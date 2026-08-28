मैच (23)
ENG vs PAK (1)
TNPL (1)
CPL (1)
Top End T20 (3)
Namibia T20I Tri (2)
विमेंस एशिया कप (2)
ETPL (3)
County DIV1 (5)
County DIV2 (4)
SCO-W vs NL-W (1)
फ़ीचर्स

उमेश से प्रेरित, धोनी और कोहली के मार्गदर्शन में आगे बढ़े - यश ठाकुर का अप्रत्याशित उदय

IPL में नियमित रूप से नहीं खेलने के बावजूद विदर्भ के तेज़ गेंदबाज़ ने हाल ही में भारत के लिए अपना T20I डेब्यू किया है और दलीप ट्रॉफ़ी में खेल रहे हैं

हिमांशु अग्रवाल
Published: Aug 28, 2026, 5:44 PM (7 hrs ago)
Yash Thakur runs in to bowl, Sri Lanka A vs India A, 2nd Unofficial Test, Galle, July 2, 2026

Yash Thakur को घरेलू सफलता के बाद इंडिया A में चुना गया था  •  Sri Lanka Cricket

ऐसे भारतीय क्रिकेटर जो IPL में नियमित खिलाड़ी न होने के बावजूद अपने देश के लिए T20I खेलते हैं, दुर्लभ हैं। ऐसा ही एक अपवाद विदर्भ के तेज़ गेंदबाज़ यश ठाकुर हैं। चार वर्षों में, ठाकुर ने दो IPL टीमों का प्रतिनिधित्व किया है और सिर्फ़ 22 मैच खेले हैं। उन्होंने जुलाई में ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ के दौरान भारत के लिए पदार्पण किया, और दो मैचों में चार विकेट झटके।
यह सफलता अपेक्षाकृत कम चर्चा में रहने वाली सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफी में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद मिली। 2018-19 में अपने पदार्पण के बाद से सात सीज़न में उनका रिकॉर्ड बेहद प्रभावशाली रहा है, जहां उन्होंने 7.04 की इकॉनमी रेट से 81 विकेट चटकाए हैं। 2025-26 सीज़न में, वह 18 विकेट लेकर विदर्भ के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ भी थे।
सफ़ल विश्व कप अभियानों को देखना किसी भी बच्चे के अंदर के खिलाड़ी को जगा सकता है, और ठाकुर के लिए भी सब कुछ ऐसे ही शुरू हुआ। वह क्रिकेट खेलने के लिए तब प्रेरित हुए जब 12 साल की उम्र में उन्होंने भारत को अपनी ज़मीन पर 2011 का विश्व कप जीतते देखा। नागपुर में पले-बढ़े ठाकुर ने विदर्भ क्रिकेट संघ में पूर्व भारतीय तेज़ गेंदबाज़ उमेश यादव से मुलाक़ात की। जहां उमेश को देखकर उनकी पहली प्रतिक्रिया उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने की थी, वहीं उमेश ने कुछ ज्ञान की बातें भी साझा कीं जिससे उस किशोर का हौसला काफ़ी बढ़ गया।
"उमेश भैया ने कहा था, 'फ़ास्ट बॉलिंग करनी है तो अपने दिल से करो। कोई दूसरा ख़्याल नहीं होना चाहिए।' उस समय मैं बहुत छोटा था और उनसे तेज़ गेंदबाज़ी करने के लिए प्रेरित हुआ," ठाकुर Cricinfo को बताते हैं जब वह एक और घरेलू सीज़न शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, जहां वह दलीप ट्रॉफी सेमीफ़ाइनल से पहले सेंट्रल ज़ोन टीम का हिस्सा हैं।
उमेश की सलाह से उत्साहित होकर, क्रिकेट की दुनिया में ठाकुर का क़दम तेज़ी से आगे बढ़ा। विदर्भ अंडर-19 का प्रतिनिधित्व करने के बाद, उन्होंने दिसंबर 2016 में भारत अंडर-19 के साथ एशिया कप जीता। दो महीने बाद, ठाकुर ने अपना लिस्ट ए डेब्यू किया, नवंबर 2018 में फ़र्स्ट-क्लास डेब्यू और फ़रवरी 2019 में T20 डेब्यू किया। वह कहते हैं, "उस समय मेरे लिए सब कुछ अपने आप होता चला गया।"
