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"चैलेंज है, पर यह बड़ा मौक़ा भी है": रेड बॉल की तैयारी पर आर्यन जुयाल

आर्यन जुयाल तीसरी बार दलीप ट्रॉफ़ी का हिस्सा हैं, वह रजत पाटीदार के नेतृत्व वाली सेंट्रल ज़ोन टीम के साथ हैं

नीरज पाण्डेय
Published: Aug 29, 2026, 3:32 AM (3 hrs ago)
Aryan Juyal finished with an unbeaten 200, Bihar vs Uttar Pradesh, Ranji Trophy, day 3, Patna, January 25, 2025

Aryan Juyal रणजी ट्रॉफ़ी में उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं  •  PTI

आधुनिक क्रिकेट के व्यस्त कैलेंडर में जहां फ़ॉर्मेट्स का टकराव अक्सर खिलाड़ियों की तकनीक और मानसिकता की परीक्षा लेता है, वहीं रेड बॉल क्रिकेट में लगातार ख़ुद को साबित करना किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है। लगातार तीसरे साल प्रतिष्ठित दलीप ट्रॉफ़ी के लिए चुने जाने के बाद आर्यन जुयाल काफ़ी खुश हैं और बेसब्री से सेंट्रल जोन के लिए खेलने का इंतजार कर रहे हैं। आर्यन कुछ दिन पहले तक UPT20 लीग में गोरखपुर लॉयंस की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन अब वह दलीप ट्रॉफ़ी में सेंट्रल ज़ोन के लिए रविवार को पहला सेमीफ़ाइनल खेलने के लिए बेक़रार हैं। UPT20 लीग में भी आर्यन समय मिलने पर रेड बॉल से अभ्यास करने का कोई मौक़ा नहीं चूक रहे थे।
उस दौरान दलीप ट्रॉफ़ी में जाने को लेकर जुयाल ने Cricinfo से कहा "तीसरी बार मैं दलीप ट्रॉफ़ी खेलने जा रहा हूं और तीन साल लगातार मैं सिलेक्ट हुआ हूं। मैं इन मौक़ों के लिए आभारी हूं। दलीप सबसे बड़ी लीग होती है रणजी के बाद, तो मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है।"
जनवरी 2018 में न्यूज़ीलैंड में हुए अंडर-19 विश्व कप में जुयाल को भारतीय टीम में चुना गया था। टीम के दूसरे ही मैच में पापुआ न्यू गिनी के ख़िलाफ़ उन्हें डेब्यू का मौक़ा मिला, लेकिन उनकी बल्लेबाज़ी नहीं आई। हालांकि, इसके बाद उन्हें किसी भी मैच में मौक़ा नहीं मिला। अगले ही महीने उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए अपना लिस्ट-ए डेब्यू किया। मार्च 2019 में उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में यूपी के लिए अपना T20 डेब्यू किया। नवंबर 2019 में एमर्जिंग एशिया कप के लिए टीम इंडिया में चुने जाने के बाद दिसंबर में उन्हें फर्स्ट-क्लास डेब्यू करने का मौक़ा मिला।
दलीप ट्रॉफ़ी में आर्यन सेंट्रल जोन से खेलेंगे जिसकी कप्तानी रजत पाटीदार करते दिखेंगे। आर्यन टीम के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज़ के रूप में पहली पसंद होंगे और उन्हें इस टीम में घरेलू क्रिकेट के कई अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौक़ा मिलेगा। आर्यन को दलीप के बड़े मंच पर देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने का अनुभव लगातार मिल रहा है और इस चीज़ को उन्होंने खेल और जीवन दोनों के लिहाज से बेहद अहम बताया। 2022 IPL में जुयाल मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा बने थे और फिर 2025 में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने उन्हें अपने साथ जोड़ा था।
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जब वह MI का हिस्सा बने थे तब रोहित शर्मा टीम के कप्तान थे। उन्हें सूर्यकुमार यादव, काइरॉन पोलार्ड, और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गजों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौक़ा मिला। जब वह LSG का हिस्सा बने तो ऋषभ पंत टीम की कप्तानी कर रहे थे। यहां भी उनको कोई मैच खेलने का मौक़ा नहीं मिला, लेकिन वह एडन मारक्रम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन और जॉश इंग्लिस जैसे आक्रामक विदेशी बल्लेबाज़ों के साथ रहे।
दलीप में खेलने को लेकर उन्होंने कहा, "पिछले साल जब मैं दलीप में था तो कुलदीप भाई थे, रजत पाटीदार भैया थे। वो इस बार भी हमारे कैप्टन हैं, पिछले साल भी थे। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिलता है। बहुत जरूरी है कि आप अच्छे खिलाड़ियों से सीखें क्योंकि इंसान जितना खेल के सीखता है, उतना ही देखकर भी। अच्छी आदतें जो उन लोगों की हैं, उसको अपने गेम में शामिल करना जरूरी है। वही मैं कोशिश करता हूं कि लोगों की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो उनके तरीक़े हैं, उनको सीख़ पाऊं और उसको अपने गेम में ला पाऊं। गेम से ज्यादा अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि जब आप इतने बड़े प्लेयर्स के साथ रहते हो तो आप लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ सीखते हो। जीवन को लेकर उनका जो विचार रहता है वो कैसा है।"
