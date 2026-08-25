किशन: फ़ॉर्मेट बदलना ही इस खेल का असली मज़ा है

"आपको समझना होगा कि एक खिलाड़ी के रूप में ज़िंदगी हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। यह देखने में बहुत सीधा-सादा लगता है, जैसे कोई खिलाड़ी यहां आता है, अपने मैच खेलता है और चला जाता है। ऐसा नहीं है। वे घूमते-फिरते हैं, लगातार सोचते रहते हैं, हर वक़्त उनके ज़हन में बहुत कुछ चल रहा होता है।"

लेकिन 28 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज़ इस कड़ी मेहनत से गुज़रने को तैयार हैं। किशन ने कहा, "अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपके पास ज़्यादा बहाने नहीं हो सकते। लेकिन साथ ही, मुझे लगता है कि आपको बस बेहतर होने के बारे में सोचना चाहिए और उन चीज़ों का रोना नहीं रोना चाहिए जो आपके हाथ में नहीं हैं।"

मैं रेड-बॉल [क्रिकेट] का बहुत लुत्फ़ उठाता हूं। मुझे लगता है कि जब मैं ऐसा कहता हूं तो लोग मुझ पर यक़ीन नहीं करते इशान किशन

ईस्ट ज़ोन की इकलौती बल्लेबाज़ी पारी में अपने आउट होने के बारे में बात करते हुए किशन का यह कड़ा रुख़ खुलकर और साफ़गोई से सामने आया। उन्होंने बाहर की गेंद तक हाथ पहुंचाकर उसे पॉइंट के पीछे गाइड करने की कोशिश की और 4 रन पर विकेट के पीछे कैच दे बैठे। उन्होंने माना कि यह शॉट अनजाने में लग गया था।

"मैं शॉट के बीच में था और सोचने लगा, 'अरे यार, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था!' मुझे पता होना चाहिए कि यह टेस्ट [फ़र्स्ट-क्लास] मैच है और मुझे कुछ गेंदें छोड़नी चाहिए। मैं ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन जब आप ज़्यादा अभ्यास नहीं करते, ख़ासकर जब सामने रेड बॉल हो [तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं]।

"कभी-कभी जब आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जिसे आप नहीं करना चाहते, तो आख़िरकार आप वही कर बैठते हैं। मैं गेंद तक जाकर बस खेलना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने वही कर दिया क्योंकि मैं सोच रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं बस उन्हीं ख़यालों को खींच रहा था, जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हां [वह फिर भी हो गया]।"

Ishan Kishan ने Duleep Trophy से पहले जुलाई में ज़िम्बाब्वे में खेली थी T20I सीरीज़ • BCCI

किशन ने भारत के लिए 32 वनडे और 55 T20I मैच खेले हैं, और IPL में 134 मैच खेल चुके हैं। उनके दो टेस्ट मैचों में से आख़िरी मैच जुलाई 2023 में आया था। रेड-बॉल क्रिकेट का आकर्षण उनसे अब भी दूर नहीं हुआ है।

किशन ने कहा, "इसका हिस्सा बनना हमेशा मज़ेदार होता है क्योंकि मुझे वह चुनौती पसंद है। आप जानते हैं, हां, सपाट पिचों पर बल्लेबाज़ी करना आसान होता है और मज़ा भी आता है, लेकिन टेस्ट मैचों में जो मुक़ाबला देखने को मिलता है, वह एक अलग ही स्तर की चीज़ है। इसलिए, मैं रेड-बॉल [क्रिकेट] का बहुत लुत्फ़ उठाता हूं। मुझे लगता है कि जब मैं ऐसा कहता हूं तो लोग मुझ पर यक़ीन नहीं करते (मुस्कुराते हुए), लेकिन सच कहूं तो मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे रेड-बॉल क्रिकेट में सचमुच बहुत मज़ा आता है।"

मैच की बात करें तो ईस्ट ज़ोन ने 467 रन बनाए और नॉर्थ ईस्ट ज़ोन को 111 रन पर समेटने के बाद फ़ॉलोऑन दे दिया। मंगलवार को नॉर्थ ईस्ट ज़ोन ने बिना किसी नुक़सान के 7 रन से शुरुआत की और किशन के अनुसार, ईस्ट ज़ोन के स्पिनरों को टर्न तो मिल रहा था लेकिन बाउंस नहीं था। इसके बावजूद, अनुकूल रॉय ने पांच विकेट चटकाए और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट ज़ोन को 50 ओवरों में 146 रन पर ढेर कर दिया।

किशन ने कहा, "मुझे ख़ुशी है कि हमें वे विकेट मिले, क्योंकि अगर विपक्षी टीम के कुछ बल्लेबाज़ टिक जाते, तो उनके लिए खेल को नियंत्रित करना और अगले डेढ़ दिन तक बल्लेबाज़ी करते रहना आसान हो जाता।

"लेकिन हम जानते थे कि हमारे गेंदबाज़ों में वह भरोसा होना चाहिए। अगर आप सही टप्पे पर गेंदबाज़ी करते हैं, अपनी रणनीति साफ़ रखते हैं और चीज़ों को आसान बनाए रखते हैं, तो आपको उसका इनाम ज़रूर मिलेगा।"

जवाब यहीं ख़त्म होता दिखा, लेकिन किशन के मुंह से धीरे से 'तो' शब्द निकला, उसके बाद एक ठहराव आया और 'हां' निकला; फिर उन्होंने अपनी बात का सहज अंत किया।

किशन ने कहा, "तो, हां, लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि यह पेचीदा भी है। क्रिकेट हमेशा पेचीदा होता है, भले ही यह आसान दिखता हो; जैसे हमें सब कुछ पता होता है, मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं कि खेल को कैसे आसान रखना है, लेकिन उस पर टिके रहना बहुत मुश्किल होता है।"

2026-27 के घरेलू रेड-बॉल सीज़न की शुरुआत ने एक नया नज़रिया दिया है, लेकिन खेल में लंबे अंतराल से आई जंग साफ़ दिख रही थी। किशन अपनी टीम के एनर्जी लेवल से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे और 30 अगस्त से सेंट्रल ज़ोन के ख़िलाफ़ शुरू होने वाले सेमीफ़ाइनल मैच में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं।

किशन ने कहा, "हमने बहुत लंबे समय के बाद यह मैच खेला, लेकिन मुझे लगता है कि एनर्जी उतनी बेहतर नहीं थी, हालांकि ऐसे मैचों में ऐसा हो सकता है।