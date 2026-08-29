गुरनूर नॉर्थ ज़ोन के दल में शामिल, काउंटी क्रिकेट खेलने जा सकते हैं नबी 

गुरनूर ने अभी टेस्ट डेब्यू नहीं किया है, लेकिन वह पिछले एक साल से ज़्यादा समय से BCCI के उन खिलाड़ियों के ख़ास पूल का हिस्सा रहे हैं, जिन पर बोर्ड की ख़ास नज़र है।

जुलाई में वह भारत A के श्रीलंका के शैडो टूर का हिस्सा थे। वहां उन्होंने एक मैच में 145 रन देकर 10 विकेट लिए थे। कुल मिलाकर गुरनूर ने 19 फ़र्स्ट-क्लास मैचों में 62 विकेट हासिल किए हैं। 23 साल के गुरनूर ने जून में अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ अपना ODI डेब्यू किया था। इसके बाद इंग्लैंड के हालिया दौरे पर तीनों ODI में भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। गुरुनूर के नाम अब तक छह ODI मैचों में 11 विकेट हैं।

वहीं, जम्मू-कश्मीर के तेज़ गेंदबाज़ आक़िब नबी इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में कुछ समय खेलने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, यह उनके वीज़ा से जुड़े काग़ज़ात पूरे होने पर निर्भर करेगा। Cricinfo को मिली जानकारी के मुताबिक़ चयनकर्ता चाहते हैं कि नबी को तेज़ गेंदबाज़ों के लिए मददगार परिस्थितियों में मैच खेलने का मौक़ा मिले। इसी वजह से फ़िलहाल उन्हें दलीप ट्रॉफ़ी में खिलाने के बजाय इंग्लिश काउंटी क्रिकेट भेजने पर विचार किया जा रहा है।

नबी ने 2025-26 में जम्मू-कश्मीर के ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफ़ी सीज़न में 60 विकेट लिए थे। हालांकि, श्रीलंका के टेस्ट दौरे पर उन्हें एक भी मैच खेलने का मौक़ा नहीं मिला। इसके बावजूद न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ होने वाली टेस्ट सीरीज़ के लिए वह अभी भी चयन की दौड़ में बने हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह नई गेंद को स्विंग कराने की उनकी क़ाबिलियत है।

अगर नबी इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में नहीं जा पाते हैं, तो वह 22 सितंबर से पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया A के ख़िलाफ़ भारत A की तरफ़ से खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद वह जम्मू-कश्मीर की टीम से जुड़ेंगे, जहां वह 1 से 5 अक्तूबर के बीच श्रीनगर में होने वाले ईरानी कप में रेस्ट ऑफ़ इंडिया के ख़िलाफ़ खेलते नज़र आएंगे।