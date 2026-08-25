क्या किसी ने पहले दो टेस्ट में लिए हैं मानव सुथार से अधिक विकेट?
टेस्ट में किस तेज़ गेंदबाज़ ने किया है अब तक बांग्लादेश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
मानव सुथार के नाम उनके पहले दो टेस्ट के बाद 17 विकेट थे। क्या यह रिकॉर्ड है? भारत से अरविंद साठे ने पूछा
बाएं हाथ के भारतीय स्पिनर मानव सुथार ने जून में मुल्लांपुर में
अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ़ डेब्यू पर सात विकेट लेने के बाद पिछले सप्ताह गॉल में श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी 10 विकेट चटकाए जिससे दो टेस्ट के बाद उनके नाम 17 विकेट हो गए। उनसे ज़्यादा विकेट 11 गेंदबाज़ों ने लिए हैं, जबकि पांच अन्य गेंदबाज़ों के नाम भी 17 विकेट हैं। सूची में सबसे ऊपर एक और भारतीय लेगस्पिनर नरेंद्र हिरवानी हैं, जिन्होंने 24 विकेट लिए थे। इसमें उनके डेब्यू पर 136 रन देकर 16 विकेट के रिकॉर्ड गेंदबाज़ी प्रदर्शन का बड़ा योगदान था, जो उन्होंने 1988 में चेन्नई में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ़ किया था। एलेक बेडसर ने 22 विकेट लिए थे, जबकि बॉब मैसी और इस टेस्ट में गॉल में खेल रहे प्रभात जयसूर्या ने 21-21 विकेट लिए थे।
अब तक सुथार के विकेट 11.35 की औसत से आए हैं। हिरवानी के विकेटों की औसत 10.71 और बेडसर की 10.82 थी। भारत के एक और मौजूदा बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल ने अपने पहले दो टेस्ट में 9.44 की औसत से 18 विकेट लिए थे। सुथार का तीसरा टेस्ट कोलंबो में इस लेख के प्रकाशित होने के समय चल रहा होना चाहिए। तीन टेस्ट के बाद हिरवानी के नाम 31 विकेट थे, जबकि जयसूर्या और ऑस्ट्रेलिया के चार्ल्स टर्नर के 29-29 और अक्षर तथा ऑस्ट्रेलिया के रॉडनी हॉग के 27-27 विकेट थे।
टेस्ट की पहली ही गेंद पर बल्लेबाज़ कितनी बार आउट हुआ है, जैसा कि हेडिंग्ले में अज़ान अवैस के साथ हुआ? इंग्लैंड से निक प्रीस्टली ने पूछा
दुर्भाग्यशाली
अज़ान अवैस पिछले सप्ताह हेडिंग्ले में मैच की पहली गेंद पर ओली रॉबिन्सन द्वारा एलबीडब्ल्यू किए गए। वह टेस्ट मैच की पहली गेंद पर आउट होने वाले 36वें बल्लेबाज़ बने। भारत के सुनील गावस्कर और बांग्लादेश के हनान सरकार तीन-तीन बार इस तरह आउट हुए हैं। सरकार को हर बार वेस्टइंडीज़ के पेड्रो कॉलिन्स ने आउट किया था।
अवैस इंग्लैंड में टेस्ट की पहली गेंद पर आउट होने वाले केवल पांचवें बल्लेबाज़ हैं। उनसे पहले इंग्लैंड के टॉम हेवर्ड (1907), ऑस्ट्रेलिया के वॉरेन बार्डस्ले (1926), गावस्कर (1974) और डैरेन गंगा (2007) इस तरह आउट हुए थे। हालांकि, इंग्लैंड में इन पिछले सभी मामलों में यह किसी सीरीज़ की पहली गेंद नहीं थी। पाकिस्तान की ओर से इससे पहले केवल मोहसिन ख़ान टेस्ट की पहली गेंद पर आउट हुए थे। उन्हें 1983 में जालंधर में खेले गए
एकमात्र टेस्ट की पहली गेंद पर कपिल देव ने एलबीडब्ल्यू किया था।
यशस्वी जायसवाल कोलंबो में अपना 31वां टेस्ट खेल रहे हैं और अब तक उनके सभी टेस्ट अलग-अलग मैदानों पर हुए हैं। क्या यह रिकॉर्ड है? कन्नन केपी ने फ़ेसबुक के ज़रिए पूछा
आप सही हैं कि भारतीय सलामी बल्लेबाज़
