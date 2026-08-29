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गुरनूर नॉर्थ ज़ोन के दल में शामिल, काउंटी क्रिकेट खेलने जा सकते हैं नबी 

श्रीलंका के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होते ही दलीप ट्राफ़ी में नॉर्थ ज़ोन के साथ से जुड़े गुरनूर

Shashank Kishore
शशांक किशोर
Published: Aug 29, 2026, 8:57 AM (3 hrs ago)
Gurnoor Brar was among the wickets, Sri Lanka A vs India A, 2nd Unofficial Test, Galle, 1st day, July 2, 2026

Gurnoor Brar दलीप ट्रॉफ़ी के सेमीफ़ाइनल में नॉर्थ ज़ोन के दल के साथ जुड़े  •  SLC

भारतीय तेज़ गेंदबाज़ गुरनूर बराड़ को रविवार से बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) में साउथ ज़ोन के ख़िलाफ़ होने वाले दलीप ट्रॉफ़ी सेमीफ़ाइनल के लिए नॉर्थ ज़ोन की टीम में शामिल किया गया है।
गुरनूर भारत की श्रीलंका के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होते ही टीम के साथ जुड़ गए हैं। भारत ने गुरुवार को ख़त्म हुई सीरीज़ 1-0 से अपने नाम की थी। उम्मीद है कि गुरनूर सीधे प्लेइंग XI में जगह बना लेंगे। राष्ट्रीय चयनकर्ता चाहते हैं कि भारत के अगले टेस्ट असाइनमेंट से पहले उन्हें रेड-बॉल क्रिकेट में ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का मौक़ा मिले। भारत की अगली टेस्ट सीरीज़ अक्तूबर-नवंबर में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ दो मैचों की होगी।
गुरनूर ने अभी टेस्ट डेब्यू नहीं किया है, लेकिन वह पिछले एक साल से ज़्यादा समय से BCCI के उन खिलाड़ियों के ख़ास पूल का हिस्सा रहे हैं, जिन पर बोर्ड की ख़ास नज़र है।
जुलाई में वह भारत A के श्रीलंका के शैडो टूर का हिस्सा थे। वहां उन्होंने एक मैच में 145 रन देकर 10 विकेट लिए थे। कुल मिलाकर गुरनूर ने 19 फ़र्स्ट-क्लास मैचों में 62 विकेट हासिल किए हैं। 23 साल के गुरनूर ने जून में अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ अपना ODI डेब्यू किया था। इसके बाद इंग्लैंड के हालिया दौरे पर तीनों ODI में भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। गुरुनूर के नाम अब तक छह ODI मैचों में 11 विकेट हैं।
वहीं, जम्मू-कश्मीर के तेज़ गेंदबाज़ आक़िब नबी इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में कुछ समय खेलने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, यह उनके वीज़ा से जुड़े काग़ज़ात पूरे होने पर निर्भर करेगा। Cricinfo को मिली जानकारी के मुताबिक़ चयनकर्ता चाहते हैं कि नबी को तेज़ गेंदबाज़ों के लिए मददगार परिस्थितियों में मैच खेलने का मौक़ा मिले। इसी वजह से फ़िलहाल उन्हें दलीप ट्रॉफ़ी में खिलाने के बजाय इंग्लिश काउंटी क्रिकेट भेजने पर विचार किया जा रहा है।
नबी ने 2025-26 में जम्मू-कश्मीर के ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफ़ी सीज़न में 60 विकेट लिए थे। हालांकि, श्रीलंका के टेस्ट दौरे पर उन्हें एक भी मैच खेलने का मौक़ा नहीं मिला। इसके बावजूद न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ होने वाली टेस्ट सीरीज़ के लिए वह अभी भी चयन की दौड़ में बने हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह नई गेंद को स्विंग कराने की उनकी क़ाबिलियत है।
अगर नबी इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में नहीं जा पाते हैं, तो वह 22 सितंबर से पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया A के ख़िलाफ़ भारत A की तरफ़ से खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद वह जम्मू-कश्मीर की टीम से जुड़ेंगे, जहां वह 1 से 5 अक्तूबर के बीच श्रीनगर में होने वाले ईरानी कप में रेस्ट ऑफ़ इंडिया के ख़िलाफ़ खेलते नज़र आएंगे।
भारत A का ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ दूसरा मैच ईरानी कप के साथ ही होगा। ऐसे में राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के लिए दोनों टीमों के बीच खिलाड़ियों का चयन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस समय इन मैचों के कार्यक्रम में बदलाव की संभावना लगभग न के बराबर है।
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शशांक किशोर Cricinfo में वरिष्ठ संवाददाता हैं।

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