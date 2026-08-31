वैभव सूर्यवंशी होने का रोमांच और जोखिम

ईस्ट ज़ोन के कप्तान किशन शायद अपने सीनियर खिलाड़ियों से डटकर खेलने और क्रीज़ पर समय बिताने की सलाह अक्सर सुनते रहे होंगे। यह भी कि मुश्किल स्पेल में अनुशासन का परिचय देना होता है और इस बात का भी आकलन करना होता है कि कब जोखिम लेने का सही समय है। शमी ने भी 15 वर्षीय खिलाड़ी के कंधे पर अपना हाथ रखा था।

पहले घंटे के खेल में सूर्यवंशी ने मौक़ा मिलते ही आक्रामक खेल दिखाया था। थोड़ी ही देर पहले ही उन्होंने सारांश जैन को वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ते हुए 42 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। लेकिन इस चर्चा के बाद अगली आठ गेंदों पर सूर्यवंशी ने संभलकर बल्लेबाज़ी की। वह गेंदों को छोड़ने का प्रयास कर रहे थे और इनसाइड द लाइन खेलने की कोशिश कर रहे थे ताकि स्विंग होती गेंदों को छोड़ सकें और फ़ुलर गेंदों पर फ़ॉरवर्ड डिफ़ेंस कर सकें।

लेकिन इससे पहले कि कोई यह निष्कर्ष निकाल पाता कि किशन और शमी उन्हें यही सलाह देकर गए थे, सूर्यवंशी ने एक बार फिर आक्रमण शुरू कर दिया। आर्यन पांडे की लेंथ गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर थ्रू द लाइन खेला। गेंद जितनी दूर गई थी, उससे ज़्यादा ऊपर गई। लेकिन इसके बावजूद सीधी बाउंड्री को क्लियर करने में गेंद सफल रही।

अगर सूर्यवंशी को भाग्य का साथ नहीं मिला होता तो वह दिन की दूसरी ही गेंद पर पवेलियन लौट गए थे। यश ठाकुर की गेंद को शरीर से दूर खेलने के प्रयास में उनके बल्ले ने बाहरी किनारा लिया था, लेकिन सूर्यवंशी भाग्यशाली रहे कि विकेटकीपर बल्लेबाज़ आर्यन जुयाल इस बात का ठीक अंदाज़ा नहीं लगा पाए थे कि उन्हें कितना पीछे खड़ा होना चाहिए। अगर गेंद कैरी कर जाती तो एक बार फिर यह चर्चा शुरू हो सकती थी कि वह लाल गेंद की क्रिकेट में अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सूर्यवंशी क्रीज़ पर बने रहे और जल्द ही उनके आक्रामक खेल ने एक बार फिर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

बल्ले का किनारा लगने के थोड़ी देर बाद ही सूर्यवंशी ने स्टेप आउट किया और शॉर्ट गेंद को प्वाइंट के ऊपर से शॉट मारने की कोशिश की। ओवर से ठीक पहले ठाकुर ने शॉर्ट स्क्वेयर लेग पर फ़ील्डर तैनात किया था, शायद शॉर्ट गेंद डालने के पीछे यह कारण रहा होगा कि वह चाहते होंगे कि सूर्यवंशी अपने दाहिने कंधे के ऊपर से पुल शॉट खेलें।

लेकिन सूर्यवंशी ने इस गेंद को खेलने के लिए दूसरा तरीका अपनाया और गेंद की लाइन के अंदर रहते हुए स्टेप आउट करते हुए उन्होंने प्वाइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास किया। हालांकि सूर्यवंशी शॉट पर लेट हो गए थे और बीट भी हो गए, लेकिन उनका इंटेंट साफ़ था। उन्होंने अभी पारी की शुरुआत की थी और एक बार आउट होने से भी बचे थे लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रक्षात्मक क्रिकेट खेलने के बजाय आक्रामक रुख़ अपनाने का ही फ़ैसला किया।

अपनी पारी में सूर्यवंशी ने अधिकांश समय यही रुख़ अपनाए रखा, लेकिन इसमें कुछ पारंपरिक शॉट भी शामिल थे। जब ठाकुर ने रूम दिया तब उन्होंने कवर के बीच से ड्राइव किया, एक चौका स्ट्रेट ड्राइव पर भी बटोरा और गेंद के अनुसार उन्होंने डिफ़ेंड भी किया। लेकिन उनकी निर्भीकता एक भी पल के लिए भी ग़ायब नहीं हुई।

जब ठाकुर ने लेग स्टंप पर शॉर्ट गेंद डाली तो सूर्यवंशी ने फ़ाइन लेग की ओर हुक करते हुए छक्का बटोर लिया। सारांश के ख़िलाफ़ भी सूर्यवंशी ने आक्रामक रुख़ अपनाया, जिन्होंने पिछले सप्ताह ही भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया था।

जब वह 40 के स्कोर पर थे, तब एक बार फ़्लाइट पर बीट होने के बाद उन्होंने सारांश की दूसरी गेंद को स्लाइस किया लेकिन भाग्यशाली रहे कि यश राठौर ने उनका कैच छोड़ दिया। कुछ ही देर बाद अर्धशतक तक पहुंचने से एक गेंद पहले उन्होंने सारांश के ख़िलाफ़ स्विच हिट करने का प्रयास किया लेकिन गेंद स्टंप्स के ऊपर से निकल गई। इसके बाद जब उन्हें एक और मौक़ा दिखाई दिया तो स्टेप आउट करते हुए उन्होंने छक्का जड़ा और अपना अर्धशतक पूरा किया।

जैसा कि T20 में भी अक्सर वह ऐसा करते हैं, गेंदबाज़ की साख उनके खेलने के अंदाज़ को प्रभावित नहीं कर पाती। लेकिन इस बात के भी सबूत मिले कि वह सलाह मानने के लिए भी तैयार रहते हैं जैसा कि उन्होंने किशन-शमी से बातचीत के बाद किया था, भले ही कम समय के लिए।

सूर्यवंशी नए गेंदबाज़ को अपने ऊपर हावी होने देना पसंद नहीं करते। यह पैटर्न तब नज़र आया जब बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे अराउंड द विकेट गेंदबाज़ी करने आए और उन्होंने सूर्यवंशी को मिडिल और लेग में गेंदबाज़ी करना शुरू किया। हालांकि दो गेंद बाद ही सूर्यवंशी ने स्टेप आउट किया और डीप मिडविकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया।

सूर्यवंशी तेज़ी से 92 के स्कोर तक पहुंच चुके थे और एक ही सत्र में शतक जड़ने के क़रीब थे। एक बड़ा शतक लगाने की संभावना भी थी। लेकिन जैसा कि सूर्यवंशी ने अब तक के अपने करियर में दर्शाया है कि वह माइलस्टोन की चिंता किए बगैर अपने शॉट्स खेलते हैं। निश्चित तौर पर उन्हें खेलते देखने में रोमांच और जोख़िम दोनों है।