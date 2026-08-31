मैच (19)
दलीप ट्रॉफ़ी (2)
SCO-W vs NL-W (1)
महिला एशिया कप (2)
Namibia T20I Tri (1)
ACC Premier Cup (1)
CPL (2)
ENG vs PAK (1)
County DIV1 (5)
County DIV2 (4)
ख़बरें

BCB अध्यक्ष तमीम ने नहीं छोड़ी है भारत के बांग्लादेश दौरे की उम्मीद

उनका कहना है कि BCCI के साथ उनकी बातचीत सकारात्मक रही है और अगले साल की शुरुआत में यह दौरा हो सकता है

Mohammad Isam
मोहम्मद इसाम
Published: Aug 31, 2026, 10:06 AM (1 hr ago)
Najmul Hossain Shanto flips the coin - he won the toss and asked Rohit Sharma to field, Bangladesh vs India, Champions Trophy, Dubai, February 20, 2025

तमीम इक़बाल ने कहा कि भारत के बांग्लादेश दौरे को लेकर BCCI और BCB के बीच बातचीत 'सकारात्मक' रही है  •  ICC/Getty Images

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) छह सीमित ओवर मैचों के लिए भारत के दौरे को लेकर अब भी सकारात्मक है। इस महीने की शुरुआत में BCB अध्यक्ष तमीम इक़बाल ने संकेत दिया था कि तीन वनडे और इतने ही T20I मैचों वाला यह दौरा एक बार फिर टल सकता है
हालांकि, सोमवार को तमीम ने कहा कि दोनों बोर्ड दौरे को फिर कार्यक्रम में शामिल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं।
तमीम ने कहा, "मैं सिर्फ़ इतना बता सकता हूं कि दोनों क्रिकेट बोर्ड के बीच बातचीत चल रही है। यह सकारात्मक बातचीत है और मुझे उम्मीद है कि यह दौरा होगा।"
Cricinfo को मिली जानकारी के मुताबिक़ BCB को BCCI की ओर से सकारात्मक जवाब मिला है और यह दौरा अगले साल की शुरुआत में होने की संभावना है।
BCB ने 2 जनवरी को भारत के इस दौरे की घोषणा की थी, लेकिन बोर्ड की घोषणा के कुछ दिनों बाद IPL से मुस्तफ़िज़ुर रहमान को बाहर किए जाने को लेकर दोनों बोर्ड के बीच बड़ा विवाद हो गया था। इसके बाद उस समय बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने BCB को फ़रवरी में होने वाले T20 विश्व कप से हटने का निर्देश दिया था।
बांग्लादेश में लोकतांत्रिक नेतृत्व की बहाली के बाद नई निर्वाचित सरकार, भारत के बांग्लादेश दौरे को लेकर सकारात्मक रही है।
इस महीने की शुरुआत में BCB के नए अध्यक्ष के तौर पर तमीम के भारत दौरे से BCB और BCCI के बीच रिश्तों में और सुधार हुआ। बताया गया कि तमीम ने बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) का दौरा किया था।
भारत का बांग्लादेश दौरा मूल रूप से अगस्त 2025 में होना था, लेकिन बाद में इसे सितंबर 2026 तक टाल दिया गया था। BCB ने इस साल की शुरुआत में इसकी पुष्टि की थी, हालांकि इस दौरे के भविष्य को लेकर दोनों बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक कार्यक्रम या घोषणा नहीं हुई थी।
Tamim IqbalBangladeshIndia

मोहम्मद इसाम Cricinfo के बांग्लादेश संवाददाता हैं. @isam84

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Feedback