यशस्वी जायसवाल अपना 31वां टेस्ट खेल रहे हैं और उनके अब तक के सभी टेस्ट अलग-अलग मैदानों पर हुए हैं। लेकिन वह अभी रिकॉर्ड धारक नहीं हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपने पहले 32 टेस्ट अलग-अलग मैदानों पर खेले थे, जबकि संजय मांजरेकर इससे एक कदम आगे हैं। उन्होंने अपने पहले 33 टेस्ट अलग-अलग मैदानों पर खेले थे।
भारत को नवंबर में न्यूज़ीलैंड में दो टेस्ट और उसके बाद जनवरी से ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ घर में पांच टेस्ट की सीरीज़ खेलनी है। जायसवाल ने अभी तक न्यूज़ीलैंड में कोई टेस्ट नहीं खेला है और नागपुर में भी उनका कोई टेस्ट नहीं हुआ है, जहां ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पहला टेस्ट होना है। इसलिए अगर वह इन सभी मैचों में टीम का हिस्सा रहते हैं, तो चेन्नई में दूसरे टेस्ट से पहले उनके नाम 34 टेस्ट हो जाएंगे और वह इस मामले में नया रिकॉर्ड बना देंगे। चेन्नई में वह पहले एक टेस्ट खेल चुके हैं, जो सितंबर 2024 में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ था।
हसन महमूद ने डार्विन में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ नौ विकेट लिए। टेस्ट में किसी बांग्लादेशी तेज़ गेंदबाज़ के सबसे अच्छे मैच आंकड़े क्या हैं? बांग्लादेश से हसीबुल सिद्दीक़ी ने पूछा
टेस्ट में बांग्लादेशी स्पिनरों के 10 या उससे ज़्यादा विकेट लेने के आठ मामले हैं। इनमें मेहदी हसन के तीन और शाकिब अल हसन तथा तैजुल इस्लाम के दो-दो मामले शामिल हैं।
देवदत्त पड़िक्कल के पहले तीन टेस्ट में तीन अलग-अलग कप्तान थे। क्या यह सबसे लंबी ऐसी सीरीज़ है? स्वप्निल फड़के ने फ़ेसबुक के ज़रिए पूछा
देवदत्त पड़िक्कल ने 2024 में धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ़ भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया था। उस समय रोहित शर्मा कप्तान थे। उसी साल बाद में उन्होंने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अपना दूसरा टेस्ट खेला, जिसमें जसप्रीत बुमराह कप्तान थे। इसके बाद पड़िक्कल 21 महीने तक टीम से बाहर रहे, लेकिन इस महीने की शुरुआत में गॉल में श्रीलंका के खिलाफ़ पहले टेस्ट में शानदार वापसी की और 167 तथा 44 रन बनाए। इस बार कप्तान शुभमन गिल थे।
यह जानना काफ़ी हैरान करने वाला था कि तीन ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने अपने पहले पांच टेस्ट अलग-अलग कप्तानों के नेतृत्व में खेले। इनमें अप्रैल 1899 से जनवरी 1906 के बीच साउथ अफ़्रीका के विलियम शैल्डर्स, महान वेस्टइंडीज़ बल्लेबाज़ जॉर्ज हेडली और 1958 तथा 1959 में भारत के चंदू बोर्डे शामिल हैं। हेडली के मामले में उनके पहले टेस्ट सीरीज़ में एक अजीब स्थिति बनी थी। 1929-30 में इंग्लैंड के खिलाफ़ उस सीरीज़ के सभी चार टेस्ट में मेज़बान टीम ने अलग-अलग स्थानीय कप्तान चुने थे।
ऐसे 17 अन्य खिलाड़ी भी रहे हैं, जिनके पहले चार टेस्ट अलग-अलग कप्तानों के नेतृत्व में हुए। इनमें इंग्लैंड के मशहूर बल्लेबाज़ सीबी फ्राई भी शामिल हैं, जिनकी कप्तानी क्रमशः टिम ओ'ब्रायन, लॉर्ड हॉक, डब्ल्यूजी ग्रेस और आर्ची मैकलारेन ने की थी। साउथ अफ़्रीका के विकेटकीपर अर्नेस्ट "बार्बर्टन" हॉलिवेल ने कुल आठ टेस्ट खेले। इनमें से तीन में उन्होंने ख़ुद कप्तानी की और बाक़ी पांच में पांच अलग-अलग कप्तानों के नेतृत्व में खेले।
ऊपर दिए गए कुछ जवाबों में Cricinfo की स्टैट्स टीम के शिवा जयरामन ने मदद की।
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