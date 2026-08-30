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इमाम-उल-हक़ की लॉर्ड्स टेस्ट में आगे खेलने की गुंजाइश कम

बाएं हाथ के बल्लेबाज़ को ग्रेड-1 टियर के बाद 10 दिन आराम की सलाह, पाकिस्तान के लिए सीरीज़ बराबर करना और मुश्किल

अहसन इफ़्तिख़ार नेगी
Published: Aug 30, 2026, 8:26 AM (1 hr ago)
Imam-ul-Haq's left calf needed attention, England vs Pakistan, 1st Test, Leeds, 1st day, August 19, 2026

Imam-ul-Haq को हेडिंग्ले टेस्ट के दौरान बाईं पिंडली में लगी थी चोट  •  AFP/Getty Images

इमाम-उल-हक़ के लॉर्ड्स टेस्ट में आगे खेलने की संभावना नहीं के बराबर है। उन्हें बाएं पैर की पिंडली में ग्रेड-1 टियर हुआ है और डॉक्टरों ने उन्हें 10 दिन आराम करने की सलाह दी है। Cricinfo को मिली जानकारी के मुताबिक़ बाएं हाथ के इस टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज़ को पहले दिन का खेल ख़त्म होने के बाद स्कैन के लिए ले जाया गया था। इसी जांच के बाद उनकी चोट की गंभीरता का पता चला।
पहले दिन चाय के बाद इमाम मैदान पर नहीं उतरे और उसके बाद से इस टेस्ट में उन्होंने कोई भूमिका नहीं निभाई है। उनकी जगह सलमान अली आग़ा सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैदान पर हैं।
दूसरे दिन पाकिस्तान की पहली पारी में भी इमाम बल्लेबाज़ी करने नहीं आए थे। जहां इंग्लैंड की पहली पारी में बनाए गए 290 के जवाब में पाकिस्तान की पहली पारी सिर्फ़ 38 ओवर में 110 रन पर सिमट गई थी।
दूसरे दिन लॉर्ड्स में खेल शुरू होने से पहले पाकिस्तान ने कहा था कि इमाम का इस मैच में आगे खेलना उनकी "बाएं पिंडली की मांसपेशी में खिंचाव" के इलाज पर निर्भर करेगा।
तीसरे दिन का खेल ख़त्म होने के बाद जब तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद अली से इमाम की चोट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सवाल को टालते हुए कहा था, "मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा। मुझे उनकी स्थिति के बारे में पता है, लेकिन टीम का मेडिकल पैनल आपको इसके बारे में बेहतर जानकारी दे सकता है।"
इमाम को यह पिंडली की चोट हेडिंग्ले टेस्ट में बल्लेबाज़ी करते समय लगी थी। पाकिस्तान वह टेस्ट पारी और 103 रन से हार गया था। उस टेस्ट की पहली पारी के दौरान टीम के मेडिकल पैनल ने इमाम का इलाज किया था। 42 रन की अपनी पारी के दौरान उनकी बाईं पिंडली पर पट्टी भी बांधी गई थी। इसी पारी में उन्होंने अब्दुल्लाह शफ़ीक़ के साथ तीसरे विकेट के लिए 91 रन की साझेदारी की थी। हालांकि, इसके बाद पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ़ 171 रन पर ढेर हो गई थी।
दूसरी पारी में इमाम का उपलब्ध न होना पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा झटका होगा। टीम इस समय सीरीज़ बराबर करने के लिए एक बेहद मुश्किल लक्ष्य का पीछा कर रही है। तीसरे दिन बारिश के कारण खेल प्रभावित होने के बावजूद इंग्लैंड ने डैन लॉरेंस की शानदार 66 गेंदों में नाबाद 50 रन की पारी की बदौलत 357 रन की बढ़त हासिल कर ली है।
अगर पाकिस्तान लॉर्ड्स टेस्ट हार जाता है, तो इंग्लैंड दिसंबर 2024 के बाद पहली बार कोई टेस्ट सीरीज़ जीतेगा। वहीं पाकिस्तान की यह पिछले 10 विदेशी टेस्ट मैचों में नौवीं हार होगी।
यह इंग्लैंड में पाकिस्तान की लगातार दूसरी टेस्ट सीरीज़ हार भी होगी। इससे पहले 2020 में COVID-19 से प्रभावित दौरे पर पाकिस्तान 1-0 से सीरीज़ हार गया था।
सीरीज़ का तीसरा और आख़िरी टेस्ट 9 सितंबर से बर्मिंघम में खेला जाएगा। यानी इमाम के पास अपनी पिंडली की चोट से उबरने के लिए पर्याप्त समय है।
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Ahsan Iftikhar Nagi is a cricket journalist based in Lahore

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