जुयाल तीनों फ़ॉर्मेट खेलते हैं, लेकिन रेड बॉल को लेकर उनका अलग़ तरह का ही है। वह इस फ़ॉर्मेट में लगातार रन बना रहे हैं और उत्तर प्रदेश के कप्तान भी हैं। व्हाइट बॉल में आक्रामक बल्लेबाज़ी के अलावा पिछले दो-तीन सीज़न से रेड बॉल में भी लगातार रन बनाने को लेकर उन्होंने अपनी तैयारियों का ख़ाका सामने रखा। यूपी के लिए जुयाल ने अब तक 47 लिस्ट-ए मैचों में 51.35 की औसत से 2003 रन बनाए हैं तो वहीं T20 में उन्होंने 30 मैचो में लगभग 31 की औसत से 706 रन बनाए हैं।
35 फर्स्ट-क्लास मैचों की 50 पारियों में जुयाल के बल्ले से लगभग 48 की औसत से 2183 रन निकले हैं। लिस्ट-ए में उनके नाम छह शतक और 11 अर्धशतक तो वहीं फर्स्ट-क्लास में आठ शतक और आठ अर्धशतक निकले हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि रेड बॉल क्रिकेट में सिर्फ़ शॉट खेलना नहीं, बल्कि धैर्य और परिस्थितियों के अनुसार पारी बुनना सबसे ज्यादा मायने रखता है। जुयाल इस बात को समझते हैं कि रेड बॉल में धैर्य और तकनीक सबसे अहम चीज़ होती है।
रेड बॉल की ऑफ़ सीज़न तैयारियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा, "काफ़ी तैयारी करता हूं मैं। मेरे पिछले दो-तीन सीज़न व्हाइट बॉल के साथ ही रेड बॉल में भी बहुत अच्छे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जरूरी है कि आपको सारे फ़ॉर्मेट के लिए तैयारी करनी है। अब जिस तरीके का शेड्यूल हो गया है, क्रिकेट ईयर-राउंड है, तो थोड़ा मुश्किल तो होता है। पिछले 2-3 सालों में मैं इस कठिनाई का सामना कर रहा हूं कि मुझे UPT20 के साथ-साथ दलीप की भी तैयारी करनी पड़ती है। दोनों बहुत क़रीब होते हैं तो तैयारियां साथ करनी पड़ती हैं। एक चैलेंज तो है, लेकिन साथ ही साथ मौक़ा भी है मेरे लिए कि मुझे दो टूर्नामेंट खेलने को मिल रहे हैं और इतने बड़े टूर्नामेंट खेलने को मिल रहे हैं।
"रेड बॉल के लिए मैं अपनी बैटिंग पर वर्क करता हूं कि आज मैं इन-स्विंग खेल रहा हूं, आउट-स्विंग खेल रहा हूं, किस तरीक़े से मैं अपनी इनिंग को स्टार्ट करूंगा। वही जो मेरे टैक्टिक्स रहते हैं उनको ही मैं नेट पर लागू करने की कोशिश करता हूं। जिस तरीक़े से मुझे मैच में इनिंग बिल्ड करनी है, वैसे ही मुझे नेट्स पे भी करनी है। बेसिक मेरा फ़ोकस यही है। अभी तो आप जानते ही हैं 10 दिन से UPT20 चल रहा है और उससे पहले भी 10 दिन कैंप था, तो अभी तो इसी चीज़ की तैयारी थी। लेकिन फिर भी जब भी समय मिल रहा है मैं लाल गेंद से भी अभ्यास कर रहा हूं।"
आर्यन जुयाल, बल्लेबाज़, उत्तर प्रदेश
घरेलू क्रिकेट में बल्ले से लगातार शानदार प्रदर्शन करने का ईनाम 2023 के अंत में जुयाल को मिला जब केवल 22 साल की उम्र में उन्हें 2023-24 सीज़न के लिए यूपी की रणजी टीम का कप्तान बना दिया गया। हालांकि, अन्य फॉर्मेट में उन्हें कप्तानी नहीं मिली। 2025-26 सीज़न से पहले एक बार फिर कप्तानी में बदलाव आया और करन शर्मा को कप्तान नियुक्त किया गया। हालांकि, इस सीज़न का अंत होने से पहले ही जुयाल को दोबारा कप्तान बना दिया गया।
विकेटकीपर बल्लेबाज़ होने की वजह से जुयाल का वर्कलोड अन्य बल्लेबाज़ों की अपेक्षा काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। लिस्ट-ए और रणजी में यूपी की कप्तानी करने वाले इस खिलाड़ी को लगातार मैच खेलने होते हैं। टॉप ऑर्डर में बल्लेबाज़ी करने वाले जुयाल के लिए अपने वर्कलोड को मैनेज करना और फ़िटनेस को मेंटेन रखना काफ़ी अहम हो जाता है। उन्होंने फ़िजियो और ट्रेनर्स को काफ़ी क्रेडिट देते हुए समझाया कि वह वर्कलोड और फ़िटनेस को लेकर क्या करते हैं।
उन्होंने कहा, "हमारे ट्रेनर्स हैं, फ़िजियो हैं, उनके साथ बहुत एक अहम रिश्ता रहता है और जरूरी है जैसे मैच के बाद जाकर आइस बाथ लेना और कुछ चीज़ें करना बहुत जरूरी है। स्पेशली जब बैक-टू-बैक मैच हैं तो ये और अहम हो जाता है। जब टाइम मिलता है तो जिम सेशन भी अहम हैं, सारी चीजें जरूरी हैं। वही कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा स्ट्रेंथ और रिकवरी पर काम करें फ़िजियो और ट्रेनर्स के साथ, तो उतना हेल्प होगा।"
Aryan JuyalCentral ZoneCentral Zone vs East ZoneDuleep Trophy

नीरज पाण्डेय Cricinfo हिंदी में एसोसिएट सब-एडिटर हैं। @Messikafan

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