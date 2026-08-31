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बर्मिंघम टेस्ट से पहले पाकिस्तानी दल और सपोर्ट स्टाफ़ में हो सकता है बड़ा बदलाव

टेस्ट कोच सरफराज़ अहमद की जगह सीमित ओवर के कोच माइक हेसन ले सकते हैं, जो पहले से ही इंग्लैंड में हैं

Danyal Rasool
दन्याल रसूल
Published: Aug 31, 2026, 3:10 PM (38 mins ago)
Pakistan head coach Sarfaraz Ahmed and bowling coach Umar Gul chat, England vs Pakistan, Leeds, August 17, 2026

पाकिस्तान के मुख्य कोच सरफराज़ अहमद और गेंदबाज़ी कोच उमर गुल के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है  •  PA Photos/Getty Images

लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB), दल और मैनेजमेंट दोनों में बड़े बदलाव करने पर विचार कर रहा है। Cricinfo को पता चला है कि कई खिलाड़ी सोमवार को इंग्लैंड के लिए रवाना होने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान 9 सितंबर से एजबेस्टन में शुरू होने वाले तीसरे और आख़िरी टेस्ट के लिए अपने विकल्प मज़बूत करना चाहता है।
हेडिंग्ली के पहले टेस्ट में मिली हार भी एकतरफ़ा थी, लेकिन PCB ने उस समय कोई बड़ा बदलाव नहीं किया था। इसकी एक वजह पहले और दूसरे टेस्ट के बीच कम समय होना भी था। उस टेस्ट में हारने वाली टीम में सिर्फ़ एक बदलाव हुआ था और कार्यवाहक कप्तान सलमान आग़ा की जगह नियमित कप्तान बाबर आज़म की वापसी हुई थी। लेकिन लॉर्ड्स में एक और कमज़ोर प्रदर्शन के बाद बोर्ड को बड़े बदलाव की ज़रूरत महसूस हुई है।
पाकिस्तान के सफ़ेद गेंद के कोच माइक हेसन आधिकारिक दौरे पर पहले से ही लंदन में हैं। हालांकि उनका यह दौरा लॉर्ड्स टेस्ट के नतीजे से पहले ही तय था, लेकिन अब ऐसी अटकलें तेज़ हो गई हैं कि उन्हें कम से कम तीसरे टेस्ट के लिए अंतरिम तौर पर टेस्ट टीम की कोचिंग की ज़िम्मेदारी दी जा सकती है। Cricinfo को पता चला है कि सपोर्ट स्टाफ़ के सदस्य और कुछ अन्य खिलाड़ी भी उनके साथ इंग्लैंड में जुड़ने वाले हैं।
यह सब वर्तमान टेस्ट मुख्य कोच सरफराज़ अहमद और गेंदबाज़ी कोच उमर गुल के भविष्य को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच हो रहा है। सरफराज़ को टेस्ट टीम का कोच बने तीन महीने से कुछ ज़्यादा ही समय हुआ है, लेकिन उनके कार्यकाल में पाकिस्तान का प्रदर्शन ख़राब रहा है और टीम ने उनके नेतृत्व में छह में से पांच टेस्ट गंवाए हैं। इस दौरान पाकिस्तान ने अपने टेस्ट कप्तान शान मसूद को हटा दिया और उनकी जगह बाबर को कप्तान बनाया है।
हालांकि, नाराज़गी सिर्फ कोचिंग स्टाफ़ तक सीमित नहीं है। माना जा रहा है कि इमाम-उल-हक़ का दोनों पारियों में बल्लेबाज़ी के लिए मैदान पर नहीं आना बोर्ड के कई अधिकारियों को पसंद नहीं आया। PCB की पहले दिन जारी जानकारी के मुताबिक, उनकी पिंडली में मामूली चोट थी और इसके बाद वह टेस्ट के बाक़ी हिस्से में मैदान पर नहीं उतरे। हालांकि, चौथे दिन सुबह कुछ लोगों की आलोचना के बाद वह बाक़ी टीम के साथ अभ्यास करने के लिए मैदान पर आए। लेकिन वह हल्की थ्रोडाउन गेंदों पर बल्लेबाज़ी का अभ्यास करते समय साफ़ तौर पर लंगड़ाते हुए दिखाई दिए। उस समय टीवी कॉमेंट्री कर रहे स्टुअर्ट ब्रॉड ने उनकी कड़ी आलोचना की और इसे "सिर्फ़ दिखावा" बताया। डेविड वॉर्नर ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में उनकी आलोचना की।
Cricinfo ने बताया था कि उनकी चोट इतनी ठीक हो सकती है कि वह तीसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध रहें, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि PCB उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने का फ़ैसला कर सकता है। मोहम्मद रिज़वान को लेकर भी ऐसी ही अटकलें हैं। उनकी छोटी पारी का अंत एक अजीबोगरीब शॉट के साथ हुआ, जब उन्होंने अंदर की ओर आती गेंद पर स्लॉग खेलने की कोशिश की और LBW आउट हो गए। इस दौरे में वह बार-बार इसी तरह का शॉट खेल चुके हैं और उन्हें इसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। यह उनके बल्लेबाजी फ़ॉर्म में गिरावट का भी संकेत है।
Cricinfo ने आधिकारिक प्रतिक्रिया के लिए PCB से संपर्क किया है। इंग्लैंड तीन मैचों की सीरीज़ में पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुका है।
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दन्याल रसूल Cricinfo के पाकिस्तान संवाददाता हैं. @Danny61000

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