज़ के दौरान सैमसन को टीम में शामिल नहीं किया गया था। सैमसन के अलावा अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने भी वापसी की है।
चोट से वापसी कर रहे नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा का चयन फ़िटनेस के अधीन है। भारत ने अपना पिछली T20 सीरीज़ ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ खेली थी। उस दल में से प्रिंस यादव, मयंक यादव, हर्ष दुबे, प्रभसिमरण सिंह और रिंकू सिंह को टीम में जगह नहीं बनी है।
टीम में युवा बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी ने अपनी जगह को बरक़रार रखा है। वहीं विकेटकीपर के रूप में सैमसन के अलावा इशान किशन भी टीम का हिस्सा हैं। ऑलराउंड विभाग में अक्षर के अलावा शिवम दुबे भी शािल हैं। जबकि स्पिन विभाग की ज़िम्मेदारी वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई के कंधों पर होगी। वरुण चोट के चलते इंग्लैंड के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ से बीच में ही बाहर हो गए थे और ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भारतीय दल से भी उन्हें बाहर होना पड़ा था।
बाएं घुटने में चोट के चलते बुमराह इंग्लैंड के ख़िलाफ़ तीसरे ODI और इसके बाद श्रीलंका के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ से भी वह बहर हो गए थे। जबकि राणा और वॉशिंगटन को इंग्लैंड दौरे के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी। वहीं रेड्डी को अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ जून में ODI सीरीज़ के दौरान क्वाड्रिसेप इंजरी हुई थी।
इस सीरीज़ के सभी तीन मुक़ाबले दिल्ली में खेले जाएंगे। पहला मैच 13 सितंबर (रविवार) को होगा, जबकि दूसरा मैच 15 सितंबर (मंगलवार) और तीसरा मुक़ाबला 17 सितंबर (गुरुवार) को खेला जाएगा।
अफ़ग़ानिस्तान सीरीज़ के लिए भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी*, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा*