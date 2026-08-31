पाकिस्तान ने टेस्ट दल से रिज़वान, आग़ा सहित सात खिलाड़ियों को किया बाहर
सात खिलाड़ियों के साथ ही सरफ़राज़ अहमद और उमर गुल को भी रिलीज़ कर दिया गया है और माइक हेसन को टेस्ट कोचिंग दल में शामिल किया गया है
इंग्लैंड के ख़िलाफ़ तीसरे और अंतिम टेस्ट से के लिए पाकिस्तान ने अपना लगभग आधा दल बदल दिया है और इसके साथ ही मुख्य कोच सरफ़राज़ अहमद और गेंदबाज़ी कोच उमर गुल को रिलीज़ कर दिया है।
यह क़दम इतना बड़ा है कि पाकिस्तान ने अपने दल में पांच अनकैप्ड खिलाड़ियों को शामिल किया है और दल में शामिल किए गए अन्य दो खिलाड़ियों सईम अयूब और अब्दुल्लाह फ़ज़ल ने मिलकर कुल 10 टेस्ट ही खेले हैं। सफ़ेद गेंद के मुख्य कोच माइक हेसन और गेंदबाज़ी कोच ऐश्ले नोफ़के टेस्ट कोचिंग दल में शामिल किए गए हैं।
दल से बाहर किए गए सात खिलाड़ियों में मोहम्मद रिज़वान, इमाम-उल-हक़, सलमान अली आग़ा, अली उस्मान, आमिर जमाल, अवैस ज़फ़र और ख़ुर्रम शहज़ाद शामिल हैं। 9 सितंबर से शुरू होने वाले बर्मिंघम टेस्ट के लिए दल में शामिल होने वाले पांच अनकैप्ड खिलाड़ी अराफ़ात मिन्हास, मोहम्मद इमरान जूनियर, साद बेग, मोहम्मद इमरान रंधावा और रज़ाउल्लाह शामिल हैं।
पिछले महीने ही जमाल को कैरिबियाई और UK टेस्ट दौरों के लिए टेस्ट दल में शामिल किया गया था जबकि उस्मान और ज़फ़र को पहली बार टेस्ट दल में बुलावा भेजा गया था। जमाल और ज़फ़र को वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ टरूबा में खेले गए पहले टेस्ट में ही सिर्फ़ मौक़ा दिया गया था लेकिन अधिक हैरान करने वाली बात यह है कि हेडिंग्ली टेस्ट की दूसरी पारी में पंजा निकालने वाले उस्मान को वापस घर भेजने का फ़ैसला किया गया है।
बल्लेबाज़ी में लचर प्रदर्शन के चलते रिज़वान की जगह को लेकर सवाल उठ रहे थे, हालांकि स्टंप्स के पीछे उन्होंने विकेटकीपिंग से प्रभावित किया था। रिज़वान ने लॉर्ड्स में 7 और एक जबकि हेडिंग्ली में 12 और 41 रनों की पारी खेली थी। वेस्टइंडीज़ में तीन पारियों में रिज़वान ने मात्र 41 रन बनाए थे। पिंडली में चोट के चलते इमाम लॉर्ड्स में दोनों पारियों में बल्लेबाज़ी के लिए नहीं आए।
हालांकि, चौथे दिन सुबह कुछ लोगों की आलोचना के बाद वह बाक़ी टीम के साथ अभ्यास करने के लिए मैदान पर आए। लेकिन वह हल्की थ्रोडाउन गेंदों पर बल्लेबाज़ी का अभ्यास करते समय साफ़ तौर पर लंगड़ाते हुए दिखाई दिए। उस समय टीवी कॉमेंट्री कर रहे स्टुअर्ट ब्रॉड ने उनकी कड़ी आलोचना की और इसे "सिर्फ़ दिखावा" बताया। डेविड वॉर्नर ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में उनकी आलोचना की।
पाकिस्तान के T20I कप्तान आग़ा हेडिंग्ली टेस्ट में कार्यवाहक कप्तान थे लेकिन लॉर्ड्स में बाबर आज़म की वापसी के बाद उन्हें एकादश से बाहर जाना पड़ा।
अयूब ने T20 विश्व कप के बाद से पाकिस्तान के लिए एक भी मैच नही खेला है लेकिन उनकी फ़िटनेस से संबंधित चिंताओं के चलते उन्हें सभी प्रारूप में चयन से दूर रखा गया था। अयूब इस समय CPL में जमैक किंग्समेन के लिए खेल रहे हैं और पिछले सप्ताह पैट्रियट्स के ख़िलाफ़ उन्होंने शतक लगाया था। लेकिन जनवरी 2025 में अपने पिछले टेस्ट के बाद से उन्होंने दो प्रथम श्रेणी मैच ही खेले हैं जो कि उन्होंने पिछले साल क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में खेला था।
अनकैप्ड खिलाड़ियों में बाएं हाथ के स्पिनर मिन्हास एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला है। इस साल मई में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ODI में डेब्यू किया था और स्पिन को मददगार पिच में उन्होंने प्लेयर ऑफ़ द मैच का अवॉर्ड हासिल किया था।
कराची में जन्मे विकेटकीपर बल्लेबाज़ बैग़ क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के पिछले संस्करण में प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट रहे थे और वह सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ थे। ग़ाज़ी ग़ौरी की मौजूदगी में वह दल में दूसरे विकेटकीपर हैं जो कि टेस्ट दल में बांग्लादेश सीरीज़ से ही शामिल हैं।
तीन अनकैप्ड गेंदबाज़ों में रंधावा सबसे अनुभवी हैं जिन्होंने कुल 58 प्रथम श्रेणी मुक़ाबले हैं। रज़ाउल्लाह ने पिछले सीज़न प्रथम श्रेणी डेब्यू किया था और उन्होंने कुल आठ मैच खेले हैं। इमरान जूनियर जिन्होंने नवंबर 2022 में प्रथम श्रेणी डेब्यू किया था उन्होंने पिछले तीन सीज़न में मात्र आठ प्रथम श्रेणी मुक़ाबले खेले हैं।
मौजूद कोचिंग सेट अप में सरफ़राज़ को अप्रैल में ही बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ से पहले नियुक्त किया गया था और इस भूमिका में उनकी यह मात्र तीसरी सीरीज़ थी। उमर गुल भी उसी समय पाकिस्तान के कोचिंग दल का हिस्सा बने थे।
बर्मिंघम टेस्ट के लिए पाकिस्तान का दल: बाबर आज़म (कप्तान), अब्दुल्लाह फ़ज़ल, अराफ़ात मिन्हास, अज़ान अवैस, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इमरान जूनियर, मोहम्मद ग़ाज़ी ग़ौरी (विकेटकीपर), रज़ाउल्लाह, साद बेग (विकेटकीपर), सईम अयूब, साजिद ख़ान, सऊद शकील, शान मसूद और उबैद शाह
एहसान इफ़्तिख़ार नागी लाहौर में रहने वाले पत्रकार हैं।