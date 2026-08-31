बर्मिंघम टेस्ट से पहले पाकिस्तानी दल और सपोर्ट स्टाफ़ में हो सकता है बड़ा बदलाव

इमाम-उल-हक़ की लॉर्ड्स टेस्ट में आगे खेलने की गुंजाइश कम

इमरान के बेटों के इंटरव्यू को लेकर PCB ने स्काई स्पोर्ट्स से की शिकायत

रॉबिंसन और टंग ने पंजा लेने के बाद गेंद को काटकर आपस में बांटा

Cricinfo ने आधिकारिक प्रतिक्रिया के लिए PCB से संपर्क किया है। इंग्लैंड तीन मैचों की सीरीज़ में पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुका है।