लेकिन फिर, 2021 में ठाकुर को पेट की मांसपेशियों में खिंचाव (एब्डॉमिनल टियर) का सामना करना पड़ा और वह चार से पांच महीने के लिए मैदान से बाहर हो गए। उन्होंने 2022-23 के घरेलू सीज़न में वापसी की और तुरंत विकेट चटकाने के अपने पुराने रंग में लौट आए। वह उस सीज़न में सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफी में 15 विकेट लेकर विदर्भ के शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बने, और रणजी ट्रॉफी में भी 17 शिकार किए। दोनों ही प्रदर्शन दोनों टूर्नामेंटों में उनके सबसे सफ़ल आंकड़े थे, और इसके बाद उन्हें बड़ी कामयाबी मिली।
ठाकुर को IPL 2023 की नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने 45 लाख रुपये में खरीदा।
वह कहते हैं, "2022 की मेगा नीलामी में अनसोल्ड रहने के बाद मुझे चुने जाने की उम्मीद नहीं थी। 2022 में मुझे काफ़ी उम्मीदें थीं। लेकिन मुझे इस बात की ख़ुशी थी कि आख़िरकार 2023 में मुझे चुन लिया गया और LSG के लिए खेलने का मौक़ा भी मिला।"
ठाकुर ने अपनी इस फ़ॉर्म को IPL में भी जारी रखा और सीज़न का अंत 13 विकेटों के साथ किया। हालांकि वह थोड़े महंगे साबित हुए और उन्होंने 9.07 रन प्रति ओवर दिए, लेकिन उन्होंने कई अहम सबक सीखे।
ठाकुर कहते हैं, "मेरे लिए सब कुछ नया था। शीर्ष अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को देखकर और उनके साथ ड्रेसिंग रूम साझा करके मैं पूरी तरह से अचरज में था। हमारे LSG कप्तान [केएल] राहुल भैया को देखकर मैंने स्पष्टता और शांति के बारे में सीखा। वह हमसे बहुत ही शांत अंदाज़ में बात करते थे। अगर हमारी योजनाएं सफ़ल नहीं भी होती थीं, तो भी वह अपना आपा नहीं खोते थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थीं जो मैंने IPL के अपने पहले साल में सीखीं।
"मैं एमएस धोनी सर से भी मिला। मैंने उनसे कहा कि मुझे घबराहट और दबाव महसूस हो रहा है, क्योंकि मैंने कभी इतनी बड़ी भीड़ के सामने नहीं खेला था। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि भविष्य में भी मुझे ऐसा महसूस होता रहेगा चाहे IPL में हो या जब भी मैं भारत के लिए खेलूं। उनकी सलाह थी कि ज़्यादा मत सोचो और चीज़ों को बस सामान्य रूप से महसूस होने दो ताकि तुम शांत रह सको। यह तरीक़ा आज भी मेरी मदद करता है। जिस पल मुझे कोई दबाव महसूस होता है, मैं ख़ुद को संभालने के लिए थोड़ा समय लेता हूं।"
"उन्होंने [कोहली] कहा कि अब तक मिले हर मौक़े के लिए आभारी होना उतना ही ज़रूरी है, और मेरी तैयारी दिन-ब-दिन बेहतर होनी चाहिए - ताकि जब भी मुझे खेलने का मौक़ा मिले, मुझे यह न लगे कि मैं तैयार नहीं हूं।"
जब 2024 का IPL आया, तो ठाकुर पर सबकी नज़रें टिक गईं। गुजरात टाइटंस के ख़िलाफ़ खेलते हुए, LSG के पास बचाने के लिए सिर्फ़ 163 रन थे, और उनके तेज़ गेंदबाज़ मयंक यादव केवल एक ओवर फेंकने के बाद चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए। राहुल ने ठाकुर की ओर रुख़ किया और उनसे कहा, "यह तुम्हारा दिन है, और तुम ही हमें यह मैच जिताओगे।"
कप्तान के भरोसे पर खरे उतरते हुए, ठाकुर ने 30 रन देकर 5 विकेट झटके जो उनका पहला T20 फ़ाइव-विकेट हॉल था और उन्हें प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया। उन्होंने अपनी विविधताओं से विकेट चटकाए, जैसे स्क्रैम्बल्ड-सीम गेंदबाज़ी जिससे उन्होंने शुभमन गिल को आउट किया, और एक अन्य विकेट धीमी गेंद पर हासिल किया।
ठाकुर ने उस सीज़न का अंत LSG के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ के रूप में किया। जब IPL 2025 की मेगा नीलामी से पहले LSG ने उन्हें रिलीज़ किया, तो पंजाब किंग्स ने उन्हें 1.60 करोड़ रुपये में साइन किया। हालांकि, वह दो सीज़न में उनके लिए सिर्फ़ तीन मैच ही खेल पाए, और मौक़ों की कमी ने हताशा को जन्म दिया।
