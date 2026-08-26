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बुमराह को पछाड़ पहली बार शीर्ष टेस्ट गेंदबाज़ बने स्टार्क

स्टार्क ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मकाय टेस्ट में 12 रन देकर छह और 39 रन देकर चार विकेट हासिल किए

Cricinfo स्टाफ़
Published: Aug 26, 2026, 9:50 AM (6 hrs ago)
Mitchell Starc was named player of the match and the series, Australia vs Bangladesh, 2nd Test, Mackay, 2nd day, August 23, 2026

मकाए टेस्ट में स्टार्क ने 10 विकेट हासिल किए  •  Getty Images

मकाय में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ दूसरे टेस्ट में मिचेल स्टार्क के 10 विकेट हॉल ने उन्हें ICC की पुरुष टेस्ट गेंदबाज़ी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचा दिया है। जसप्रीत बुमराह को पछाड़ते हुए स्टार्क पहली बार अपने करियर में टेस्ट गेंदबाज़ी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे हैं।
मकाय में ऑस्ट्रेलिया की पारी और 51 रन से जीत में स्टार्क ने 12 रन देकर छह और 39 रन देकर चार विकेट हासिल किए थे। उन्हें रैंकिंग में दो स्थान का फ़ायदा हुआ है। बुमराह अब दूसरे स्थान पर हैं और मैट हेनरी तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं।
मकाय में 25 रन देकर तीन और 10 रन देकर तीन विकेट हासिल करने वाले पैट कमिंस रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि नेथन लायन दो स्थान के फ़ायदे के साथ शीर्ष 10 में पहुंच गए हैं। मकाय टेस्ट की दूसरी पारी में लायन ने तीन विकेट हासिल किए थे।
टेस्ट वापसी पर आठ विकेट झटकने वाले ऑली रॉबिंसन को भी रैंकिंग में बड़ा फ़ायदा हुआ है और वह 15 स्थान के छलांग के साथ 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। हेडिंग्ली में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पारी और 103 रन की जीत में जॉश टंग ने भी आठ विकेट हासिल किए थे और वह 16 स्थान की छलांग के साथ 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
गॉल में भारत की जीत के बावजूद असिता फ़र्नांडो और प्रभात जयसूर्या को पांच स्थान का फ़ायदा हुआ है और ये दोनों खिलाड़ी क्रमश: 15वें और 16वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इस मुक़ाबले में असिता ने छह और जयसूर्या ने सात विकेट हासिल किए थे।
बल्लेबाज़ी में लीड्स में 91 रनों की पारी खेलने वाले हैरी ब्रूक शीर्ष स्थान पर बरक़रार हैं, जबकि ऋषभ पंत छह स्थान के फ़ायदे के साथ दोबारा शीर्ष 10 में पहुंच गए हैं। वह छह स्थान की छलांग के साथ सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं। गॉल में श्रीलंका के ख़िलाफ़ पंत ने 39 और 66 रनों की पारी खेली थी।
गॉल में कम स्कोर के बाद कामिंडु मेंडिस और यशस्वी जायसवाल शीर्ष 10 से बाहर हो गए हैं।
Mitchell StarcJasprit BumrahPat CumminsNathan LyonOllie RobinsonRishabh Pant

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