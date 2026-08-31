BCB अध्यक्ष तमीम ने नहीं छोड़ी है भारत के बांग्लादेश दौरे की उम्मीद

हालांकि, सोमवार को तमीम ने कहा कि दोनों बोर्ड दौरे को फिर कार्यक्रम में शामिल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं।

तमीम ने कहा, "मैं सिर्फ़ इतना बता सकता हूं कि दोनों क्रिकेट बोर्ड के बीच बातचीत चल रही है। यह सकारात्मक बातचीत है और मुझे उम्मीद है कि यह दौरा होगा।"

Cricinfo को मिली जानकारी के मुताबिक़ BCB को BCCI की ओर से सकारात्मक जवाब मिला है और यह दौरा अगले साल की शुरुआत में होने की संभावना है।

BCB ने 2 जनवरी को भारत के इस दौरे की घोषणा की थी, लेकिन बोर्ड की घोषणा के कुछ दिनों बाद IPL से मुस्तफ़िज़ुर रहमान को बाहर किए जाने को लेकर दोनों बोर्ड के बीच बड़ा विवाद हो गया था। इसके बाद उस समय बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने BCB को फ़रवरी में होने वाले T20 विश्व कप से हटने का निर्देश दिया था।

इस महीने की शुरुआत में BCB के नए अध्यक्ष के तौर पर तमीम के भारत दौरे से BCB और BCCI के बीच रिश्तों में और सुधार हुआ। बताया गया कि तमीम ने बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) का दौरा किया था।