ठाकुर कहते हैं, "मुझे विराट [कोहली] भैया से बात करने का मौक़ा मिला। मैंने उनसे कहा कि मैं हताश था क्योंकि मुझे नियमित रूप से खेलने का मौक़ा नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्होंने मुझे भविष्य के बारे में ज़्यादा न सोचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अब तक मिले हर मौक़े के लिए आभारी होना उतना ही ज़रूरी है, और मेरी तैयारी दिन-ब-दिन बेहतर होनी चाहिए - ताकि जब भी मुझे खेलने का मौक़ा मिले, मुझे यह न लगे कि मैं तैयार नहीं हूं। इसलिए मैंने अपनी तैयारी पर काम करना शुरू किया।"
इस साल भी, ठाकुर पंजाब किंग्स के लिए नियमित शुरुआत करने वाले खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन वह कुछ समय से राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के रडार पर थे क्योंकि घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन लगातार बेहतरीन रहा था। वह 2025-26 विजय हज़ारे ट्रॉफी में विदर्भ के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे, जहां उन्होंने कर्नाटक के ख़िलाफ़ सेमीफ़ाइनल में एक आक्रामक स्पेल के दौरान देवदत्त पडिक्कल को ऑफ़-स्टंप के बाहर परखा और अंततः उन्हें आउट किया।
विदर्भ उस सीज़न में विजय हज़ारे चैंपियन बना, और ठाकुर को भारत 'ए' टीम में जगह मिलने का इनाम मिला। उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान के साथ तीसरे देश के रूप में श्रीलंका में एक दिवसीय त्रिकोणीय सीरीज़ के लिए और फिर जून व जुलाई में श्रीलंका में चार दिवसीय मैचों के लिए दौरा किया। घर लौटते समय, वह नागपुर हवाई अड्डे पर अपना सामान ले रहे थे जब उन्हें भारतीय टीम में अपने "अप्रत्याशित" चयन के बारे में पता चला।
ठाकुर कहते हैं, "ज़िम्बाब्वे दौरे के लिए मेरे चयन की सूचना देने के लिए एक दोस्त ने फ़ोन किया। मुझे लगा कि वह मज़ाक़ कर रहा है, लेकिन फिर उसने मुझे टीम का स्क्रीनशॉट भेजा। उसके बाद मुझे बहुत सारे बधाई संदेश आने लगे। तब मुझे विश्वास हुआ कि वाकई मेरा चयन हो गया है।"
ज़िम्बाब्वे में दूसरे T20I की पूर्व संध्या पर जब उन्हें बताया गया कि वह पदार्पण करेंगे, तो ठाकुर पूरी रात सो नहीं सके। अगले दिन, उनके पदार्पण की शुरुआत घटनाओं से भरी रही। दूसरी ही गेंद पर तिलक वर्मा ने ब्रायन बेनेट का कैच छोड़ दिया, और फिर बेनेट ने अगली गेंद पर चौका जड़ दिया। बेनेट ने ठाकुर के ख़िलाफ़ कुछ और चौके लगाए, लेकिन इस नए गेंदबाज़ ने अपनी लाइन पर गेंदबाज़ी जारी रखी और अंततः एक धीमी गेंद पर बेनेट को आउट कर दिया।
T20 में अपने दृष्टिकोण के बारे में वह कहते हैं, "आपको लगातार विकेट लेने के बारे में सोचना होगा।" "यही चीज़ आपको बढ़त दिलाती है। विकेट लेने की सोच ही रनों के बहाव को रोकने और दबाव बनाने में मदद करती है।"
उनके सपने और भी बड़े हैं: वह अपने पसंदीदा गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह की तरह तीनों प्रारूपों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहते हैं। वह अपने दूसरे आदर्श उमेश के साथ भी लगातार संपर्क में रहते हैं, जो "हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहते हैं।"
ठाकुर का सफ़र अभी शुरू हुआ है, और जब वह पहली बार एक अंतरराष्ट्रीय कैप धारक के रूप में घरेलू सीज़न की शुरुआत कर रहे हैं, तो उन्हें उम्मीद है कि उनके लिए और भी बड़ी व बेहतर चीज़ें इंतज़ार कर रही हैं।
Yash ThakurUmesh YadavLucknow Super GiantsPunjab KingsVidarbhaCentral ZoneIndiaDuleep TrophyIndia tour of ZimbabweVijay Hazare TrophyIndian Premier League

हिमांशु अग्रवाल Cricinfo में सब एडिटर हैं

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Feedback