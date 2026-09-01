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BBL में एडिलेड स्ट्राइकर्स का हिस्सा बने बेन स्टोक्स, फ़्रैंचाइज़ी क्रिकेट में करेंगे वापसी

एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ जुड़कर वह BBL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने

Cricinfo staff
Published: Sep 1, 2026, 9:34 AM (3 hrs ago)
Ben Stokes speaking after the loss in Sydney, Australia vs England, 5th Test, Sydney, January 8, 2025

बेन स्टोक्स की ऑस्ट्रेलिया में वापसी होगी  •  Getty Images

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स, BBL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बनने जा रहे हैं। वह 2026-27 सीज़न के लिए एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ जुड़ेंगे।
स्टोक्स पूरे सीज़न के लिए उपलब्ध रहेंगे और पिछले सप्ताह की नई कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था के बाद वह BBL से जुड़ने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी हैं। नई व्यवस्था के तहत BBL में सीधे खिलाड़ियों को साइन करने का मॉडल वापस आया है और क्लब को अपने पैसे ख़र्च करने के मामले में अधिक छूट दी गई है।
इससे स्टोक्स जैसे खिलाड़ियों पर बड़ी रक़म ख़र्च करने का रास्ता खुला है। 7 News की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टोक्स की डील क़रीब 5 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 36,000 अमेरिकी डॉलर) की है, जो ड्राफ़्ट के प्लेटिनम स्तर की पिछली सबसे बड़ी रक़म 4.20 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से काफ़ी अधिक है।
स्टोक्स को साइन करने में BBL की कई टीमों ने दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन की कोचिंग वाली स्ट्राइकर्स ने यह डील हासिल की।
स्टोक्स ने एक बयान में कहा, "मैं BBL 16 के लिए एडिलेड स्ट्राइकर्स से जुड़कर बहुत उत्साहित हूं। मुझे हमेशा ऑस्ट्रेलिया में खेलना पसंद रहा है और जब स्ट्राइकर्स से जुड़ने का मौक़ा आया तो मैं इसे ठुकरा नहीं सकता था। एडिलेड ओवल, क्रिकेट खेलने के लिए शानदार जगह है। BBL एक बेहतरीन प्रतियोगिता है और स्ट्राइकर्स के पास एक रोमांचक टीम है। इसलिए मैं खिलाड़ियों से मिलने, उनके साथ खेलने और सफल सीज़न में योगदान देने के लिए उत्साहित हूं। मैं एक नई शुरुआत करने, टीम के साथ कुछ ख़ास यादें बनाने और स्ट्राइकर्स के प्रशंसकों को जश्न मनाने के मौक़े देने का इंतज़ार नहीं कर सकता।"
वहीं पेन ने कहा, "बेन इस खेल के अब तक के सबसे महान ऑलराउंडरों में से एक हैं। वह साबित कर चुके हैं कि वह एक मैच जिताऊ और दबाव में शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगी खिलाड़ी हैं। हम उनकी क्षमता वाले खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करके बेहद ख़ुश हैं और BBL 16 में उन्हें शानदार प्रदर्शन करते देखने का इंतज़ार नहीं कर सकते।"
इस क़रार से स्टोक्स एक साल से भी कम समय में ऑस्ट्रेलिया लौटेंगे, जहां पिछले सीज़न की ऐशेज़ सीरीज़ ने लगभग उनके अंतरराष्ट्रीय करियर को ख़त्म कर दिया था। हालांकि उन्होंने जून में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के बाद संन्यास लिया, जब लॉर्डस टेस्ट के बाद नाइटक्लब की घटना के कारण उन्हें एक टेस्ट के लिए निलंबित किया गया था। हालांकि ऐशेज़ में 1-4 की हार ने उनके करियर पर सबसे ज़्यादा असर डाला था।
BBL में यह स्टोक्स का दूसरा सीज़न होगा। इससे पहले वह 2014-15 में मेलबर्न रेनगेड्स के लिए चार मैच खेले थे।
स्टोक्स ने 2024 हंड्रेड के बाद से कोई T20 मैच नहीं खेला है। उस टूर्नामेंट में उन्हें हैमस्ट्रिंग चोट लगी थी। उन्हें 2025 की शुरुआत में SA20 में MI केपटाउन के लिए खेलना था, लेकिन न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ लगी एक और हैमस्ट्रिंग चोट के कारण वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे।
वह IPL में तीन टीमों के लिए खेल चुके हैं। उनकी पिछली IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी, जिसके लिए वह 2023 में खेले थे। उनके दोनों T20 शतक IPL में आए हैं। हालांकि, इस फ़ॉर्मेट में उनके सबसे यादग़ार पलों में से एक ऑस्ट्रेलिया में आया था, जब उन्होंने 2022 T20 विश्व कप के फ़ाइनल में MCG में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नाबाद 52 रन बनाकर इंग्लैंड को ख़िताब दिलाया था।
BBL की शुरुआत 12 दिसंबर को होगी, जब रेनगेड्स का सामना चेन्नई में पर्थ स्क्रॉचर्स से होगा। नियमित सीज़न 17 जनवरी को समाप्त होगा, जबकि प्लेऑफ़ 19 जनवरी से 26 जनवरी तक खेले जाएंगे।
Ben StokesAdelaide StrikersAustraliaEngland

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